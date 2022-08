Festivalul Pâinii şi a Portului Popular, organizat în satul Mîndîc, raionul Drochia

Zeci de gospodine şi meşteri populari au participat la un eveniment dedicat tradiţiilor. La Festivalul Pâinii şi a Portului Popular care a avut loc în satul Mîndîc, raionul Drochia, producătorii agricoli au primit diplome, dar şi câte un colac din roada nouă. Evenimentul se află la cea de-a cincea ediţie şi are drept scop promovarea valorilor naţionale, informează Moldova 1.



De ani buni, gospodinele de la Mîndîc coc pâine şi plăcinte pe care le aduc la acest festival.



„Am moştenit de la părinţi şi bunei împletitul, ţesutul, tot ce-i făcut de mână. Am venit astăzi sa ne arătăm măiestria”.



„Prezentăm nişte lucrări manuale făcute de copii şi de mine personal. Suntem de la Muzeul de Istorie şi Artă din Drochia şi am început a ţese covoraşe. Am venit poate mai furăm nişte secrete”.



„Prefabricăm şi ambalăm făina. Ne ocupam de lucrul acesta de 15 ani, promovăm, dezvoltăm. Şi gospodinele noastre au pregătit colaci, hulubaşi, plăcintele, pâinea împletită”.



Producătorii agricoli au primit diplome şi câte un colac din roada acestui an. Potrivit organizatorilor, evenimentul vine să promoveze valorile şi tradiţiile naţionale.



Primarul satului Mîndîc, Drochia, Ion Lupaşcu: „Cu timpul s-a pierdut din tradiţiile noastre, din valorile noastre naţionale şi împreună cu consilierii locali, cu secţia cultură, cu grupul de acţiune locală am hotărât să începem ceva a face ca să rămână generaţiei tinere. Am implicat si agenţii economici care recoltează pâinea, care prelucrează grâul şi coace pâinea”.



Şeful Direcţiei de Cultură Drochia, Cristina Ţurcanu: „Se ştie că mândicenii sunt nişte oameni harnici îndrăgostiţi de agricultură iar pâinea stă în cap de masă în această localitate, mai ales că mândicencele ştiu a împleti atât de frumos acei colaci in 4 iţe şi în 5. Ştiu fiecare obicei şi pentru ce se coc acei colaci de naşă, botez, de cuscri, colacul miresei, sunt cunoscători în tot ce ţine de pâine”.



Festivalul a culminat cu un concert festiv unde au evoluat colective artistice din raion şi cântăreţi din ţară.