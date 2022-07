Ce spun astrele azi, 20 iulie

Berbec

Sub influenta lunii din Berbec poti simti impulsul de a te razvrati impotriva tuturor formelor de control sau autoritate. Te simti eliberat de orice principii invatate, ai nevoie de libertate si independenta. Primeste sprijinul si gandurile bune ale partenerului de viata si manifesta-ti cu caldura si generozitate calitatile de negociere si comunicare pentru a fi in armonie.



Taur

Prin introspectie, izolare, meditatie, este posibil sa iti aduci in lumina unele talente sau calitati pe care nu le-ai mai exersat de ceva timp si care pot sa iti creasca increderea in fortele proprii. La serviciu se anunta o zi tensionata care iti poate genera chiar dureri de cap. Fa o pauza pentru a-ti reincarca bateriile si pentru a-ti proteja astfel sanatatea.



Gemeni

Pe tine, Luna in Berbec te poate inspira sa renunti la unele atasamente pe care le-ai dezvoltat. Intensitatea emotiilor tale este direct proprotionala cu gradul de rezistenta pe care il opui. Evenimentele pe care le traiesti iti atrag simpatia si popularitatea celor din anturaj. Poti atinge cu caldura inimile celor din jur si le poti fi util prin impartasirea experientelor tale.



Rac

Tie, Luna din Berbec iti activeaza zona puterii si a prestigiului. Astfel, simti nevoia sa aduci in echilibru sectorul carierei si cel al familiei, intimitatii. Esti generos, iubesti oamenii, sari in ajutorul oricui are nevoie si poti transforma orice dusman in prieten. Poti avea succes si castiguri financiare ca urmare a unor activitati ferite de ochiul publicului, oculte sau filantropice.



Leu

Luna din Berbec iti intareste intuitia, clarvederea si eliberarea de orice principiu limitator. Poti simti nevoia sa le impartasesti si celorlalti. Esti empatic, dispui magistral de memoria si de logica ta. Te simti integrat in Univers, si te pregatesti sa accezi la un nou nivel de constiinta. Esti recompensat cu iubirea si generozitatea celor din anturaj.



Fecioara

Resursele financiare sunt in continuare un subiect de mare interes pentru tine. Unele castiguri din munca proprie se lasa asteptate. Esti sustinut cu drag si generozitate de catre sefi. Evalueaza cu atentie ce iti place sa faci, care este directia pe care ti-ai dori sa o urmezi si este posibil sa gasesti in tine idei creative de care nu stiai ca poti dispune.



Balanta

In cazul tau, Luna in Berbec activeaza zona parteneriatelor. Experienta si filosofia de viata ti-au servit lectia iubirii si a generozitatii. Totusi mai sunt unele aspecte de reconciliat pentru a stabili armonia. Primeste sfatul si indrumarea parintilor sau a unor persoane apropiate care iti vor binele si care te pot inspira cu intelepciunea lor.



Scorpion

Luna din Berbec iti aduce in atentie locul de munca. Poti avea parte de unele situatii neprevazute si iti este greu sa vezi imaginea de ansamblu. Accepta faptul ca nu le stii pe toate si cere sprijinul sefului care te poate conduce spre succes. Iti sar in ajutor oameni de la care nu te-ai fi asteptat si nu sunt excluse nici recompensele materiale.



Sagetator

Tie, Luna din Berbec iti lumineaza zona creatiei si a creativitatii. Intuitia si cunostintele acumulate se imbina armonios si poti vedea cum sa pui in aplicare unele studii aprofundate. Ai incredere in tine si in calitatile tale, alege o forma de exprimare si nu mai sta pe ganduri. Primeste schimbarea in viata ta si valorifica talentele nou constientizate.



Capricorn

Pentru tine, Luna din Berbec poate aduce tensiune interioara si este un moment foarte important pentru evolutia ta, atat la nivel individual cat si social. Se creaza un context favorabil pentru a te rupe de unele tipare dobandite din familie despre "a da bine". Atitudinea ta fata de munca si fata de putere, felul in care relationezi devin tot mai autentice.



Varsator

Cu Luna in Berbec, tu poti fi foarte liberal in gandire. Mentalul tau bine inzestrat cu intelepciune poate distruge multe mituri. Este posibil sa fii mai negativist decat de obicei si sa simti nevoia de autocenzura. Dispui de o doza importanta de intuitie si clarviziune si a venit momentul sa implementezi sau sa impartasesti cunostintele acumulate.



Pesti

Tie, Luna din Berbec iti pune in lumina zona resurselor financiare si a castigului din munca proprie. Unele surse de castig, mult asteptate, inca intarzie sa apara. Evita eventualele certuri cu partenerul sau cu copiii din pricina unor cheltuieli neprevazute. Un coleg de serviciu te poate sfatui cum sa te mobilizezi pentru a iesi din dificultate.