Fructul ieftin care înlocuieşte cafeaua. Se crește în Moldova

Probabil ești surprins, însă există un fruct ieftin care poate înlocui cafeaua cu succes. O singură bucată vă reîmprospătează energia.



Fructul ieftin care înlocuieşte cafeaua. Costă aproximativ 9 bani, are numeroase beneficii pentru sănătate și minunat este că îl poți consuma fără probleme și după ora 17, ceea ce nu este recomandat să faci cu cafeaua, scrie doctorulzilei.ro.



Mărul, căci despre el este vorba, oferă mai multă energie decât cafeaua, potrivit cercetătorului Dan Vodnar, specialist în știința alimentelor.



Un măr oferă mai multă energie decât o cafea?



Băutorii de cafea s-ar putea să conteste această afirmație, însă ea este adevărată. Consumul unui măr este o opțiune pentru a vă reîmprospăta energia.



Merele au un conținut ridicat de carbohidrați, fibre, vitamina C și minerale, motiv pentru care sunt o adevărată sursă de energie”, spune cercetătorul Dan Vodnar, profesor de Gastronomie Moleculară şi Biotehnologii alimentare, și prorector la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj.



Mărul este un aliment care furnizează calciu, fier, magneziu, azot, fosfor, potasiu și zinc. De asemenea, catechine, pectine (care acționează ca o fibră solubilă), aminoacizi, acizi diferiți (glutamină, linoleic, malic, oleic, palmitic și cafeic), zaharuri (glucoză, zaharoză și fructoză), quercetină și sorbitol.



În sfera populară, merele sunt considerate de ajutot pentru o digerare mai bună a grăsimilor. Prin urmare, poate fi o idee bună să mănânci măr, ca desert, după o masă principală.



Mărul oferă vitamina C, fibre solubile și flavonoide, prin urmare este foarte benefic să o luați des. Este recomandat să îl includeți în gustări și aperitive, deoarece astfel vom menține o dietă mult mai sănătoasă.



Avantajele consumului unui măr în fiecare zi



- Hidratează datorită conținutului ridicat de apă (aproximativ 80% din compoziția sa).

- Este diuretic și datorită aportului său de potasiu poate ajuta la reducerea acumulării de lichide și la prevenirea crampelor musculare.

- Conține vitamine din grupa E, cunoscute ca fiind antioxidanți.

- Sursa de fibre solubile și insolubile. Potrivit atât persoanelor cu constipație, cât și cu diaree.

- Coaja mărului are pectină, care protejează mucoasa intestinală. Din acest motiv, este recomandat să-l spălați, dar să nu-l curățați. Pectina ajută la menținerea unui tranzit intestinal bun.