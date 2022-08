Ce spun astrele azi, 6 august

Berbec

Energia astrala de la sfarsitul acestei saptamani te va ajuta sa-ti remodelezi personalitatea si sistemul de valori. La prima vedere vei fi ocupat de aspectele materiale si financiare comune cu partenerul de viata, rudele sau colaboratorii. Insa, dincolo de aparente, evenimentele in care esti implicat te vor face sa te gandesti bine cum vei aborda, de acum incolo, totul. Deocamdata, aduna informatii si lasa deciziile majore pentru urmatoarele zile.



Taur

Relatiile parteneriale stau sub semnul unor inceputuri deosebite. Pe de o parte, ai sanse sa te desprinzi de relatii si colaborari care si-au epuizat experientele pentru tine. Fii prudent, pentru ca exista riscul demararii unor conflicte pe termen lung. Insa, pe de alta parte se contureaza alte relatii de colaborare, de parteneriat care iti vor aduce beneficii la momentul potrivit. Evita sa te implici emotional in treburile altora si ocupa-te mai mult de tine.



Gemeni

Munca si sanatatea sunt doua subiecte care iti vor da batai de cap zilele acestea. Dozeaza-ti eforturile, aranjeaza-ti programul de viata, astfel incat sa alternezi orele de munca cu ele de odihna si evita discutiile colegiale. Pe de alta parte ai sanse bune de a incepe terapii deosebite sau o activitate profesionala cu totul noua. Deocamdata aduna informatii si sfatuieste-te cu cei dragi. Marja de eroare este mare in tot ce intreprinzi, de aceea fii prudent.



Rac

Finalul acestei saptamani iti aduce in preajma copiii si persoana iubita. Gandeste-te sa la oferi surprize placute, organizand in secret excursii in locuri deosebite sau activitati recreative amuzante. Totusi este posibil sa ti se raspunda zgomotos la planurile tale de divertisment. Asculta ce ti se spune si modifica programul in functie de nevoile sau dorintele celor dragi. Emotivitatea este accentuata, de aceea nu pune la suflet tot ce se spune sau petrece in aceste zile.



Leu

Familia, casa, rudele te vor solicita mult si bine in zilele acestui weekend. Se deschide o etapa noua in sectorul domestic, asa incat fii prudent si planifica totul pe indelete. Posibil sa apara discutii aprinse cu membrii familiei, pe teme gospodaresti sau pur si simplu de la principii de viata diferite. Disciplineaza-ti gandurile, pentru ca exista riscul sa iei decizii gresite sau sa spui vorbe nepotrivite. Lasa grijile deoparte si bucura-te de ambianta familiala!



Fecioara

Sunt zile bune pentru a socializa cu persoanele din anturajul apropiat. Placerea de a comunica cu toata lumea este la cote mari, insa iti poate aduce multe neplaceri. Intelept ar fi sa vorbesti strictul necesar si sa eviti a te hazarda in discutii care depasesc sfera ta cunoastere. Pe de alta parte este posibil sa calatoresti pe distante scurte fie in vizita la rude si prieteni, fie se iveste o calatorie in interes de serviciu.



Balanta

Sfarsitul acestei saptamani iti aduce informatii pretioase legate de variante noi de castig din munca desfasurata in domeniul profesional. Tendinta perioadei pe care o traversam este de a cheltui nesabuit, de aceea fii prudent. Dialogurile cu persoanele de incredere de la serviciu sunt favorabile lucrului in echipa si castigului satisfacator pentru toti cei implicati. Bine este sa fii discret, sa asculti ce spun ceilalti si sa joci cinstit.

Scorpion

Sunt momente exelente pentru demararea unor planuri noi de viata. Schimba-ti infatisarea, stilul de viata, relatiile, tot ce crezi ca ai nevoie pentru a te bucura de viata si pentru a atinge alte orizonturi. In tot ce intreprinzi, bazeaza-te mai mult pe tine, dar fara sa-i lezezi in vreun fel pe ceilalti. Comunicarea este deficitara, asa incat alege-ti cu grija vorbele. In serile acestui weekend, rasfata-te alaturi de prieteni, hoinarind prin locurile dragi.



Sagetator

Ti-ar prinde bine sa te odihnesti, sa te desprinzi de forfota cotidiana si sa te inconjori numai de persoanele dragi si de incredere. Tentatia de a continua activitatea profesionala iti aduce neplaceri serioase si pe termen lung. Exista conflicte ascunse la serviciu, insa deocamdata nu le poti deslusi. Bine este sa te ocupi strict de indatoririle tale, sa te feresti de discutii tainice si sa iei aminte la informatiile care vin spre tine, prin cai neconventionale.



Capricorn

Ai sanse sa-ti alcatuiesti proiecte marete alaturi de prieteni si de persoanele care te sprijina in domeniul socio-profesional. Se deschide o etapa noua in care vei putea lega relatii noi, de buna calitate si pe termen lung. Insa este posibil sa apara discutii aprinse, datorita opiniilor divergente pe teme diverse. Evita sa vorbesti pera mult si mai ales sa iti expui observatiile si planurile persoanale. Acorda atentie si persoanei iubite sau copiilor.



Varsator

Zilele acestui weekend iti aduce multa lume in preajma. Mai ales in segmentul profesional se pare ca va trebui sa fii prezent, sa te implici in dezbateri, sa relationezi cu sefii si colegii. Se recomanda prudenta, deoarece izul conflictului pandeste in umbra. Pe de alta parte, acasa, alaturi de familie si rude s-ar putea sa fie nevoie sa participi la diverse reuniuni importante. Bunavointa si rabdarea te vor ajuta sa depasesti totul cu bine.



Pesti

Exista o mare dorinta de a te apropia de cele sfinte la finalul acestei saptamani. Iti sunt favorizate calatoriile spirituale si relatiile cu oameni eruditi. De asemenea ai sanse deosebite de a planui calatorii in strainatate sau parcurgerea unor programe de instruire personala si profesionala. Orice alegi sa faci vei observa ca totul iti va bucura sufletul si iti va imbogati paleta educationala. Antreneaza-i si pe cei dragi in activitatile tale.