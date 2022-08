Visele pot spune multe despre starea de sănătate

Visele pot oferi indicii vitale despre sănătate şi chiar pot avertiza specialiştii de boli ale căror simptome fizice se pot manifesta şi după ani de zile.



Motivul pentru care visăm i-a pus în dificultate dintotdeauna pe cercetători. Ce se ştie cu exactitate este că majoritatea visează între patru şi şase vise pe noapte, dar ne amintim doar două-trei pe săptămînă.



Ne vom aminti un vis doar dacă ne trezim în mijlocul lui, în cazul în care visul se sfîrşeşte şi noi continuăm să dormim, va fi uitat pentru totdeauna. Se pare că femeile îşi amintesc ce au visat mai des decît bărbaţii pentru că au un somn mai uşor.



Mai mult, nu visăm toată noaptea. Creierul începe să creeze visele doar atunci cînd intrăm într-o anumită etapă a somnului, numită REM. Pentru că somnul REM este unul superficial, ne trezim foarte uşor în timpul unui vis.



Somnul REM are loc de vreo patru ori într-o noapte, prima oară avînd loc cam la 90 de minute după ce am adormit.



Însă, dacă visezi mai mult ca de obicei sau ai vise foarte active, aproape reale şi colorate, sănătatea ta poate fi în pericol.



COŞMARURI



Medicamentele pentru tensiunea sanguină sînt foarte cunoscute pentru visele urîte pe care le provoacă. Betablocantele ajută vasele de sînge să se lărgească, însă experţii consideră că pot dezechilibra şi anumite substanţe cerebrale, lucru care dă naştere la coşmaruri.



Visele urîte pot fi asociate şi cu problemele cardiace, susţine un studiu olandez care a luat în considerare peste 6.000 de pacienţi. Cei care au un ritm cardiac neregulat suferă şi de coşmaruri, în special pentru că oamenii cu probleme la inimă vor avea, cel mai probabil, şi probleme la respiraţie, astfel nivelul oxigenului din creier fiind mai scăzut.



Durerile îngrozitoare de cap se pot instala în cursul nopţii influenţînd visele care vor avea ca temă, în special, furia sau violenţa. O teorie susţine chiar că migrenele cauzează schimbări în creier. Nici oboseala nu trebuie uitată.



Prea puţin somn poate da naştere la „paralizia nocturnă", tulburare care afectează un om din 20. Pacientul este incapabil să se mişte cîteva momente după ce s-a trezit, din cauza defecţiunii unui sistem care ne controlează muşchii. Muşchii sînt paralizaţi atunci cînd dormim pentru a nu reacţiona conform viselor, făcîndu-ne rău. Mai mult, cineva care suferă de paralizie nocturnă, are şi halucinaţii, de obicei negative: prezenţe malefice în cameră, sau cineva căţărat pe pieptul lor care nu îi lasă să respire. Din fericire, această paralizie durează doar cîteva secunde după trezire, însă persoana este complet terifiată.



MAI MULTE VISE DECÎT DE OBICEI



Prea cald sau prea frig în cursul nopţii ne poate face să avem mai multe vise. „Cu cît este somnul mai deranjat, cu atît te vei trezi mai des, fapt care te va face să ţii minte mai multe vise", susţine profesorul Jim Horne, expert somnolog de la Universitatea Loughborough, Marea Britanie.



De vină ar putea fi şi hormonii. Multe femei au spus că visează mai intens atunci cînd sînt în perioada ciclului menstrual, poate pentru că se simt mult mai inconfortabil: au crampe, se simt balonate. Astfel, şi ele se trezesc de mai multe ori pe noapte şi ţin minte mai multe vise. Atunci cînd pacienţii renunţă la antidepresive, visele pot fi mai dese, pentru că multe dintre aceste medicamente pot reduce drastic etapa REM. Cînd nu mai sînt sub efectul pastilelor, visele par mai multe.



VISE ÎN CARE EŞTI ATACAT



Atunci cînd visezi că eşti atacat sau urmărit este un semn posibil al unei boli mintale sau a nervilor, cum este demenţa sau boala Parkinson.



Cei care visează violent, atacuri sau chiar înjură în timpul visului se pare că ar suferi de o tulburare a comportamentului REM care, se crede, este un defect în partea creierului care controlează „siguranţa" viselor, adică ce ne opreşte să reacţionăm conform visului. Această tulburare dă naştere la vise violente şi-l face pe cel ce visează să lovească, să ţipe, uneori rănindu-se pe el sau pe partenerul de somn.



Visele violente sînt un indicator bun pentru demenţă, deoarece pot apărea chiar şi cu zece ani înainte de manifestarea bolii.



VISE CARE TE TREZESC DIN SOMN



O cină „grasă" va rămîne în stomac pentru mai multă vreme. Acest lucru pune presiune pe valva dintre stomac şi esofag, cauzînd aşa numitele „arsuri". Asta se întîmplă în primele ore după ce adormim, aşa că ne vom trezi în toiul nopţii, întrerupînd visele. Oamenii care suferă de depresie sau de stres par să intre în etapa REM mult mai repede, aşa că vor visa mai mult.



VISE BIZARE



Efectele alcoolului dispar tîrziu în noapte (sau dimineaţa devreme), fapt ce va afecta substanţele creierului şi va cauza vise ciudate. La fel se întîmplă şi în cazul infecţiilor din organism, deoarece sistemul imunitar îşi foloseşte toată energia pentru a se lupta cu virusurile. Femeile aflate la menopauză încep să aibă vise din ce în ce mai alerte, mai ciudate, în special din cauza fluctuaţiilor nivelurilor hormonale.