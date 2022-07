7 cauze medicale care provoacă oboseala

Prima intrebare care trebuie sa-ti vina in minte: si totusi, daca nu vorbim doar despre oboseala si atat? Mai ales ca noi, toti, suntem tentati sa dam vina pe oboseala intr-o viata in care suntem vesnic ocupati si ne ramane atat de putin timp pentru relaxare. Si de cele mai multe ori, chiar despre asta este vorba, transmite sfatulparintilor.ro.



Daca te simti obosit, nu ignora acest lucru, spunandu-ti ca o sa treaca de la sine cu o ora de somn in plus, la noapte. Mai bine ia-ti o perioada de 2-3 saptamani pe care sa le dedici odihnei. Dormi mai mult, fii mai selectiv cu indatoririle de zi cu zi, bea mai multe lichide, fa o cura de multivitamine, fii mult mai atent la ce mananci (consuma hrana sanatoasa) si renunta complet la cofeina si alcool.



Daca simptomele de oboseala tot nu dispar, atunci inseamna ca ai nevoie de ajutor – spun specialistii americani. Oboseala cronica poate avea la baza mai multe motive medicale pe care trebuie sa le descoperi si sa le tratezi, pana nu se agraveaza si mai mult starea proasta.



Iata 7 eventuale cauze care pot sta la baza unei stari de oboseala excesive.



1. Anemia



Este o afectiune specifica mai mult femeilor care depun eforturi fizice si intelectuale foarte mari si au o lipsa acuta de fier in organism. Oboseala care are la baza anemia este rezultatul absentei globulelor rosii din organism. Asta te poate face sa te simti slabit si sa ai sentimentul ca respiri greu. Anemia are la baza o deficienta de fier sau vitamine in organism, sau – in cazuri extreme – hemoragii interne, sangerari abundente, sau alte cauze care tin de zona bolilor cronice, precum artritele reumatice, cancerul sau deficiente ale rinichilor. Corpul femeilor are nevoie de surplus de fier in timpul perioadelor de ciclu menstrual (din cauza pierderilor de sange), dar si in timpul sarcinii.



Principalul simptom in cazul anemiei il reprezinta oboseala pronuntata. Anumite persoane mai acuza slabiciune in tot corpul, insomnie, incapacitate de concentrare, tahicardie, dureri in piept, dureri de cap. Cele mai simple miscari, precum o plimbare scurta, pot genera oboseala excesiva in cazul anemiilor.



Daca prezinti o parte sau toate semnalmentele de mai sus, mergi la medic si fa-ti o examincare completa, care include si analize de sange.



2. Diabetul



In fiecare an, mai mult de un milion de persoane sunt diagnosticate cu diabet (care poate fi de mai multe feluri), dar multi bolnavi nici nu stiu ca au exces de zahar in sange.



Zaharul sau glucoza este principalul furnizor de energie al organismului.Insa acesta cauzeaza probleme serioase persoanelor diagnosticate cu diabet. Tocmai de aceea in cazul in care aveti glicemia ridica trebuie sa mergeti la control cu regularitate si rigurozitate. Diabetul provoaca tot felul de tulburari, printre care si oboseala exagerata, sete permanenta, urinari frecvente, foame, scaderea in greutate, infectii vaginale si tulburari de vedere.



Din nou, trebuie sa mergi urgent la doctor si sa faci analize de sange care sa stabileasca nivelul glicemiei. In functie de rezultate, medicul te va indruma pe mai departe.



3. Dereglari ale glandei tiroide



Cand hormonii tiroidieni o iau razna si sufera dereglari, cele mai banale si simple activitati de peste zi te pot epuiza complet.



Glanda tiroida, care arata cam cat nodul unei cravate barbatesti, este situata in gat si produce exact hormonii care controleaza intregul metabolism. Daca avem hormoni prea putini (hipotiroidie), metabolismul incetineste in reactii, iar daca avem surplus de hormoni (hipertiroidie) metabolismul o ia razna, apasand pe acceleratie. Hipertiroidia aduce cu sine si senzatia de oboseala si slabiciune in tot corpul. Brusc, nu mai poti sa te plimbi sau sa mergi pe bicicleta. Alte semnalmente pot fi: pierderea brusca in greutate, bufeurile, variatiile de ciclu menstrual la femei, si sete mai mare decat de obicei.



