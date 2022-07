Viktor Orban: „Strategia în războiul din Ucraina a eșuat. Stăm într-o mașină care are pană la toate roțile”

Uniunea Europeană are nevoie de o nouă strategie privind războiul din Ucraina, deoarece sancțiunile împotriva Moscovei nu au funcționat, a declarat sâmbătă premierul ungar Viktor Orban, scrie Reuters.



„Este nevoie de o nouă strategie care să se concentreze pe tratativele de pace și pe elaborarea unei propuneri bune de pace… în loc să se axeze pe câștigarea războiului”, a declarat premierul maghiar în discursul său de la Școala de vară de la Băile Tușnad.



Premierul național al Ungariei, reales pentru al patrulea mandat consecutiv în aprilie, a reiterat că Ungaria va rămâne în afara războiului din Ucraina vecină.



Viktor Orban a declarat, în repetate rânduri, că Ungaria nu este dispusă să sprijine embargourile UE sau limitările asupra importurilor de gaze rusești, deoarece acest lucru i-ar submina economia.



„85% din aprovizionarea noastră cu gaze provine din Rusia, iar 65% din aprovizionarea noastră cu petrol provine din Rusia. De ce? Pentru că acest lucru este determinat de infrastructură. Acest lucru nu este pentru distracție, nu am ales noi situația”, declara în luna aprilie ministrul de externe de la Budapesta, Péter Szijjártó.



Szijjártó a mai spus că nu există surse sau rute alternative care să permită Ungariei să renunțe la importul de energie rusească în următorii câțiva ani.



În discursul său din România, Viktor Orban a mai susținut că strategia occidentală în Ucraina a fost construită pe patru piloni:



primul că Ucraina poate câștiga un război împotriva Rusiei cu armele NATO,



sancțiunile ar slăbi Rusia și ar destabiliza conducerea acesteia,



sancțiunile ar răni Rusia mai mult decât Europa



lumea s-ar alinia în sprijinul Europei.



Orban a susținut că această strategie a eșuat, deoarece guvernele din Europa se prăbușesc după modelul „domino”, prețurile la energie au crescut și acum este nevoie de o nouă strategie.



„Stăm într-o mașină care are pană la toate cele patru roți: este absolut clar că războiul nu poate fi câștigat în acest fel”, le-a spus Orban susținătorilor săi.



Liderul guvernului de la Budapesta a mai insistat că Ucraina nu va câștiga niciodată războiul în acest fel „pur și simplu pentru că armata rusă are o dominație asimetrică”.



Alte câteva declarații făcute de premierul maghiar la tabăra din România, pe care le-a observat și publicat pe twitter jurnalistul maghiar Katalin Halmai:



Comisia Europeană ar trebui să interzică închiderea centralelor nucleare germane, nu să ia gaz de la cei care au nevoie de el.

Bruxelles și Soros vor să forțeze imigranții asupra noastră. Am fost condamnați de instanța UE pentru protecția frontierelor.

Am fost duși în instanță din cauza problemelor de „gen”. Datorită lui Judit Varga (Ministru al Justiției din Ungaria- n.red.) acest conflict a fost separat de disputa financiară (cu UE). Legea este despre acceptarea faptului că tatăl este bărbat și mama este femeie. chiar și armata lui Soros trebuie să accepte acest lucru.

Căutăm aliați. Firește că a existat V4 (Grupul de la Visegrád - format din Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria), dar „post-occidentalii” încearcă să-l perturbe, iar războiul a zdruncinat și cooperarea polono-maghiară.

Noile guverne din Cehia și Slovacia s-au îndreptat către „post-vest”, dar nu au înțeles că își pun caii într-un grajd care arde.

Rușii ne-au spus cererile lor: fără aderarea la NATO a Ucrainei și fără arme cu rază lungă de acțiune care să ajungă pe teritoriul său. Occidentul nici nu a vrut să negocieze despre asta. Acest refuz a declanșat războiul.

Dacă Trump ar fi fost președinte și Merkel ar mai fi fost în funcție, războiul din Ucraina nu ar fi izbucnit niciodată.

Scopul nu ar trebui să fie acela de a câștiga războiul, ci de a formula o bună ofertă de pace. Nu trebuie să fim de o parte sau de alta a războiului, ci între cele două.

Problemele zonei euro vor lovi cu adevărat în jurul anului 2030. Până atunci, țările din Europa centrală vor fi contribuitori neți la UE. Va exista un nou echilibru de forțe, iar cel care plătește flautistul pune melodiile.

Nu putem influența strategia Occidentului. Dar trebuie să spunem ceea ce credem.



Săptămâna trecută, premierul maghiar Viktor Orban declara că Uniunea Europeană „și-a tras un glonț în plămâni” prin sancțiunile economice nechibzuite impuse Rusiei, care, dacă nu sunt retrase, riscă să distrugă economia europeană.



„Sancțiunile nu ajută Ucraina, însă, ele sunt rele pentru economia europeană și, dacă vor continua așa, vor ucide economia europeană. Ceea ce vedem acum este de nesuportat”, mai spunea Orban.