Ce spun astrele azi, 1 august

Berbec

Astazi ar trebui să te ocupi pe indelete, de activitatile de la locul de munca. Ai multe de facut, colegii si sefii nu te sustin, insa tu tii cont doar de optiunile tale. Si bine faci! Totusi, dozeaza-ti eforturile si rezolva doar situatiile usoare, de rutina, deoarece organismul tau da semne serioase de oboseala. Starile de santate neplacute te vor insoti pe parcursul catorva zile. După-amiază odihnește-te, lasă problemele deoparte și înconjoară-te de cei dragi.



Taur

Interesanta zi la capitolul relatii sentimentale sau cu copiii. Te poti bucura de momente placute, daca iei partea frumoasa a lucrurilor. Senzatia ca nu este ceea ce pare este evidenta si oricum asa si este. Poate ca cea mai buna atitudine fata de persoana iubita sau fata de copii, ar fi una de detasare, acceptare si incredere ca vor veni si vremuri mai bune. Îndreaptă-ți atentia către un hobby sau ocupă-te de lucruri dragi ție.



Gemeni

Casa, familia si patrimoniul sunt la mare cinste. Astrele iti recomanda sa te ocupi de treburile gospodaresti, de reparatii sau imbunatatirea conditiilor locative. Relatiile cu membrii familiei iti pot da batai de cap, insa nu lua chiar totul de bun. Dialogurile sunt incordate, una vrei tu, alta vor ceilalti si căderea la pace se va face cam greu. În a doua parte a zilei adună-i pe toți cei dragi la o masă festivă.



Rac

Esti mai mult pe drumuri. Rudele sau prietenii apropiati iti dau tarcoale, insa sunt momente bune pentru intalniri si discutii interesante si de folos. Pentru altii se poate pune problema studiilor pe termen scurt. De retinut ca latura educativa este in vizorul astrelor. Lasă-te purtat de instinct, fă ce-ți dictează sufletul si fii prezent in orice domeniu al vietii tale. Spre seara, bucura-te de o șuetă alaturi de prieteni.



Leu

Chestiunile financiare cotidiene sunt sub incidența razelor astrale. Poti primi cadouri, recompense sau vești legate de veniturile din munca proprie. Esti nevoit sa faci cumparaturi, insa bugetul disponibil lasa mult de dorit. Indicat ar fi sa privești partea frumoasă a lucrurilor. Sunt momente bune de a te gândi la talentale tale native și de a le cultiva. Exista varianta să-ți dezvolti o afacere plăcută sufletului tau.



Fecioara

O zi în care simți că toată lumea e a ta. Ai energie, chef de tot și toate, dar mai ales ai un plan bine pus la punct, in legatura cu noi directii de urmat in viata. Dorinta de a te ocupa de propria persoana este la cote inalte. Recomandat este să-ți programezi cursuri de dezvoltare personala si relationala sau sa te ocupi de infrumusetarea trupului. Oricum tot ce iti propui vei reusi sa realizezi.



Balanta

Dorința de retragere din iureșul vieții este foarte evidentă la tine astazi. Este o zi propice unei introspecții atente. Astrele îți deschid porțile sufletului, pentru a te cufunda cat mai mult posibil in lăcașurile sale. Ocupă-te de activitățile ușoare, elimină gândurile neplăcute și orientează-te doar către partea frumoasă a vieții. Recomandabile sunt plimbarile în aer liber, meditațiile în locuri sfinte și odihnă.



Scorpion

O zi dinamică la capitolul prieteni și protectori pentru tine. Întâlniri, discuții, vești care de care mai interesante, dar și dispute pe măsură. Se pare că există anumite lucruri legate de cariera sau imaginea ta în societate, la care ai nevoie de ajutor. Un prieten îți poate spune la modul obiectiv cum te raportezi tu la îndatoririle sociale și ce ar trebui să faci pe viitor. După-amiaza primești invitații pentru diverse evenimente sociale.



Sagetator

Ocupă-te cu mare atentie de carieră și de imaginea ta în societate. Există chestiuni delicate, ca si cum drumul profesional pe care ți l-ai construit până cum în viață sta pe baze nesigure, fiind gata-gata să se dărâme. De asemenea, sefii sau autoritatile nu prea vad cu ochi buni cum îți indeplinesti sarcinile sociale. Sunt posibile reproșuri, situații dinamice sau tensionate. Spre seară detașează-te de cotidian.



Capricorn

Se pare ca ești interesat doar de ce se petrece în afara granițelor țării. Relația cu străinătatea este în prim plan, fiind posibile dialoguri sau demersuri specifice pentru călătorii în ținuturi îndepărtate sau pentru studii pe termen lung. Componenta educațională este stimulată, însă este vorba mai ales despre rafinarea sufletească. Indicat ar fi să-ți îmbunătatesti personalitatea prin cursuri cu teme spirituale, cursuri de artă sau de turism.



Varsator

Chestiunile financiare ce vizeaza banii si bunurile altora sunt subiectele principale de astăzi. Ocupa-te de achitarea si verificarea situatiei taxelor, impozitelor, a creditelor sau ai grija si de aspectele legate de mosteniri. Pot veni bani sau bunuri dintr-un contract mai vechi sau din familie. Astrele te protejează discret si te vor feri de situatiile neplacute. În curând se va face lumină si toate se vor aranja excelent.



Pesti

Relatiile parteneriale, colaborările si proiectele iti ocupa intreaga zi. Este posibil ca in urma unei analize atente a acestui segment sa descoperi multe neplaceri sau situatii confuze. Neprevazutul iti poate crea probleme serioase, de aceea fii prudent si nu te lansa in discutii, negocieri sau schimbari de pozitie. Poti fi tentat sa rupi diverse colaborari, dar ai rabdare, pentru nu e cazul sa îndepărtezi pe cineva.