Ce spun astrele azi, 3 august

Berbec

Oricat de dornic ai fi sa gasesti o cale de mijloc, astazi vei fi provocat sa iti asumi mai multe responsabilitati decat esti dispus, atat in relatiile personale cat si in cele ce privesc cariera. Tentatia de a te lansa in speculatii financiare cu miza mare este destul de puternica, de aceea ar fi recomandat sa evaluezi in detaliu si sa obtii toate informatiile necesare inainte de a actiona.



Taur

Activitatile cotidiene care implica si membri familiei au sanse sa se desfasoare armonios atata timp cat nu incerci sa-ti impui cu prea mare insistenta punctul de vedere. In schimb, la serviciu, desi iti pastrezi sub control reactiile, buna colaborare cu colegii este greu de obtinut, riscand sa-ti pierzi frecvent interesul daca ai de-a face cu trivialitati si concepte invechite.



Gemeni

Actiunile pe cont propriu au mai mari sanse de reusita astazi, in conditiile in care nu esti dispus sa urmezi alte reguli decat ale tale si nici sa accepti indicatii, mai ales de la colaboratori. Totusi, ai in vedere o schimbare de strategie in afaceri si o crestere a volumului de lucru. Dialogul cu persoana iubita sau cu copiii pare sa fie facil, gasind usor calea compromisului.



Rac

Astazi ajungi mai usor impreuna cu familia la un acord privind administrarea bugetului pentru activitati de tin de casa si confort. Insa, ar fi recomandat sa nu pui in joc prea multe resurse si sa-ti stabilesti niste limite. De asemenea, incearca sa imparti responsabilitatile cu partenerul tau, riscand altfel sa intrati in conflicte pe tema abuzului de putere.



Leu

Fixitatea opiniilor nu te va ajuta deloc astazi, oricat ti-ai dori sa ajungi la un numitor comun cu cei de acasa. La serviciu, activitatile de rutina, fara prea mare utilitate impun schimbarea abordarii dar si a programului, insa vei fi provocat sa obtii acordul colegilor, convingandu-i de necesitatea acestora. Important este sa-ti pastrezi calmul si sa fii deschis la negociere.



Fecioara

Momentele de solitudine si meditatia te pot ajuta sa gasesti solutiile cele mai inspirate pentru a-ti gestiona finantele, chiar daca asta inseamna si un efort de reconfigurare a abordarii sectorului creativitatii. Lasa in urma filosofii de viata invechite si ocupa-ti agenda cu activitati constructive, nu cu dezbateri sterile, dozand cu moderatie eforturile.



Balanta

Daca aspectele ce tin de cariera si relatia cu prietenii par a fi in paramentri optimi, eventual cu tendinta asumarii prea multor proiecte, nu acelasi lucru se poate spune despre interactiunea cu partenerul de cuplu. Conventiile sociale rigide si luptele pentru suprematie iti pot strica frecvent dispozitia si par sa depaseasca dorinta ta de a mentine o atmosfera echilibrata.



Scorpion

Cum astazi nu sunt sanse sa-ti fie recunoscute eforturile de catre superiorii tai, pentru a evita tensiuni nedorite si situatii in care nu esti dispus sa renunti la punctul tau de vedere, mai bine ti-ai rezerva o zi mai putin activa, eventual intalnindu-te doar cu prietenii apropiati. Acorda-ti un rastimp pentru meditatie si relaxare, chiar daca simti ca ai destula energie.



Sagetator

Daca reusesti astazi sa gestionezi bine intuitiile si ideile tale expansive, vei simti ca nu-ti risipesti in van energia personala. Totul este sa renunti la fixitatea opiniilor si sa accepti sa te raportezi la alte sisteme de valori. Dorinta de a socializa se potriveste astazi cu un program de activitati relaxante alaturi de prietenii tai, eventual plecand sa petreceti o vacanta impreuna.



Capricorn

Concentrat pe realizarea scopurilor tale si axat doar pe aspectele pe care le consideri esentiale, astazi esti provocat sa mentii totusi bune relatii cu toti asociatii si partenerii tai de afaceri. Atitudinea rezervata te avantajeaza inclusiv in stabilirea realista a posibilitatilor de materializare a dorintelor tale, nu numai in alegerea persoanelor care-i doresti sa te sustina.



Varsator

Astazi esti provocat sa-ti reconfigurezi filosofia de viata si credintele personale care nu mai servesc planurilor tale, mai ales daca intampini probleme cu sefii sau alte figuri cu autoritate. De fapt, proiectele pe cont propriu par sa te avantajeze mai mult, mai ales daca presupun contacte cu strainatatea, rutina unui program zilnic deja prestabilit fiind destul de greu de suportat.



Pesti

Arta compromisului va da astazi roade in relatia cu cei de la serviciu numai daca vei reusi sa gestionezi bine extremismul convingerilor proprii. Planurile de asociere nerealiste alaturi de unii prieteni vor trebui reconsiderate, chiar daca nu va fi cea mai comoda situatie. Fii deschis catre oportunitati de specializare peste hotare, dar ai rabdare sa alegi ceea ce ai cu adevarat nevoie.