Ce spun astrele azi, 10 august

Berbec

Conjunctia Luna-Pluto in Capricorn, in zona carierei, te invita sa te comporti si sa iei decizii la inaltimea functiei si statutului tau. Insa, chiar daca ai scopuri bine stabilite, mai ales in ce priveste castigurile materiale, incearca sa nu-ti incalci principiile, sa fii impecabil in tot ce spui si faci. Cu alte cuvinte, evita compromisurile.



Taur

O zi in care e posibil sa te confrunti cu niste umbre ale trecutului, sa realizezi ca anumite aspiratii nu-ti mai sunt potrivite, ca principiile vechi nu mai sunt valabile. Asadar, contextul astral de astazi iti "forteaza mana", te indeamna sa lasi in urma tot ce e vechi si perimat, pentru a imbratisa alte culoare de evolutie si alte drumuri profesionale sau parteneriale.



Gemeni

Poate fi o zi destul de tensionata, cu multe calcule, cu reconfigurarea prioritatilor in materie de cheltuieli. Si, se pare, nu-ti prea iese stamba la cot, asa ca e nevoie sa te repliezi, sa schimbi ceva in modul de a privi lucrurile si, cel mai important, sa te bazezi mai mult pe tine si mai putin pe altii. Oricum, detasarea este solutia optima. Ideile si sprijinul vin cand te astepti mai putin.



Rac

Este posibil ca astazi, mai mult ca oricand, sa ai sentimentul ca cineva (un partener sau colaborator) te manipuleaza, se foloseste de tine si de abilitatile tale. Exista destul de multa incrancenare in interiorul tau, care oricand isi poate gasi o supapa prin care sa rabufneasca. Asadar, nu e exclus sa pui capat vreunei relatii sau sa bati cu pumnul in masa si sa ceri ce ti se cuvinte. Sprijinul si informatiile vin de la prieteni de incredere.



Leu

Te afli intr-un moment delicat, in ce priveste sanatatea sau locul de munca. Contextul astral de astazi este generator de trairi intense, emotii, chiar temeri legate de reusita unor demersuri. Unele stari sunt exacerbate, neavand o baza reala, tocmai de aceea, incearca sa nu iei lucrurile in tragic, sa vezi partea plina a paharului, care exista intotdeauna in orice situatie. Oricum ar decurge lucrurile, totul e spre binele imaginii si carierei tale.



Fecioara

Conjunctia Luna-Pluton in zona iubirii e posibil sa-ti creeze ceva emotii cu privire la o relatie sentimentala care trece printr-o criza. Cert este ca poti fi destul de radical astazi, incat sa rupi o relatie care, din punctul tau de vedere, nu mai poate functiona, indiferent ce eforturi ai face. Atentie la accesele de posesivitate si gelozie.



Balanta

Conjunctia Luna-Pluton in Capricorn este destul de solicitanta pentru tine, la nivelul sufletului. Simti sa stai cu tine, sa te izolezi, sa identifici sursa emotiilor intense. Probabil una dintre cauze este ingrijorarea legata de statutul profesional, agitatia din ultima perioada sau efortul imens pe care e necesar sa-l depui pentru a-ti reabilita imaginea. Exista si o parte buna, ca in toate experientele: primesti sprijin, ai sanse sa rezolvi mai usor o problema legata de taxe, impozite sau alte datorii, intelegi rostul unor evenimente trecute.



Scorpion

Nimic nu scapa astazi privirii tale agere si intuitiei puternice. Descoperi adevaruri pe care altii ti le-au ascuns, iti dai seama de necesitatea ruperii unor relatii, esti inspirat de noi parteneriate si proiecte, care rezoneaza mai mult cu tine si cu sufletul tau. Prin urmare, ai curajul sa privesti in fata realitatea si renunta la compromisuri.



Sagetator

Conjunctia Luna-Pluton in Capricorn te ambitioneaza astazi sa gasesti noi surse de venit, mai ales ca e posibil sa apara cheltuieli neprevazute. Cu alte cuvinte, esti pus in situatia de a scoate bani din piatra seaca. Solutiile vin la locul de munca. posibil sa apara noi proiecte, deci noi sanse de castig.



Capricorn

Emotii, irascibilitate, nerabdare, dorinta de a controla totul. Cam asa se poate descrie ziua de astazi, daca te lasi coplesit de emotii si temeri. Cu alte cuvinte, daca simti ca lucrurile iti scapa de sub control, mai ales in cadrul unor relatii, esti capabil de gesturi nu tocmai ortodoxe, pentru ca nu esti dispus sa mai lasi polite neplatite. E foarte important ca astazi sa te orientezi catre activitati care-ti plac, sa te bucuri de oameni dragi, sa faci numai ce-ti dicteaza inima.



Varsator

In cazul tau, contextul astral de astazi te invita la introspectie, autoanaliza, observare detasata a tuturor evenimentelor si emotiilor. Astfel, vei putea sa vezi firul unor evenimente si rolul pe care l-au avut in viata ta. Ai incredere in intuitia ta si, mai ales, asculta vocea sufletului si fa alegeri in functie de ea. Asculta de iubire si nu de frica.



Pesti

Este posibil ca astazi sa te simti luat pe sus la propriu, de vreun prieten sau cunoscut. Cu alte cuvinte, vrei nu vrei, esti atras intr-un proiect sau grup, fara sa-ti doresti foarte mult acest lucru. Prin urmare, contextul astral de astazi te invita sa-ti asumi puterea interioara si sa nu faci nimic din ce nu vrei sa faci.