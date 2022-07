Dieta cu banane verzi te-ar putea feri de cancer? Da, în unele situații!

Amidonul rezistent poate avea un rol semnificativ în ținerea la distanță a anumitor boli, potrivit unui nou studiu care a analizat persoanele cu risc ereditar de a dezvolta o gamă largă de cancere. Găsită în ovăz, cereale, dieta cu banane verzi, precum și în pastele și orezul fierte și răcite, fibra fermentabilă, așa cum mai este cunoscut amidonul rezistent, s-a dovedit că reduce riscul anumitor cancere la oameni cu peste 50%.



Studiul pe termen lung a urmărit aproape 1.000 de pacienți cu sindrom Lynch, o afecțiune ereditară care expune oamenii la un risc mai mare de a dezvolta anumite tipuri de cancer înainte de vârsta de 50 de ani. Descoperirile au fost publicate în Cancer Prevention Research, un jurnal al Asociației Americane pentru Cercetarea Cancerului.



„Am descoperit că amidonul rezistent reduce o serie de tipuri de cancer cu peste 60%. Efectul a fost cel mai evident în partea superioară a intestinului”, a explicat profesorul John Mathers, profesor de nutriție umană la Universitatea Newcastle, din Anglia.



„Acest lucru este important, deoarece cancerele tractului gastro-intestinal superior sunt dificil de diagnosticat și adesea nu sunt detectate devreme”, a declarat cercetătorul pentru IFL Science.



Ce anume din dieta cu banane verzi ar putea oferi protecție?



Descoperirile se referă în special la amidonul rezistent, un tip de carbohidrați care fermentează în intestinul gros, unde hrănește bacteriile „bune”. În ceea ce privește modul în care poate reduce dezvoltarea cancerului, cercetătorii sugerează că amidonul poate modifica metabolismul bacterian al acizilor din intestin.



Cu toate acestea, sunt necesare investigații suplimentare pentru a confirma efectele avute de dieta cu banane verzi asupra cancerului.



Cât timp durează efectul?



Beneficiile amidonului rezistent în reducerea riscului de cancer nu au fost consistente în toate tipurile bolii, dar pentru anumite tipuri de cancer riscul a scăzut cu mai mult de jumătate. Efectul a fost observat la persoanele care au luat zilnic un supliment de pudră de amidon rezistent timp de doi ani; efectul a continuat chiar și la 10 ani după oprirea consumării suplimentului.



Starea pacienților cu cancere gastro-intestinale superioare (cancere esofagiene, gastrice, ale tractului biliar, pancreatic și al duodenului) a fost asociată cu îmbunătățiri în timpul regimului cu amidon. Studiul a mai descoperit că aspirina aduce beneficii pentru persoanele cu sindrom Lynch, reducând la jumătate riscul de cancer de intestin gros.



Un studiu început în urmă cu 20 de ani



„Atunci când am început aceste cercetări, în urmă cu peste 20 de ani, ne-am gândit că persoanele cu predispoziție genetică la cancer de colon ne-ar putea ajuta să testăm dacă am putea reduce riscul de cancer fie cu aspirină, fie cu amidon rezistent”, a spus profesorul Sir John Burn.



„Pacienții cu sindrom Lynch prezintă un risc ridicat, deoarece au mai multe șanse de a dezvolta cancere, așa că descoperirea că aspirina poate reduce la jumătate riscul de cancer de intestin gros, iar amidonul rezistent reduce la jumătate riscul de alte tipuri de cancer este de o importanță vitală”, spune profesorul.



„Pe baza studiului nostru, NICE recomandă acum aspirină persoanelor cu risc genetic ridicat de cancer; beneficiile sunt clare: aspirina și amidonul rezistent funcționează”, a declarat Burn.



Dieta cu banane verzi va trebui cercetată mai amănunțit



Deși este o perspectivă promițătoare asupra efectului suplimentelor de amidon rezistent asupra anumitor tipuri de cancer pentru anumite persoane, cercetătorii avertizează că sunt necesare investigații suplimentare pentru a consolida concluziile.



„Rezultatele sunt interesante, dar nu ne așteptam la această amploare a efectului protector în tractul digestiv superior, așa că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a reproduce aceste constatări”, a spus profesorul Tim Bishop, de la Universitatea din Leeds.