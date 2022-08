Ce spun astrele azi, 9 august

Berbec

Astazi, Luna in tranzit prin casa a 10-a iti activeaza segmentul profesional, aducand in prim plan evenimente sau persoane care iti influenteaza intr-un fel sau altul acest domeniu de viata. Este posibil, de altfel, sa ai parte de o schimbare de macaz sau de o transformare, vizat fiind un parteneriat, un proiect, o colaborare sau insasi relatia cu seful.



Taur

Ai parte de o zi pe care o vei dedica fie studiului, fie calatoriilor sau contactului cu strainatatea. Indiferent despre ce este vorba, ai parte de o mobilitate intelectuala de invidiat, motiv pentru care este favorabil orice tip de activitate care vizeaza invatare, studiu, examen, participarea la seminarii, workshopuri sau cursuri. Filosofezi foarte mult si ai tendinta de a lua cuvantul in orice situatie in care simti o doza de incorectitudine sau injustitie din partea unei persoane.



Gemeni

Astazi esti pus in situatia de a gestiona o serie de bunuri care nu iti apartine in totalitate. De altfel, partenerul de viata poate considera ca administrezi mai bine decat el veniturile familiei, motiv pentru care iti poate da tie sarcina de a te ocupa de acest lucru. Este, de asemenea, o zi in care vei pune un mai mare accent, decat faci in mod obisnuit, pe tot ceea ce inseamna transformare, schimbare sau studiu psihologic al celor din jurul tau.



Rac

Astazi tinzi sa asculti mai mult decat de obicei ideile si parerile celorlalti. Poti simti ca functionezi mai bine daca ai pe cineva langa tine care sa te asculte si chiar sa-ti confirme o eventuala alegere. Esti foarte receptiv la punctul de vedere al celor din jur, motiv pentru care este indicat sa-ti alegi cu intelepciune partenerul de discutie. De asemenea, datorita prezentei Lunii in casa a 7-a, pot aparea evenimente in plan partenerial sau relational.



Leu

Astazi simti ca porti pe umeri multa responsabilitate. In fond, iti doresti sa indeplinesti "ca la carte" tot ceea ce-ti propui. Atentie totusi sa nu te incarci cu mai mult decat este necesar adoptand o atitudine de tipul "le fac eu pe toate". In caz contrar, suprasolicitarea, nesomnul sau alimentatia necorespunzatoare pot duce la probleme de sanatate sau la un randament scazut in urmatoarele zile.



Fecioara

Astazi iti doresti sa desfasori numai activitati care te inspira si iti aduc satisfactii, in primul rand sentimentale. Esti foarte creativ si dispui de suficiente resurse pentru a realiza tot ceea ce-ti propui. Iar atata timp cat nu simti o presiune sau obligatie din partea unei persoane, vei reusi sa finalizezi sarcinile pe care ti le asumi. Este, de altfel, o zi favorabila activitatilor care vizeaza copiii, invatamantul primar sau generatia tanara.



Balanta

Astazi ai tendinta de a-ti indrepta atentia, in mare parte, asupra segmentului familial si activitatilor care vizeaza copilaria, caminul, amintirile. Ai parte de multiple momente de introspectie si stari emotionale fluctuante, motiv pentru care, sfatul Astrocafe este sa nu iei hotarari importante, deoarece pot fi subiective sau lipsite de continut. Este totusi o zi potrivita in cazul in care doresti sa aduci unele schimbari in propria locuinta, acizitionand diverse obiecte pentru casa.



Scorpion

Astazi ai parte de multa mobilitate, atat in plan fizic, cat si in plan mental. Esti foarte curios si vrei sa le stii pe toate. Exista totusi o nota de superficialitate in actiunile tale, din cauza ca tinzi sa te plictisesti mult prea repede de ceva sau de cineva. Evita tendinta de a incepe mai multe activitati in acelasi timp sau de a face mai multe lucruri deodata, deoarece pot aparea greseli sau lipsuri care pot fi penalizate.



Sagetator

Astazi te motiveaza in mod special activitatile care iti aduc satisfactii concrete, materiale. Tinzi sa raportezi totul la ce profit iti aduce si ce satisfactii de ordin financiar. Pe de o parte esti destul de precaut in ceea ce priveste gestionarea banilor, insa la dorinta partenerului esti dispus sa cheltui mai mult decat te tine buzunarul. Doresti sa-i faci pe plan, iar asta te impinge sa pui bani la pusculita.



Capricorn

Astazi ai tendinta, mai mult ca oricand, de a lua hotarari de unul singur. Acest lucru poate sa displaca persoanelor apropiate, deoarece se pot simti lasate la o parte de catre tine. Este adevarat ca este o zi potrivita pentru a-ti acorda tie mai multa atentie si in a te ingriji mai mult de dorintele sau nevoile tale, insa evita un posibil comportament egocentric. Este o zi prielnica in cazul in care doresti sa incepi o activitate atat in plan profesional cat si in plan personal.



Varsator

Astazi simti o atractie sporita pentru activitati care vizeaza autoanaliza, introspectia si spiritualitatea. Ai tendinta de a te retrage undeva in plan secund sau intr-un mediu restrans, pentru a medita. Socializezi mai putin decat o faci in mod obisnuit si poti fi catalogat drept necomunicativ. Este o zi prielnica activitatilor de purificare atat fizica, dar mai ales spirituala.



Pesti

Astazi ai tendinta de a-ti indrepta atentia asupra prietenilor si activitatilor de ordin social. Sunt favorabile iesirile in oras sau intalnirile cu diverse persoane indiferent ca fac ele parte din mediul profesional sau personal. Sfatul Astrocafe este sa nu stai inchis in casa, ci sa socializezi cat mai mult, deoarece poti lega noi relatii de prietenie sau poti concretiza un proiect la care te gandesti de ceva timp.