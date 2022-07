Ce spun astrele azi, 26 iulie

Berbec

O zi cu emotii si sentimente intense. Luna se afla in Rac, in zona sufletului, familiei si trecutului, indicand o tendinta accentuata spre rememorarea unor evenimente din trecut care te-au marcat la nivel emotional si o nevoie acuta de a rupe legaturile cu acestea. Te afli intr-o perioada de transformari in acest sens si este posibil sa-ti reconsideri atitudinea fata de familie, sau sa-ti reformulezi prioritatile. Pe de alta parte, comunicarea cu persoana iubita este deschisa si sincera, ajutandu-te sa treci mai usor peste angoase.



Taur

Astazi este activata zona documentelor, studiilor, examenelor si calatoriilor. Toate aceste domenii pot fi generatoare de stres, nesiguranta, confuzie, dar si ambitie, determinare si dorinta de succes. Cu alte cuvinte, demersurile intreprinse astazi, desi se deruleaza cu dificultate, au mari sanse de reusita, tocmai pentru ca nu stii sa admiti niciun refuz sau esec. Pe de alta parte, zona finantelor este foarte puternica si te ambitioneaza sa cauti noi si noi surse de castig material, prin identificarea si valorificarea unui talent personal.



Gemeni

Banii sunt preocuparea ta principala in aceste zile, poate si pentru ca au tot aparut cheltuieli neprevazute, sau te-ai confruntat cu tot felul de intarzieri si amanari. Dar cum tot raul este spre bine, aceasta situatie te va determina sa-ti pui imaginatia si creativitatea la treaba, pentru a gasi noi mijloace, eventual noi activitati in care sa te implici, pentru a-ti spori veniturile. In acest context, este posibil sa vina spre tine oportunitati neasteptate, pe care ar fi bine sa le accepti, pentru ca iti schimba in mod spectaculos evolutia profesionala si imaginea sociala.



Rac

Luna este plasata in Rac, in domiciliu, semn ca te preocupa foarte mult comportamentul tau, atitudinea pe care o adopti in lume, feed-back-ul pe care il primesti de la cei din jur. Incearca sa nu iei personal fiecare observatie pe care o primesti ci sa adopti o atitudine detasata si constructiva. Astfel, ai posibilitatea sa gestionezi foarte bine niste vesti primite si sa te folosesti de intuitia extraordinara, pentru a face cele mai bune alegeri in privinta unei noi colaborari sau a unor planuri de viitor. Exista si multe discutii despre bani, iar unele au sanse mari sa se materializeze.



Leu

Probabil ca nu esti in cea mai buna forma, mai ales din punct de vedere emotional, dar si din punct de vedere fizic. Luna trece prin Rac, un semn situat intr-o zona a discretiei si izolarii. Pe de alta parte, Mercur se afla acum in Leu, aducandu-ti inspiratie, idei foarte bune si o nevoie puternica de socializare. Asadar, se poate vorbi despre o discrepanta intre ce vrea sufletul si ce vrea mintea. Sfatul Astrocafe este sa incerci un echilibru intre cele doua, in sensul de a-ti acorda si momente de intimitate, fiind in acelasi timp, deschis catre relatii noi.



Fecioara

Astazi ai tendinta de a fi rigid in relatiile cu prietenii si in general cu persoanele din anturajul apropiat, dar mai ales cu persoana draga. Vrei sa ai lucrurile sub control, tinzi sa fii posesiv, iar ceilalti se pot simti inconfortabil in preajma ta. Incearca asadar sa le dai mai mult spatiu celor din jur, sa fii ceva mai permisiv si tolerant. In privinta planului profesional, exista discutii de culise legate de un proiect, insa poti avea sentimentul unui blocaj, din cauza ca lucrurile nu se intampla in ritmul dorit de tine. Daca ai rabdare si nu precipiti lucrurile, in cateva zile vei avea niste surprize placute in acest sens.



Balanta

Pot exista tensiuni in relatiile cu sefii sau apar niste schimbari in sfera profesionala, cu care nu esti de acord. Cert este ca pot aparea frustrari, nemultumiri si revolte interioare puternice. Daca poti sa ramai rezervat, daca iti stapanesti emotiile, vei vedea ca dupa-amiaza atmosfera se mai detensioneaza, chiar daca inca nu apar solutii concrete. Daca esti sef, probabil ca vei avea accese de autoritate, care vor starni reactii ostile. Si in acest caz, e nevoie de cumpatare si de permisivitate.



Scorpion

S-ar putea ca astazi sa constati unele lacune in pregatirea ta profesionala sau sa fii pus in situatii care-ti testeaza abilitatile si cunostintele. Poate fi vorba despre un examen, un interviu sau o prezentare in fata unei comisii. Oricum, ti se cere precizie, rigurozitate si seriozitate. Probabil ca experientele de astazi te vor ambitiona sa te perfectionezi din punct de vedere profesional sau chiar sa faci o schimbare radicala in ce priveste orientarea profesionala.



Sagetator

Finantele si administrarea lor, iti capteaza toata atentia astazi. As spune ca ceri si primesti sprijin sau ca identifici o cale prin care sa castigi bani cu ajutorul altora. De asemenea, poate fi vorba despre o finantare sau o sponsorizare facilitata de cineva din familie. In orice caz, intr-un fel sau altul, astazi schimbi ceva in domeniul financiar, in sensul ca gasesti noi culoare de actiune pentru a castiga bani mai usor, folosind calitati sau resurse de care altii dispun. In relatia cu partenerul de viata, tempereaza-ti impulsivitatea.



Capricorn

Segmentul vizat in aceasta zi este cel relational. Probabil ca astazi esti mult mai sensibil, senzitiv si receptiv la stimulii exteriori. Daca esti pe faza, poti prinde din zbor o noua oportunitate de colaborare, care iti va aduce un profit consistent peste cateva zile. Fii atent la persoanele cu care intri in contact astazi si asculta cu atentie ce au acestea sa-ti spuna. Unele iti pot da sfaturi pretioase, te pot inspira prin exemplul personal sau iti pot arata unde ai gresit intr-o relatie.



Varsator

Ziua de astazi anunta schimbari in domeniul profesional: poate o schimbare de atitudine, poate un nou colectiv sau chiar o noua slujba. Oricum, se pune problema unei rasturnari de situatie, a unei schimbari neasteptate la locul de munca, care in prima faza iti creeaza mari emotii. Unii Varsatori care-si cauta loc de munca au mari sanse sa-l gaseasca pe cel potrivit. Altii vor sa se repozitioneze, sa creasca, sa evolueze. Este o perioada excelenta pentru depasirea zonei de confort si asumarea unor riscuri care duc spre progres si inovatie.



Pesti

O perioada de maxima feritilitate in ce priveste domeniul afectiv, dar si sub aspectul noilor proiecte. Este posibil sa te implici intr-o noua relatie afectiva, care are mari sanse sa creasca frumos. De asemenea, daca te afli intr-o relatie mai veche, aceasta intra intr-o noua etapa, mult mai romantica si poate deveni mult mai stransa. Oricum, in aceste zile, se pot produce transformari profunde la nivel emotional, care te fac sa-ti schimbi modul de a fi in relatia afectiva si te constientizeaza cu privire la unele talente ascunse.