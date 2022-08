Ilan Șor: PAS este o mare minciună, locul acestui partid este la gunoi

PAS este o mare minciună, este ciuma galbenă care a acaparat Republica Moldova. Locul acestui partid este la gunoi. Este concluzia făcută de liderul Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, care a selectat 12 promisiuni din sutele făcute de PAS, dar care niciuna nu a fost îndeplinită, timp de un an de când formațiunea Maiei Sandu, dar și Guvernul învestit de acest partid, se află la guvernare.



Într-o înregistrare video postată pe pagina sa de Facebook, Ilan Șor a declarat că a selectat 12 mari minciuni electorale, cu care PAS a reușit să înșele vigilența cetățenilor, iar ca urmare a fost votat masiv la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Potrivit lui Ilan Șor, promisiunile sunt cu mult mai multe, dar au fost selectate 12, pentru a arăta că practic fiecare lună din acest an a reprezentat un mare eșec pentru cetățenii Republicii Moldova. Toate aceste promisiuni au fost aruncate într-un coș de gunoi, în care se afla o pungă de culoare galbenă.



„1. Au promis pensie minimă de 2.000 de lei pe lună, pentru fiecare pensionar. Minciună! La gunoi! 2. Au promis salarii mai mari pentru profesori în baza meritelor și performanței. I-au mințit. Aceasta este încă o categorie de oameni care i-au votat pe acești nenorociți și pe care i-au mințit. 3. Au promis gaz mai ieftin. Gazul a devenit mai scump. Iar în curând, în genere, va dispărea. Și curentul la fel. 4. Au mai promis depolitizarea Comisiei Electorale Centrale. Minciună dublă. Ne-au mințit pe toți. Încă o promisiune aruncată în coșul galben de gunoi. 5. O altă promisiune constă în numirea persoanelor în funcţii publice, pe baza unor concursuri deschise şi corecte. E de râs. În aceste funcții au fost promovate neamurile celor de la PAS. 6. Au promis transparență în luarea deciziilor și în ceea ce privește banii publici. Nici nu poate fi vorba despre asta. 7. Au promis oprirea fluxurilor de contrabandă și bani ilegali. Încă o minciună aruncată la gunoi. 8. Au promis că vor majora salariile medicilor. Stimați medici, v-au majorat leafa, astfel încât să trăiți decent? Încă o minciună. 9. Au promis agricultură performantă! Dimpotrivă, au distrus-o. 10. Au promis, unirea societății și relații bune cu toată lumea. Minciună. Nu există relații bune cu nimeni. 11. Au promis luptă împotriva corupției și asigurarea unei justiții independente. Cum s-a luat mită așa și se ia. Cât despre justiție, acest cuvânt pur și simplu nu există în țara noastră. 12. Au promis reducerea bugetului Președinției. Dimpotrivă, acesta a fost majorat”, sunt promisiunile enumerate de Ilan Șor.



În concluzie, spune Ilan Șor, PAS este partidul minciunii, care trebuie să ajungă cât mai curând la groapa de gunoi a istoriei.



„PAS este un partid al minciunii. Cei care îl reprezintă sunt mincinoși și lași. Așa cum am rupt foile pe care erau scrise promisiunile PAS și le-am aruncat la coș, foarte curând, la fel ca această pungă de gunoi, acest partid va fi aruncat la gunoi de către popor. De aceea, vă îndemn să plecați cu binișorul de la guvernare”, a conchis Ilan Șor.