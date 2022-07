Marina Tauber: Procurorii acționează la indicația directă a Maiei Sandu, iar învinuirile care mi le aduc sunt lipsite de orice temei

Vicepreședintele Partidului „ȘOR”, deputatul Marina Tauber, susține că în spatele hărțuielilor și arestului său se află șefa statului, Maia Sandu, și președintele partidului de guvernământ, Igor Grosu, tot el și președinte al Parlamentului. Declarațiile au fost făcute la Judecătoria Centru, sediul Ciocana, unde a fost adusă pentru a i se aplica mandatul de arestare pentru 30 de zile.



Marina Tauber a reiterat că este nevinovată și a calificat materialele prezentate de procurori ca fiind lipsite total de fundament juridic și că arestul său reprezintă un abuz comis de actuala putere.



„Eu nu am nicio vină nu mi-o recunosc. Am luat cunoștință cu așa-zisele materiale. Tot ce este scris aici sunt povești. Nu știu de cine sunt alcătuite, dar chiar e de râsul găinilor. Noi o demonstrăm nevinovăția noastră. În spatele acestor acțiuni stă dorința Maiei Sandu și Partidului Acțiune și Solidaritate să ne oprească și să pună capăt protestelor. Noi am auzit indicațiile doamnei Maia Sandu și a domnului Igor Grosu ca să fiu arestată. Asta și se întâmplă”, a spus Marina Tauber.



Avocatul Marinei Tauber a declarat, la rândul său, în fața jurnaliștilor că probele înaintate de procurori sunt neîntemeiate, speculative, fac trimitere la terțe persoane și niciuna din dovezi nu face trimitere la Marina Tauber.



„Cu regret, este o decizie a instanței care nu a ținut cont de argumentele de fapt și de drept a cauzei date, este o soluție injustă, neîntemeiată și evident, ea urmează a fi contestată în instanța ierarhic superioară. Păcat că instanța nu a aplecat urechea la argumentele aduse, dar s-a lăsat influențată de niște emoții și speculații, care nu au nicio tangență cu probatoriul său cu cauza în care este învinuită doamna Tauber. Marea noastră dilemă constă în faptul că acest dosar nu conține nicio probă, care ar indica-o pe Marina Tauber ca autor sau complice la infracțiunile care se incriminează”, a spus avocatul.



În timp ce magistrații examinau cererea procurorilor privind plasarea Marinei Tauber în arest preventiv pentru 30 de zile, în fața judecătoriei s-au adunat câteva sute de persoane, pentru a o susține. Protestatarii au scandat lozinci antiguvernamentale și au acuzat puterea că aplică măsuri represive în raport cu oponenții politici, pentru a le închide gura și pentru a distrage atenția la dezastrul social și economic în care a adus Republica Moldova.