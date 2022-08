Scriitorul Salman Rushdie a fost înjunghiat pe scenă la un eveniment în New York

Scriitorul Salman Rushdie, 75 de ani, care a primit multe ameninţări cu moartea după ce a scris „Versetele satanice”, a fost atacat pe scena din statul New York, scrie BBC. Poliţia din New York a precizat că autorul ar fi fost înjunghiat în zona gâtului. Guvernatoarea Kathy Hochul a precizat că Rushdie este încă în viaţă. Un medic de la faţa locului a precizat că scriitorul a suferit mai multe răni la nivelul gâtului.



Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a confirmat la o conferinţă de presă că Rushdie este încă în viaţă. El a fost transportat la spital, spune Hochul.



Poliţia statului New York a anunţat că Salman Rushdie a suferit o aparentă înjunghiere la gât.Potrivit unui comunicat, el a fost transportat cu elicopterul la un spital local. Atacatorul se află în custodia Poliţiei.



Câştigătorul premiului Booker vorbea la un eveniment al instituţiei Chautauqua când a avut loc incidentul.



Martorii spun că au văzut un bărbat alergând pe scenă, lovindu-l cu pumnii sau înjunghiindu-l pe Rushdie.



Salman Rushdie, care a câştigat Booker Prize cu „Midnight's Children” (Copiii din miez de noapte), este cunoscut mai bine pentru „The Satanic Verses” (Versetele satanice) din 1988.



Cartea, văzută ca o blasfemie de mulţi musulmani, a stârnit proteste după care liderul suprem al Iranului, ayatolahul Ruhollah Khomeini, l-a condamnat pe autor la moarte.