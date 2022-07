Ce spun astrele azi, 25 iulie

Berbec

Se contureaza intalniri si dialoguri interesante cu o rudă sau cu un prieten apropiat. Informatiile pe care le afli astazi te pot pune serios pe ganduri. S-ar putea sa fie nevoie sa-ti imbogatesti palmaresul educational cu forme de instruire noi, insa pe termen scurt. Daca esti deja implicat in cursuri sau diverse studii, retine ca procesele de invatare-evaluare sunt deficitare si cu greu poti face fata unui discurs sau unei probe.



Taur

Sunt momente prielnice pentru cumparaturile necesare traiului zilnic. Înfrânează-ți tendinta de a cheltui fara rost si de a-ti oferi ajutorul fara sa-ti fie cerut. Veniturile din munca desfasurata la un serviciu se pot rotunji substantial zilele acestea, fie primind cadou o suma de bani sau favoruri, fie se va mari remunerația de acum incolo. Energia vitala fluctueaza mult si de aici si starile tale de spirit.



Gemeni

Beneficiezi de multa energie astazi. Ai chef de vorba, te implici in mai multe treburi deodata, iar ceilalti sunt fascinati de viteza cu care abordezi totul. Calmeaza-te, selecteaza-ti prioritatile si ocupa-te doar de treburile tale. Emotivitatea si subiectivismul sunt la cote inalte si risti sa pierzi multa energie vitala. Organismul iti este slabit, recomandabil fiind sa mananci sanatos si sa te hidratezi suficient.



Rac

Ziua este favorabila activitatilor de rutina si daca se poate departe de ochii si urechile lumii. Fortele tale sunt la un nivel scazut. Sunt posibile accentuarea unor conflicte din sfera profesionala, de aceea ai grija cum iti indeplinesti indatoririle si cum relationezi cu colegii. O discutie de taina cu un sef sau cu reprezentantul unei institutii oficiale iti va lamuri unele chestiuni necesare pentru bunul mers al lucrurilor in cariera ta.



Leu

Ziua este favorabila dialogurilor cu prietenii. Sunt posibile altercatii, insa cu putin efort si bunavointa te vei descurca excelent. Ti se pot recunoaste meritele vizavi de ajutorarea unor cunoscuti sau vizavi de implicarea ta in actiuni umanitare, Totusi fii rezervat in comentarii, deoarece unii vor incerca sa profite de pe urma muncii si experientei tale. Atentie in domeniul profesional, intrucat atat sefii, cat si colegii sunt cu ochii pe tine.



Fecioara

S-ar putea sa participi la sedinte profesionale, la care vei fi invitat sa iei cuvantul. Pregateste-te serios si sustine-ti punctele de vedere cu fermitate. Emotivitatea este accentuata, fiind astfel foarte usor de impresionat. Ordoneaza-ti gandurile si vorbeste scurt, direct si la obiect. Nemultumirile sau transformarile din sfera domestica iti distrag atentia de la serviciu, aspect remarcat si sanctionat mai ales de colegi si sefi.



Balanta

Vestile din strainatate se țin lanț. Cu toate ca multe te nelinistesc, cu putin efort si discernamant iti poti stapani emotiile si controla reactiile fata de ceilalti. Demersurile necesare unei calatorii fie de afaceri, fie de studii, fie de agrement, pot fi întârziate sau chiar amânate. Dupa-amiaza sunt momente favorabile pentru vizitarea unei galerii de arta, vizionarea unei piese de teatru, a unui film sau pentru dialoguri cu cei dragi.



Scorpion

Este nevoie sa achiti facturi restante sau sa iei legatura cu institutii financiare. Se pare ca primesti ajutor material substantial din partea partenerului de viata, a colaboratorilor sau din partea rudelor. Pot intra in discutie rezolvari ale partajelor in urma unui divort sau mostenirile. Există multe hibe ascunse vizavi de banii si bunurile pe care le detii cu altii. De evitat imprumuturile, investitiile si cheltuielile nefondate!



Sagetator

Ziua iti poate aduce neplaceri in relatiile parteneriale. Sunt posibile discutii aprinse atat cu partenerul de viata, cat si cu cei de afaceri sau cu colaboratorii. Fii prudent, vorbeste putin si asculta mai mult. Subiectivismul este la cote inalte, asa incat nu pune baza pe ce se discuta astazi. Dupa-amiaza rasfata-te cu o cina deosebita alaturi de partenerul de viata. Ingrijeste-ti in permanenta sanatatea si dozeaza-ti eforturile in campul muncii.



Capricorn

Multa munca se anunta la serviciu. Dialogurile colegiale sunt frecvente, insa ai grija ca domneste in aer izul conflictului. Ocupa-te doar de indatoririle tale si evita provocarile celorlalti. Sanatatea este vulnerabila pe întregul organism, evidențiindu-se afecțiuni vechi. Tine o dieta si dozeaza-ti eforturile. Foloseste mai mult remedii naturiste si lasa deoparte analizele si consultatiile medicale, pe cat posibil.



Varsator

Ai avea spor si succes la hobby-uri. Rezerva-ti momente pentru a te ocupa de o activitate placuta si recreativa. Ceilalti iti pot crea neplaceri, in special persoana iubita si copiii. Ai grija si de nevoile celor dragi, asculta-le doleantele si vezi cu ce si cum poti să-i ajuti. Spre seara organizeaza o petrecere surpriza pentru cei dragi. Este nevoie să-ți modelezi atitudinea si conceptiile vizavi de iubire si implicațiile ei.



Pesti

Inceputul saptamanii iti aduce forfota in sfera familiala. Se pare ca ai multe treburi de rezolvat in legatura cu casa sau cu bunurile patrimoniale. Dialogurile cu membrii familiei sunt tensionate si ar fi bine sa-ti controlezi reactiile. Tine cont de parerile si sfaturile celor dragi. Se recomanda o atentie deosebita la instalatiile de afoc din spatial locativ, deoarece se pot produce avarii greu de remediat.