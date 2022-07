Taxele la studiile s-au majorat, însă nesemnificativ, spun reprezentanţii unor instituţii universitare

Inflaţia şi criza energetică determină universităţile din Republica Moldova să majoreze taxele pentru studii prin contract. Chiar şi aşa, potrivit instituţiilor de învăţământ, acest lucru nu îi împiedică pe tineri să-şi continue studiile sau să aleagă o profesie. Abiturienţii, care nu vor intra la buget dar vor dori să înveţe la universităţile din ţară, vor trebui să plătească anual cu 500 sau 1000 de lei mai mult, în funcţie de specialitatea aleasă, transmite Mesager.







În acest an, taxele la Academia de Studii Economice variază între 8500 şi 10.000 de lei de licenţă, iar taxa anuală pentru studiile de master este în jur de 11 mii de lei. În schimb, s-a majorat numărul locurilor bugetare, de la 430 la 470 unităţi.



„Academia de Studii Economice are o responsabilitate socială şi majorarea care am făcut-o a fost pe cât posibilă puţin. Ţinem cont de majorarea costurilor comunale şi inflaţia care este în ţară, trebuie să achităm şi profesori, angajaţii ASEM”, a explicat Sergei Portărescu, secretar Comisia de admitere, ASEM.



La Universitatea de Stat din Moldova taxele pentru studii s-au majorat cu 500 - 1000 de lei. Astfel, cel mai scump contract este în continuare la Facultatea de Drept. Abiturienţii care aleg această specialitate vor plăti 12 mii de lei anual.



„Preţurile într-adevăr s-au majorat.Aceasta este dictată inclusiv şi de situaţia financiară a universităţilor - s-au mărit preţurile la căldură, la lumină şi s-au majorat minimal, ca să fie în favoarea studentului”, susţine Igor Bercu, secretar adjunct Comisia de admitere, USM.



Şi la Universitatea Tehnică taxa de studii s-a majorat comparativ cu anul trecut şi ajunge până la 16 mii de lei.



„Anul acesta noi am majorat 10-15 % în funcţie de programul de studii din motivul situaţiei economice din ţară. S-a majorat între 1000-1500”, a precizat Radu Melnic, secretar Comisia de admitere, UTM.



Viitorii studenţi spun că deşi taxele sunt mari, acest lucru nu este un motiv pentru a renunţa la visul de a obţine profesia dorită.



„La facultatea de drept. Era 9 sau 10 mii, eram gata de suma acesta, dar mă gândesc să aplic la buget anul viitor”;



„Depun atât la buget cât şi la contract. Dacă o să fie la contract, o să rămân la contract”.



Totuşi, cea mai scumpă instituţie de învăţământ superior din ţară este Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, unde cel mai ieftin contract, pentru studiile de licenţă, începe de la 19 mii de lei anual.