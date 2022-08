10 alimente pentru imunitatea sportivilor

Nimic nu te poate destabiliza mai tare si nu iti poate da peste cap programul de antrenamente decat o gripa sau o raceala.



Plecand de la premisa straveche ca e mai bine sa previi decat sa tratezi, persoanele care acorda o mare importanta sportului ar trebui sa stea 3 luni de zile baricadate in casa pentru a nu-si periclita activitatea. De cat sa te feresti sa intri in contact cu oricine ar putea fi purtator de virusi si decat sa stai toata ziua cu sticla de dezinfectant la picior, mai bine incearca aceste 10 alimente ce au proprietati extraordinare pentru intarirea sistemului imunitar.



1. Supa de oase facuta in casa



Oasele sînt pentru caini, ai putea spune. Ei bine, afla ca oasele, maduva si cartilagiile aduc un aport sporit de nutrienti benefici organismului precum calciu, magneziu, fosfor sau iod. In timpul gatirii, colagenul din oase se descompune, iar in momentul racirii se transforma in gelatina, o proteina extrem de importanta pentru organism ce contine o serie de aminoacizi importanti.



Se prepara foarte simplu: fierbi oasele de vita, de preferat intr-o oala cu apa, la care adaugi sare, piper si alte cateva alimente importante pentru cresterea imunitatii precum ceapa, usturoi sau ghimbir.



2. Ceapa si usturoi



Aceste doua legume mirositoare sînt folosite de cand lumea pentru intarirea sistemului imunitar, iar asta pe buna dreptate deoarece s-au facut o multime de studii care atesta ca unul dintre cmpusii lor, alicina, are capacitatea de a lupta impotriva virusilor si bacteriilor. In urma celui mai recent studiu efectuat pe un numar mare de persoane carora li s-au administrat suplimente pe baza de usturoi, s-a constat ca pe termen lung au racit mai putin, iar atunci cand au facut-o, simptomele au durat mai putin.



3. Citricele



Citricele, pe langa gustul lor foarte bun, sînt recomandate deoarece contin o cantitate mare de vitamina C, principalul inamic al virusilor si bacteriilor. Un studiu japonez publicat in European Journal of Clinical Nutrition a demonstrat faptul ca riscul de a contacta 3 raceli grave pe o perioada de 5 ani este diminuat cu 60% daca se administreaza 500 de mg de vitamina C pe zi.



4. Ghimbirul



Ghimbirul contine anumite substante ce au ca scop decongestionarea nasului infundat si reducerea tusei. Intr-un studiu medical efectuat la Kaohsiung Medical University s-a demonstrat ca daca consumam zilnic ghimbir proaspat acest lucru duce la incapacitatea rinovirusilor de a se mai atasa de celule si promoveaza secretia chimicalelor antivirale ce lupta impotriva virusilor ce se gasesc in membrane si mucoase.



5. Alimente fermentate



Iaurtul, chefirul, muraturile, conservele sau alimentele pe baza de cheag sînt extrem de bogate in probiotice. Probioticele sînt bacterii prietenoase care joaca un rol important in echilibrarea florei intestinale, ajutand la imbunatatirea digestiei, la intarirea sistemului imunitar si la accelerarea metabolismului.



6. Pestele de apa rece



Pestele gras ce traieste in apele reci precum tonul, somonul sau macroul, este extrem de bogat in acizi grasi Omega 3 despre care stim cu totii ca nu pot fi sintetizati de organism, motiv pentru care trebuiesc adusi din alimentatie, avand un rol extrem de important in reducerea inflamatiilor. Intr-un studiu recent s-a descoperit faptul ca acizii grasi Omega 3 ajuta la cresterea functiilor celulei B (o celula alba din sange) selectand productia de anticorpi in scopul de a lupta impotriva bacteriilor periculoase.



7. Cartoful dulce



Cartoful dulce este o leguma foarte apreciata in randul spotivilor deoarece aduce un aport foarte mare de energie. In plus, este extrem de bogat in betacaroten ce ajuta la indepartarea infectiilor de organism intr-un mod eficient si rapid.



8. Ciupercile



Ciupercile reprezinta o armata de aliati importanti in lupta impotriva virusilor respiratori. Este demonstrat faptul ca ciupercile consumate in mod uzual ajuta la cresterea productiei de proteine antivirale ce lupta impotriva microbilor responsabili de instalarea gripei sau racelilor.



9. Nucile braziliene



Asemenea tonului, nucile braziliene reprezinta o sursa foarte importanta de seleniu, un mineral ce ajuta la la productia unei proteine ce sustine intarirea sistemului imunitar si lupta impotriva virusilor si bacteriilor des intalniti in timpul sezonului de gripa si raceala.



10. Semintele de dovleac



Semintele de dovleac sînt recunoscute pentru continutul lor bogat de zinc, acel mineral despre care s-a demonstrat cu studii ca reduce durata unei raceli si sustine sistemul imunitar. Zincul nu este insa singura vedeta. Semintele de dovleac reprezinta o sursa importanta de antioxidanti precum magneziu si vitamina E. In pus, o potie de seminte de dovleac contine 5 g de proteine.