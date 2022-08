În Republica Moldova funcționează doar 38 de stații centralizate de irigare

În Republica Moldova, o țară agrară afectată din ce în ce mai des de secetă, funcționează doar 38 de stații centralizate de irigare, dintre care zece au fost construite pe bani americani. Suprafața irigată anual, de circa 60 de mii de hectare, reprezintă doar „o picătură” în totalul terenurilor cu destinație agricolă din țară, de două milioane de hectare, transmite IPN.



Potrivit agenției „Apele Moldovei”, Republica Moldova a moștenit din perioada sovietică 78 de sisteme centralizate de irigare. După prăbușirea URSS și desființarea colhozurilor, 60% dintre ele au fost lăsate de izbeliște și, cu timpul, vândute pe bucăți la fier uzat. Așa s-a întâmplat și cu stația de la Ștefan Vodă, unul dintre raioanele cele mai afectate de seceta din acest an. Valeriu Belotcaci din satul Copceac a arătat livada sa de cireși îngălbenită înainte de vreme, cu fructe mici și uscate. Agricultorul spune că din cauza secetei an de an strânge tot mai puțină roadă. Terenurile lui se află la 40 de kilometri de râul Nistru, dar apa nu ajunge până aici.



În anii ’80, în raionul Ștefan Vodă a fost construit un sistem considerat performant la acea vreme, care uda circa 23 000 de hectare. „Pe la mijlocul anilor ’90, când a început haosul în țară, sistemul a fost oprit, chipurile era prea scump în exploatare și s-a început dezmembrarea”, povestește președintele raionului Ștefan Vodă, Vasile Maxim. Potrivit lui, o soluție ar fi ca statul să investească în construcția unui apeduct din Nistru până la intersecția cu drumul spre Căușeni. „De acolo, noi putem să aducem apa, fără ca să fie pompată, la zeci de kilometri, iar, ulterior, agenții economici ar putea să investească în renovarea stațiilor de irigare”, explică Vasile Maxim.



O parte din vechile sisteme încă funcționează. Câțiva agricultori din satul Varnița, Anenii Noi, și-au consolidat eforturile și au reușit să-și salveze culturile agricole de la secetă, reabilitând sistemul de irigare din localitate, inaugurat încă în 1969. Președintele Asociației utilizatorilor de apă pentru irigații din localitate, Dorin Jardețchi, spune că a luptat cu birocrația pentru ca sistemul să fie transmis de la stat în gestiunea asociației. Apoi, fermierii au obținut 250 de mii de dolari de la Fondul de Dezvoltare Durabilă și au reparat o parte din instalații. În prezent, acest sistem de irigare, care pompează din Nistru, asigură cu apă anual cel mult 400 de hectare.



„Evident că doritori sunt. Din păcate, nu avem conducte, nu avem mașini de irigat, mai este de lucru. Scopul nostru este să ajungem la capacitatea maximă a sistemului nostru, care este de 1 140 de hectare”, precizează Dorin Jardețchi. Beneficiile pentru agricultori se văd cu ochiul liber. „Dacă vă uitați la suprafețele irigate, vedeți porumbul de trei metri, iar pe partea din deal, unde culturile nu au avut apă, abia a crescut”, spune președintele Asociației utilizatorilor de apă pentru irigații din Varnița.



Alte zece sisteme de irigare au fost construite prin intermediul programului „Compact”, finanțat de Statele Unite. Cel mai mare dintre acestea se află în raionul Cahul și irigă cu apă din Prut 2 700 de hectare de terenuri agricole. Acesta a fost inaugurat în 2015. „Suntem unica asociație care deține un sistem de irigare și, în același timp, un sistem de drenare, deoarece ne aflăm într-o zonă de risc de inundații. Este o oportunitate pentru agricultori, deoarece în Republica Moldova, an de an, persistă temperaturile înalte și seceta”, declară contabila Asociației utilizatorilor de apă „Chircani-Zârnești”, Svetlana Argint.



Cele zece sisteme noi au costat 80 de milioane de dolari și irigă circa 13 mii de hectare de terenuri agricole.