Moldovenii nu şi-au schimbat preferinţele pentru odihnă. Unde merg în vacanţă conaţionalii noştri

Perioada estivală este şi vremea vacanţelor. Nici în acest an, moldovenii nu şi-au schimbat preferinţele şi aleg să se odihnească la mare şi la munte în România, Bulgaria sau Turcia, iar cei cu venituri modeste aleg excursii de două-trei zile. Totuşi, pentru cetăţenii din diasporă, destinaţia perfectă sunt locurile din ţară, relatează Moldova 1.







„Suntem în vacanţă deja la Chişinău, am venit în vacanţă la părinţi, la surori şi la fraţi.



„Anul acesta planurile pentru vacanţă sunt foarte spontane. Planific să merg peste hotare, un pic la mare. În Emiratele Arabe Unite.



„Probabil, în România dar nu se ştie cu restricţiile. Aproximativ 2000 euro pentru toată familia”.



„La piscină. Nu avem planuri din păcate”.



„Tanzania dorim, Africa, ceva mai exotic, am obosit de Turcia. O mie jumătate de euro, am găsit o ofertă foarte bună”.



Reprezentanţii agenţiilor de turism spun că moldovenii care preferau să meargă la odihnă pe plajele din Ucraina, acum aleg Bulgaria. Pentru o vacanţă de şapte zile pentru litoralul turcesc sau cel din Grecia, cele mai multe familii declară un budget între 400 şi 600 de euro per persoană.



„Pentru turiştii din Republica Moldova, Turcia este pe primul loc, apoi merge Bulgaria, după este Grecia. Preţurile sunt de 450 de euro de persoană în medie, e pachetul mediu a turiştilor din Republica Moldova”, spune directorul unei agenţii de turism, Ion Curmei.



Potrivit datelor oficiale, anul trecut agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 320 de mii de persoane. În scopuri de odihnă, recreere şi de agrement, în străinătate au plecat peste 217 mii de turişti moldoveni.