Hipotiroidia creaza, de asemenea, oboseala si slabiciune, incapacitate de concentrare, dureri musculare. Daca va ingrasati brusc, fara fluctuatii de regim alimentar, tot hipotiroidia poate fi de vina; mai puteti simti tot timpul ca va e frig, chiar daca afara e canicula. Hipotiroidia este o afectiune comuna mai ales la femeile trecute de 50 de ani.



Si in aceste circumstante, tot analizele de sange specifice pot determina daca suferiti sau nu de dereglari tiroidiene. Ele ar trebui sa fie obligatorii pentru toate persoanele care acuza oboseala permanenta.



4. Depresiile



In afara de starea de tristete si suparare permanente, depresiile reprezinta o afectiune cu care nu e bine sa glumim, si care poate aduce o groaza de alte inconveniente, precum lipsa poftei de mancare, insomnie, si tot felul de alte sentimente contradictorii in ceea ce ne priveste pe noi insine sau pe cei din jurul nostru. Fara tratament adecvat, depresiile pot dura luni de zile sau chiar ani la rand.



Nu toti avem acelasi tip de reactii cand vine vorba despre depresii. Dar, de cele mai multe ori, depresia presupune o lipsa de energie si oboseala permanenta, insomnie, dereglari alimentare, si alte probleme legate de zona memoriei si a lipsei de concentrare.



Nu exista analize de sange specifice care sa puna diagnostic in cazul depresiei, insa medicul tau te poate indruma sa capeti ajutor de specialitate ca sa descoperi sursa oboselii tale si sa vindeci depresia.



5. Artritele reumatice



Aceste afectiuni nu sunt intotdeauna usor de detectat, insa exista anumite indicii care ne pot ajuta sa le descoperim.



Acest tip de afectiune survine atunci cand sistemul imunitar este dereglat si, prin urmare, nu se mai functiona normal. Astfel, el ataca tesuturile sanatoase, afectand iremediabil cartilagiile si oasele. Multe semnalmente constau in oboseala exagerata,lipsa de energie, lipsa apetitului, si, bineinteles, dureri de oase.



Aveti nevoie de un examen radiologic, care sa detecteze daca s-a instalat sau nu artrita deja in organism. Un medic reumatolog va va explica cu exactitate in ce stadiu a ajuns afectiunea in corpul vostru si care sunt masurile pe care trebuie sa le luati pentru combaterea ei.



6. Apneea de somn



Daca te trezesti in fiecare dimineata vesnic obosit, indiferent de cat de mult si bine dormi, inseamna ca suferi de apnee, care presupune intreruperi de respiratie in timpul somnului. O persoana cu apnee cronica poate avea zeci si chiar sute de intreruperi de respiratie in timpul somnului, ceea ce inseamna ca se poate trezi tot de atatea ori. Nu e de mirare de ce apare simptomul de oboseala acuta.



Trebuie sa mergeti la medic, ceea ce poate presupune sa ramaneti cel putin o noapte intr-o clinica pentru ca un specialist sa va poate urmari in timp ce dormiti. Astfel medicul va stabili astfel, cel mai potrivit de tratament.



7. Oboseala cronica



Aceasta afectiune presupune, exact asa cum sugereaza si denumirea, o oboseala cronica, adica o oboseala mare si permanenta care iti ia toata energia, si care te impiedica sa faci o multime de activitati simple.



Alte senzatii coroborate cu oboseala cronica pot fi: durerile de cap, adesea insotite si de dureri musculare, incapacitatea de concentrare si slabiciune in tot corpul.



Nu exista analize specifice care se fac in cazul oboselii cronice. Trebuie doar sa mergi la medicul de familie, care sa te indrume catre un specialist in tratarea oboselii cronice si care te va ajuta sa depasesti cu bine problema.