Expert: Republica Moldova trebuie să înceapă imediat suplinirea rezervelor de păcură

Republica Moldova este puternic dependentă de gazele naturale din Federaţia Rusă. La momentul actual, ţara noastră ar putea cel mai probabil înlocui doar parţial gazul rusesc cu gaze din alte surse, a menţionat pentru Radio Moldova expertul în energetică, Sergiu Ungureanu.



Potrivit lui, ţara noastră trebuie să ia în calcul că înlocuirea gazului rusesc în termeni restrânşi este dificilă din punct de vedere tehnic. Pe termen scurt, pentru a ne pregăti de viitorul sezon rece, este necesar să începem procurarea unor resurse alternative, cum ar fi ţiţeiul şi păcura, a mai adăugat Sergiu Ungureanu.



„Am putea să ne alimentăm prin ramura de sud, care vine prin Turcia, Bulgaria. Altă ramură ar fi cea care vine din Polonia prin Ucraina. Plus ramura acesta nouă Iaşi-Ungheni-Chişinău. Însă, aici mai trebuie să fie făcute lucrări de conectare. Se observă o lipsă de gaz suficient şi la nivel european. Trebuie să înţelegem, că ţările europene, inclusiv România, au obligaţia de a acoperi propriul consum. Ca sursă alternativă am putea utiliza gazele din Azerbaijan, din Turkmenistan, însă încă nu există o conductă directă. Centralele termice, electrice au posibilitatea de a trece pe păcură. Pentru acesta trebuie pe de acum să asigurăm acele rezerve. Păcura se aduce anevoios, numai cu trenul”, a spus Sergiu Ungureanu.



Amintim că săptămâna trecută, parlamentul a prelungit starea de urgenţă pe întreg teritoriul ţării inclusiv din motive de securitate energetică. Ministrul Infrastructurii Andrei Spînu a menţionat atunci că ţara noastră încă nu are nici un răspuns de la Gazprom cu privire la continuitatea furnizării de gaze naturale şi a cantităţilor necesare.



Iar la sfârşitul săptămânii, în cadrul unei vizite la Bucureşti, preşedintele Maia Sandu a menţionat că Republica Moldova mizează pe semnarea unui contract pe termen lung cu România privind achiziţionarea de gaze naturale pentru a se pregăti de sezonul rece.