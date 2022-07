Dieta cu ciocolată neagră. Ce efecte are asupra creierului tău?

Consumul de ciocolată este de obicei descurajat de nutriționiști, deoarece ciocolata poate fi bogată în calorii, grăsimi și zahăr. Cu toate acestea, cacaua, ingredientul principal al ciocolatei, derivat din sămânța plantei de cacao, s-a dovedit a avea numeroase beneficii atât pentru corp, cât și pentru minte. Așadar, ce efecte are dieta cu ciocolată neagră asupra organismului?



Cacaua pură este extrem de nutritivă și este o sursă puternică de antioxidanți, substanțe care pot preveni sau încetini deteriorarea celulelor cauzată de radicalii liberi. Radicalii liberi sunt molecule instabile și foarte reactive produse de organism ca răspuns la stresul mediului și asociați cu îmbătrânirea și boala.



În plus, s-a descoperit că cacaua ajută la reglarea tensiunii arteriale și la prevenirea declinului cognitiv.



Dieta cu ciocolată neagră influențează o anumită regiune a creierului



În ciuda acestor proprietăți potențial benefice, batoanele de ciocolată conțin rareori doar cacao; acestea au și zahăr, uleiuri, unt și alte ingrediente nesănătoase pentru organism. Așadar, dieta cu ciocolată neagră, care conține un procentaj ridicat de cacao, ar putea fi cea mai sănătoasă opțiune când vine vorba de ciocolată.



Elham Kalantarzedeh, Maryam Radahmadi și Parham Reisi, trei cercetători de la Universitatea de Științe Medicale din Isfahan, din Iran, au efectuat recent un studiu pe șobolani care investighează impactul diferitelor modele alimentare cu ciocolată neagră asupra sinapselor dintr-o anumită regiune a creierului, cunoscută sub numele de zona CA1 a hipocampului.



Descoperirile lor, publicate în Nutritional Neuroscience, sugerează că dieta cu ciocolată neagră ar putea avea efecte benefice asupra creierului persoanelor care prezintă stres cronic de izolare.



Șobolani hrăniți cu ciocolată neagră



„Deși stresul cauzează disfuncții ale creierului, consumul de ciocolată neagră are efecte pozitive asupra funcțiilor creierului”, au scris cercetătorii în lucrarea lor.



„Studiul actual a investigat impactul diferitelor modele alimentare cu ciocolată neagră asupra potenței și plasticității sinaptice în zona CA1 hipocampală, precum și a aportului de alimente și a greutății corporale la șobolani aflați sub stres cronic de izolare”, se mai arată în lucrare.



În esență, Kalantarzedeh și colegii ei au vrut să determine dacă consumul de ciocolată neagră în grade diferite a afectat potența și plasticitatea (adică, adaptabilitatea în timp) sinapselor din zona hipocampală CA1, explică Medical Xpress.



Pentru a studia acest lucru, cercetătorii au luat 35 de șobolani și i-au împărțit în cinci grupuri de câte 7, fiecare dintre acestea fiind hrănit cu ciocolată neagră în timp ce se confrunta cu stres cronic de izolare, fiecare grup urmând un model alimentar diferit.



Cum a fost gândit studiul?



Cele trei modele de alimentație cu ciocolată neagră pe care le-au testat au fost denumite stres-obligatoriu, stres-opțional și restricție de stres.



„Șobolanii stresați care urmau o dietă obligatorie au primit doar ciocolată neagră, iar cei cu o dietă opțională au primit alimente nelimitate și/sau ciocolată neagră”, au scris cercetătorii în lucrarea lor.



„De asemenea, șobolanii stresați care aveau o dietă restricționată au primit fiecare mâncare în mod liber și doar 4 grame de ciocolată neagră pe zi. Ulterior, au fost făcute diferite măsurători asupra sinapselor”, se arată în lucrare.



Cercetătorii au măsurat, de asemenea, aportul alimentar și greutatea corporală a șobolanilor la începutul și la sfârșitul experimentului. În mod interesant, ei au descoperit că toate modelele alimentare cu ciocolată neagră au redus atât aportul de alimente al șobolanilor, cât și greutatea lor corporală. Cele mai puternice efecte, totuși, au fost cele cauzate de tiparele alimentare obligatorii și restricționate.



Ce rezultate a arătat dieta cu ciocolată neagră?



„Măsurătorile sinapselor au scăzut semnificativ în grupul de stres în comparație cu grupul de control”, au scris cercetătorii în lucrarea lor.



„Deși măsurătorile s-au îmbunătățit nesemnificativ în dieta opțională cu ciocolată neagră, acești parametri s-au schimbat semnificativ atât în ​​modele de dietă obligatorie cu ciocolată neagră, cât și la cele restricționate, în comparație cu grupul de stres. De asemenea, aportul alimentar și greutatea corporală au scăzut semnificativ în toate grupurile cu ciocolată neagră”, spun cercetătorii.



Per total, experimentele efectuate de această echipă de cercetători sugerează că dieta cu ciocolată neagră ar putea inversa efectele adverse ale stresului cronic de izolare asupra potenței sinaptice și plasticității zonei CA1 a hipocampului. Acest lucru ar avea, la rândul său, efecte benefice atât asupra memoriei, cât și asupra învățării.



Însă deoarece studiul lor a fost efectuat pe șobolani, pentru a fi aplicabil la oameni, concluziile lor vor trebui validate pe un eșantion uman de participanți. Dacă rezultatele vor fi confirmate în studii viitoare care implică oameni, munca lor ar oferi dovezi ale efectelor pozitive ale cacauei asupra creierului și asupra abilităților cognitive.