Ce spun astrele azi, 28 iulie

Berbec

Relatiile sentimentale si cele cu copiii alcatuiesc tema principala a acestei zile. Sunt posibile altercatii, dar retine ca sunt doar toane momentane. Emotivitatea este la cote inalte si astfel poti deveni subiectiv in relatiile cu ceilalti. Evita implicarea excesiva in treburile celorlalti si orienteaza-ti eforturile catre o activitate draga sufletului tau. Spre seara aduna-i pe cei dragi la o mica petrecere.



Taur

In treburile gospodaresti ai mai mult spor astazi. Este nevoie sa te ocupi pe indelete de curatenii generale, reparatii curente sau reamenajari interioare. Atentie la instalatiile de apa din spatiul locativ, deoarece se pot produce avarii. Relatiile cu membrii familiei sunt tensionate, dar cu un strop de efort vei depasi totul cu brio. Esti foarte combativ si de aici poti strica relatii bune!



Gemeni

Este posibil sa faci mai multe drumuri astazi, insa pe distante scurte. Fie ca mergi la o ruda apropiata sau ai ceva de rezolvat in scop profesional, inarmeaza-te cu rabdare si concetreaza-te pe scopul intalnirilor. Esti emotiv si exista riscul sa te implici prea mult in treburile altora. Mentalul tau chiar are nevoie de odihna si detasare de cotidian.



Rac

Te preocupa castigurile dobandite in urma muncii depuse la un serviciu. S-ar putea sa fii nemultumit de balanta dintre efortul depus si plata, insa ai incredere ca Universul iti va oferi toate resursele de care ai nevoie si mai ales cand ai nevoie. Energia vitala fluctueaza mult, de aceea dozeaza-ti eforturile si rezerva-ti momente de relaxare. Atentie la asa-zisii prieteni si sustinatori!



Leu

Debordezi de energie si elan. Totusi, starile tale de spirit ii pot deranja pe ceilalti daca te implici prea mult in viata lor. Ocupa-te pe indelete de tine si mergi la un salon de infrumusetare si intretinere corporala sau gandeste-te la imbunatatirea garderobei. Se recomanda prudenta in domeniul profesional si in relatiile cu sefii! In orice moment imaginea ta publica poate fi compromisa.



Fecioara

Dorinta de interiorizare este la cote inalte. Recomandabil este sa fii cat mai discret, sa-ti dozezi eforturile si sa-ti rezervi momente pentru odihna si plimbari in aer liber. Se pot accentua afectiunile legate de aparatul digestiv si osos. De evitat consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale pe cat posibil, deoarece sunt episoade ce pot fi tratate suficient cu remediile naturiste.



Balanta

Se intrezaresc astazi intalniri si dialoguri interesante cu prietenii. S-ar putea sa-ti orientezi atentia si eforturile catre grupuri, organizatii, asociatii cu scopuri umanitare. Fii prudent, deoarece sunt momente pasagere. Este nevoie sa investesti resurse serioase in relatiile parteneriale si in proiectele tale de viitor. Se recomanda prudenta la cheltuieli si la datorii!



Scorpion

Aparitia ta publica este mult studiata astazi de catre ceilalti. Sunt posibile provocari de la colegii de serviciu, in special de la sefi. Fii prudent in declaratii si fapte. Sunt momente episodice, de aceea nu pune la suflet chiar tot ce se petrece. Relatiile profesionale sunt in continua transformare. Dupa-amiaza, aduna-ti prietenii la o petrecere surpriza, dar cheltuieste cat mai putin posibil.



Sagetator

Un prieten din strainatate iti ofera vesti pretioase legate fie de o calatorie de agrement, fie de una in scop profesional. Chiar daca intampini neplaceri vizavi de capitolul relatii cu strainatatea, retine ca sunt doar episoade pasagere. Mentalul este rascolit, asa incat evita deciziile majore, promisiunile sau discursurile publice. Dupa-amiaza, delecteaza-ti sufletul cu o piesa de teatru sau cu un film bun.



Capricorn

Este o zi favorabila achitarii facturilor si datoriilor. E adevarat ca banii pe care ii castigi din activitatea desfasurata la un loc de munca sunt insuficienti, dar cu o organizare eficienta a bugetului vei reusi sa rezolvi toate cheltuielile. De la bani si bunuri pot aparea conflicte serioase si greu de aplanat cu membrii familiei. Ar fi bine sa privesti lumea si oamenii dintr-o alta perspectiva.



Varsator

Ori partenerul de viata, ori cel de afaceri te poate provoca la discutii legate de activitatile desfasurate in comun. Tensiunile sunt evidente, de aceea fii prudent si asculta atent ce ti se reproseaza. Mentalul este confuz si cu greu te poti exprima. Bine ar fi sa te gandesti putin in singuratate la colaborarile in care esti implicat si sa lasi deciziile majore necesare acestui capitol pentru o alta perioada.



Pesti

La serviciu se anunta forfota. Relatiile colegiale sunt conflictuale, iar sefii iti dau si mai mult de lucru. Ar fi bine sa te bazezi doar pe fortele tale. Organsimul tau este destul de obosit, putandu-se accentua afectiuni mai vechi sau mai noi. De evitat consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale pe cat posibil. Plimba-te in aer liber, hraneste-te sanatos si dormi mai mult.