Ce spun astrele azi, 19 iulie

Berbec

Ziua de astazi poate fi oarecum tensionata, din cauza dificultatilor de comunicare, mai ales in relatia cu membrii familiei. Ti-e destul de greu sa te faci ascultat si inteles, mai ales ca ai si tendinta accentuata spre impulsivitate si duritate in exprimare. Sursa acestei stari poate fi insa si o problema profesionala presanta, pentru care nu reusesti sa vezi inca solutia. Incearca sa iti temperezi impulsivitatea, mai ales in jurul pranzului.



Taur

Probabil ca iti incepi ziua fara prea mult chef de munca si cu o stare fizica deloc stralucita. Iti este destul de greu sa te concentrezi la ce ai de facut si tinzi sa fii capricios, astfel ca nimeni nu reuseste sa-ti intre in voie. Sanatatea s-ar putea sa-ti dea si ea de furca, mai ales la mijlocul zilei, cand pot aparea dureri de cap sau disfunctii digestive. In concluzie, astazi ar fi foarte bine sa incetinesti putin ritmul de lucru, sa eviti sa-ti incarci programul si mai ales, sa-ti ingrijesti sanatatea.



Gemeni

Zona prietenilor este punctul nevralgic al zilei de astazi. Se pare ca nu reusesti sa cazi la pace cu un prieten sau o cunostinta, in privinta unei sume de bani pe care ti-o datoreaza sau a termenului de returnare a acesteia. Oricum ai senzatia ca vorbesti o limba diferita de a celor din jur, caci reusesti doar cu mari eforturi sa ajungi la un numitor comun. Cu toate acestea, nu e o idee buna sa te lasi angrenat in conflicte, chiar daca simti ca-ti este amenintata siguranta materiala.



Rac

Luna se afla in Berbec, in zona carierei si trimite raze nu tocmai prietenoase catre planetele din Rac. Prin urmare, o zi in care ai senzatia ca totul merge foarte greu, ca intampini blocaje la tot pasul si ca niste promisiuni facute de un colaborator sau un sef nu sunt respectate. Sfatul Astrocafe pentru astazi este sa incerci sa nu te implici emotional in toate aceste probleme, ci sa le privesti detasat si sa astepti sa se rezolve de la sine. Vei vedea ca spre seara deja apar primele solutii.



Leu

Ai tendinta sa fii destul de rigid, sa te agati de principiile si credintele tale si sa crezi ca adevarul pe care-l vezi tu este cel absolut. Bineinteles ca acest mod de a vedea lucrurile nu-ti aduce nimic bun, ci dimpotriva, s-ar putea sa iti creezi tot felul de frustrari si angoase, doar pentru ca ti se pare ca esti nedreptatit sau ca lumea nu se aliniaza la principiile tale morale. Recomandarea pentru astazi este sa fii ceva mai flexibil, sa accepti si parerile celorlalti, de fapt sa accepti ca te poti insela. De asemenea, evita deciziile importante si tine-te departe de discutiile cu iz de cearta.



Fecioara

Luna plasata in Berbec, in zona banilor altora, vorbeste despre o serie de tensiuni si nemultumiri legate de banii pe care-i astepti de la cineva. Poate de la un prieten sau de la partenerul de viata, care se oferise sa te sprijine intr-un proiect. De asemenea, te poti afla in mijlocul unor conflicte de interese, pornite tot de la bani. In concluzie, nu este o zi favorabila deciziilor importante, investitiilor sau cheltuielilor pripite. Incearca sa-ti conservi cat mai bine reursele materiale.



Balanta

Luna activeaza zona partenerului de viata, a colaborarilor si relatiilor sociale in general. S-ar putea sa-ti fie destul de greu sa te faci inteles de cei din jur si probabil ca vei avea deseori senzatia ca-ti sunt rastalmacite cuvintele. De asemenea pot exista tensiuni in relatia cu partenerul de viata, din cauza divergentei de opinii in privinta unei alegeri profesionale importante. As spune ca astazi, cu cat ai asteptari mai mari de la ceilalti, cu atat lucrurile vor inainta mai greu. Asadar, e momentul sa te descurci si sa iei decizii de unul singur.



Scorpion

S-ar putea ca niste probleme aparute la serviciu, sa te faca irascibil si precipitat. Nu prea ai rabdare sa finalizezi ceea ce incepi, esti destul de taios in relatiile cu colegii si te plangi ca trebuie sa faci totul de unul singur, desi tu esti cel care refuza orice sprijin. Atentie mai ales daca lucrezi cu documente sau daca ai functie de conducere si trebuie sa iei niste decizii pe termen lung, pentru ca erorile se pot strecura cu usurinta. De asemenea, atentie la sanatate. Pe fondul impulsivitatii si ingrijorarii, te poti alege cu dureri de cap sau de stomac.



Sagetator

Astazi iti ies in cale tot felul de tentatii si esti predispus la tot felul de excese, mai ales dupa-amiaza. De la cheltuieli pripite, pana la derapaje sentimentale, care pot da nastere la conficte in cuplu. Prin urmare, incearca sa nu-ti neglijezi partenerul, mai ales atunci cand hotarasti sa cheltuiesti o suma insemnata de bani. Consulta-te cu acesta si incearca sa fii cat se poate de diplomat si calm. Daca ai copii, evita reactiile disproportionate in relatia cu acestia.



Capricorn

Luna in Berbec, plasata in zona sufletului, casei si familiei, poate sa aduca pe de o parte framantari interioare si angoase generate de felul in care esti privit si tratat de cei din jur, iar pe de alta parte, tensiuni in familie. Asadar, o zi dificila, in care evenimentele se deruleaza parca impotriva dorintelor si asteptarilor tale, dar care te poate ajuta sa-ti schimbi in mod constructiv modul de a gandi despre tine sau despre oameni. Seara poate aduce vesti bune legate de bani sau un sprijin financiar de la o ruda.



Varsator

Probabil ca astazi vei cauta sa faci doar ce-ti place, in ritmul stabilit de tine. Nu accepti constrangerile si tinzi sa te revolti impotriva unor reguli stricte de la serviciu, care ti se par absurde de-a dreptul. Adevarul este ca ziua de astazi ar trebui folosita mai mult pentru activitati administrative de rutina, decat pentru initiative indraznete, care s-ar putea dovedi gresite la finalul zilei. Calatoriile ar trebui evitate. La fel si semnarea de contracte sau alte documente importante.



Pesti

Dispozitia schimbatoare, nerabdarea si impulsivitatea, iti pot ameninta stabilitatea financiara. Asta pentru ca tinzi sa faci cheltuieli pripite si sa investesti bani in tot felul de capricii si placeri personale, pe care nu ti le poti permite in acest moment. Asadar, este necesar sa fii prudent si cumpatat in demersurile care tin de bani si sa amani orice investitie sau negociere. Ziua de maine va fi mult mai potrivita pentru astfel de preocupari.