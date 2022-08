Ce spun astrele azi, 5 august

Berbec

Se poate ca experientele de care ai parte astazi sa faca parte dinntre cele care te indruma catre a-ti rezolva situatiile karmice pentru care te-ai intrupat in aceasta existenta. Chiar daca iti doresti sa fii cel care decide pentru propria-ti viata, se poate ca astazi lucrurile sa iti demonstreze exact contrariul. Nu refuza ajutorul si nici resursele celor din jur atunci cand acestea iti sunt oferite.



Taur

Nu se poate spune ca cei din jurul tau fac tot posibilul pentru a-ti fi de folos. Nu astazi, cel putin. Si aceste lucruri se intampla tocmai pentru a-ti reaminti ca de tine depinde ca relatiile in care esti implicat sa aiba un efect bun asupra si deloc repercusiuni neplacute in viata ta. Contextul astral iti indica faptul ca prin relationare reusesti sa cobori cu picioarele pe pamant. Este chiar indicat.



Gemeni

O zi in care este indicat sa separi graul de neghina - sa stii clar ce anume se intampla la fiecare nivel al existentei tale. Probabil ca ar fi cazul sa separi situatiile in care te afli de idealul pe care il ai fata de fiecare dintre acestea, stiind astfel ce se intampla cu viata ta. Incearca sa mentii o dieta adecvata stilului de viata pe care il traiesti acum.



Rac

De data acasta nu mai ai scuze - pasiunea, romantismul si disponibilitatea afectiva sunt la ele acasa, in ceea ce te priveste. Chiar daca iti doresti sa ai parte doar de distractie fara a te implica prea mult intr-o relatie, ti se atrage atentia asupra faptului ca acest lucru provine fie dintr-o slabiciune a ta, fie din vulnerabilitate, iar ambele se cer analizate si rezolvate.



Leu

Nici tu nu stii de ce, insa nevoia de a-ti apara familia o simti ca fiind mai apriga decat oricand. Esti predispus la a "lupta" foarte intens pentru a oferi familiei tale confortul de care aceasta are nevoie. Cu siguranta nu este o zi in care sa te plictisesti alaturi de membrii familiei tale. Pregateste-le o supriza placuta.



Fecioara

Cam tot ceea ce se poate intampla astazi are legatura cu lucrurile nespuse. Cum comunicarea este vitala intr-o relatie, de orice natura ar fi aceasta, alege cu atentie si discernamant ce anume spui si cui spui, caci s-ar putea ca ceea ce nu trebuie spus sa fie exact ceea ce vei alege sa mentionezi. Nici nu trebuie sa tii totul in tacere, din contra. Diplomatia ar trebui sa fie sfatuitorul tau de incredere.



Balanta

Cateodata este bine sa te lasi la mana destinului, iar astazi este una dintre acele zile. Cu cat incerci sa gestionezi totul mai bine, cu atat mai usor ai sansa de a te impiedica de tot ce-ti apare in cale. Divinitatea are caile ei. Pe de alta parte, tocmai pentru a reusi sa iti explici ceea ce se intampla, poate ca ar fi mai bine daca ai incerca sa vezi care este cu adevarat problema, reusind astfel sa iti regasesti echilibrul.



Scorpion

O zi in care insecuritatea, temerile si emotiile nestapanite au tendinta de a fi regasite in propria-ti personalitate. O zi in care ceea ce incerci sa ascunzi de ceilalti va iesi la suprafata, precum untedelemnul deasupra apei. Pentru a afla ce este realitate si ce este iluzie, primul lucru pe care trebuie sa il faci este sa renunti la ideea ca lumea are ceva de impartit cu tine. Si la mania persecutiei.



Sagetator

Inca nu este momentul sa fugi de responsabilitatile pe care le ai. Nu astazi sau maine, cel putin. Vestea buna este aceea ca, in a doua parte a zilei, cei care te pot ajuta vor vrea sa faca acest lucru si chiar o vor face, deci nu va mai trebui sa te descurci singur cu toate greutatile. Atragi norocul de partea ta, ceea ce poate starni invidia celor straini de situatie. O zi in care ceea ce dai revine inzecit inapoi la tine.



Capricorn

Carisma si puterea de a-i convinge pe ceilalti este ceea ce isi doresc multi dintre oameni, insa astazi este randul tau sa ai de partea ta puterea pe care aceste calitati ti-o ofera. Ceea ce altii numesc "vrajitorie", pentru tine este o bagatela, ai senzatia ca l-ai prins pe Cel de Sus de un picior. Totusi, este recomandat sa nu ai incredere chiar in toti cei pe care ii intalnesti in aceasta zi, pastreaza distanta.



Varsator

O zi in care creativitatea este calitatea ta cea mai importanta. Toata energia de care dispui ar trebui dedicata creativitatii si noilor concepte, astazi, pentru ca puterea cu care poti schimba lumea nu iti este straina nici de aceasta data. Fii deschis cu cei din jur, chiar daca te simti amenintat si nu stii exact ce anume te face sa te simti asa. Adevarul este cel mai bun, in special in momentele in care vrei sa eviti confuziile.



Pesti

Mai sensibil si mai receptiv decat de obicei, astazi ai toate sansele sa percepi ceea ce simti mult mai amplificat decat este cazul. Fie incerci sa fii prezent trup si suflet, gasind astfel elementele cheie ale problemelor care trebuie rezolvate, fie alegi sa nu actionezi de nici un fel - nu exista cale de mijloc, de aceasta data. Concentreaza-te pe detalii, lasand pentru o alta zi studiul situatiei de ansamblu.