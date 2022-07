Cum ne afectează căldura activitatea creierului

Studiile arata ca oboseala, confuzia si chiar depresia cresc in intensitate atunci cand ne expunem la temperaturi ridicate. Vara e aproape, asa ca merita sa arunci un ochi peste aceste informatii interesante.



Multi oameni sustin ca gandirea lor incetineste pe masura ce temperatura de afara creste. Sa fie oare adevarat? Potrivit unui studiu recent, raspunsul este da. S-a demonstrat ca expunerea la caldura modifica atat perceptia, cat si functionarea executiva cognitiva.



Perceptia a fost masurata prin intermediul Visual Search Task (VST), care le-a cerut barbatilor sa raspunda cat mai repede posibil la un semnal vizual care a aparut pe ecranul computerului din fata lor. In versiunea simpla a sarcinii, imaginea reprezenta un triunghi verde aprins, solid conturat. In versiunea complexa a sarcinii, imagina reprezenta un triunghi format din puncte prezentate pe un fundal de puncte palpaitoare. Sarcina VST este conceputa pentru a masura capacitatea de a filtra informatiile care distrag atentia si de a interpreta un semnal foarte specific.



Functia executiva a fost evaluata folosind sarcina Stroop, care masoara capacitatea de a suprima un raspuns automat. In sarcina Stroop, raspunsul automat este citirea unui cuvant prezentat pe ecran, lucru pe care il facem automat dupa ce am invatat sa citim.



In sarcina simpla Stroop, un cuvant este prezentat pe ecran cu font alb, iar participantii il potrivesc cat mai repede posibil. In versiunea complexa a acestei sarcini, participantii au fost rugati sa indice culoarea fontului folosit pentru a prezenta cuvantul, mai degraba decat cuvantul in sine.



Unele cuvinte erau congurente (cuvantul si culoarea fontului se potriveau – cuvantul rosu scris cu cerneala rosie), iar alte cuvinte erau incongruente (cuvantul rosu scris cu cerneala verde). Timpul de reactie a fost inregistrat impreuna cu numarul de raspunsuri corecte.



Memoria, atentia, reactia si precizia



Memoria a fost masurata folosind testul Corsi Blocks, unde a fost prezentata o grila de patrate de 3 x 3 si au fost iluminate secvente de patrate. Participantii au fost rugati sa reproduca ordinea in care patratul s-a luminat, cu secventele de patrate luminate crescand in lungime la fiecare incercare de la trei la noua. Au fost inregistrate cele mai lungi trei secvente memorate corect.



Si, in cele din urma, atentia a fost masurata cu ajutorul testului de procesare rapida a informatiilor vizuale (RVIP). In acest test, secvente de trei numere, intre valorile de doi si noua, au fost prezentate aleatoriu. Participantii au fost rugati sa indice cat mai repede daca acele trei numere erau fie pare, fie impare.



Din nou, au fost masurate timpul de reactie si precizia. Participantii au raportat, de asemenea, starea lor de spirit, precum si sentimentele lor subiective legate de caldura si sarcinile pe care li s-a cerut sa le indeplineasca. A fost inregistrata masurarea mai multor raspunsuri fiziologice (temperatura corpului, ritmul cardiac, temperatura pielii etc.)



Cand participantii au raportat pentru acest studiu, ei au fost repartizati fie la temperatura ridicata, fie la conditii de caldura moderata. Masuratorile au fost luate inainte de expunerea la starea lor atribuita (linia de baza). Apoi participantii expusi la temperatura ridicata au petrecut o ora stand intr-o camera linistita, cu temperatura setata la 39,6 grade Celsius (103,28 grade Fahrenheit) sau la 21,2 grade Celsius (70,16 grade Fahrenheit) pentru cei cu conditia de caldura moderata.



Rezultate: cum ne afecteaza caldura activitatea cerebrala



Atat functia executiva, cat si perceptia au fost afectate de expunerea la caldura. Timpii de raspuns au fost mai lenti dupa expunerea la temperatura ridicata atat pentru testele Stroop simple, cat si pentru cele complexe si pentru sarcina VST simpla. Interesant, precizia atat pentru portiunile simple, cat si pentru cele complexe ale VST s-a imbunatatit dupa expunerea la caldura, chiar daca timpii de reactie au fost mai lenti.



Cercetatorii au speculat ca acesta ar putea fi un exemplu de ceea ce este cunoscut sub numele de compromisul viteza/precizie. Este posibil ca participantii sa fi sacrificat viteza pentru precizie la aceasta sarcina dupa ce au stat in camera cu temperatura foarte ridicata. Imbunatatirea preciziei nu a fost observata dupa expunerea la temperature medie.



De fapt, in versiunea complexa a acestei sarcini, precizia a scazut dupa expunerea moderata la caldura. Nu au fost observate diferente de performanta la cele doua sarcini de memorie dupa expunerea la caldura. Masurile de dispozitie au aratat ca oboseala, confuzia si depresia au fost toate mai mari dupa expunerea la caldura mare, comparativ cu conditia de caldura moderata.



Deci, se pare ca temperaturile ridicate ale verii ar putea avea un efect asupra functiei noastre cognitive conduse de lobii frontali si a abilitatilor noastre perceptive.