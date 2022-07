Activitatea zilnică ideală pentru o minte sănătoasă

Potrivit celor mai recente cercetări, activitatea fizică zilnică este esenţială pentru fericire şi pentru o minte sănătoasă.



Cercetărorii au studiat regiunile cerebrale care joacă un rol central în acest proces ce ajută la menţinerea sănătăţii psihice. Echipa de cercetători de la Karlsruhe Institute of Technilogy (KIT), Central Institute of Mental Health (CIMH) din Mannheim, KIT's Institute of Sports and Sports Science şi GIScience/Geoinformatics Research Group of Heidelberg University, a scos la iveală că activităţi zilnice precum urcatul scărilor îmbunătăţesc semnificativ bunăstarea individului, în mod special în cazul celor predispuşi la tulburări psihice, scrie feminis.ro.



A ctivitatea zilnică ideală pentru o minte sănătoasă este la îndemîna oricui



Rezultatele acestui studiu, publicate în jurnalul Science Advances, vin să completeze teoria deja dovedită potrivit căreia sportul îmbunătăţeşte bunăstarea fizică şi sănătatea mentală. Impactul activităţilor zilnice, precum urcatul scărilor, plimbatul sau chiar şi mersul pînă la staţia de autobuz în loc să iei maşina, asupra sănătăţii mentale a invididului, a fost foarte puţin studiat pînă în prezent.



"Urcatul scărilor în fiecare zi ne poate ajuta să ne simţim lucizi, alerţi şi plini de energie. Asta îmbunătăţeşte starea de bine", arată autorii studiului, Dr. Markus Reichert de la CIMH şi KIT şi Dr. Urs Braun, şef al grupului de cercetare de la Clinica de Psihiatrie şi Psihoterapie a CIMH.



Aşadar, pentru a evita neplăcerile cauzate de restricţiile impuse de pandemie, specialiştii recomandă să urcaţi scările mai des în loc să luaţi liftul!