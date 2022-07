După doi ani de pauză, Festivalul Ia Mania a fost organizat la Holercani

După doi ani de pauză, Festivalul Ia Mania a revenit la Holercani, pe malul Nistrului. Sute de oameni, iubitori de tradiţii, şi-au dat întânire la festivalul care a adunat la un loc zeci de artişti, meşteri populari, dar experţi în arta culinară tradiţională. Vizitatorii au avut parte de distracţii, târguri de artizanat, mâncare gustoasă, iar voia bună este încinsă de formaţia Zdob şi Zdub, fraţii Advahov, dar şi artişti din Ucraina, România şi Brazilia până seara târziu, relatează Mesager.



Festivalul a început cu parada portului popular în care au defilat peste 100 de gospodari din satele raionului Dubăsari.



„Iile pentru noi sunt haine de zi cu zi, nu neapărat o haină de sărbătoare”;



„Mă bucur că a revenit din nou acest festival. Această ie este din România”;



„Sunt de baştină din satul Holercani şi păstrăm tradiţia. Suntem bucuroşi că acest festival este organizat la noi”;



„Este un festival foarte frumos unde se adună meşteri care găzduiesc o mulţime de oameni frumoşi la chip”.



În cadrul evenimentului, zeci de meşterii populari şi producători din întreaga ţară şi-au expus cele mai alese creaţii precum opinci, cuşme de miel, covoare tradiţionale, dar şi ii cusute şi brodate manual.



„Am venit la acest festival cu cele mai frumoase coroniţe din spice. Spre bucuria noastră cumpărătorilor le place şi le admiră”;



„Avem lucrări confecţionate din fibre vegetale din aţă de iută. Combină mai multe stiluri inclusiv şi stilul nostru moldovenesc autentic”;



„Este important ceea ce au simţit oamenii, şi-au amintit de portul tradiţional, şi-au amintit de rădăcini. Pentru suflet întotdeauna vrei să brodezi ceva mai special. Asta am făcut, asta mi-a fost drag”.



„Noi am depus tot efortul ca în acest an, festivalul să fie şi o platformă de coeziune socială în care etnii cât mai multe prezente în ţara noastră să se simtă la ele acasă. Anul acesta este o ediţie în care noi realmente ne-o dedicăm nouă, nouă tuturor celor care am depus un efort să ajutăm pe alţii, să ceăm adăposturi”, a spus Nata Albot, organizator.



În cadrul festivalului vizitatorii au avut ocazia să cioplească în lemn sau să ţese, să învârtească roata olarului şi să admire zeci de fotografii de epocă sau să picteze pe pânze mari. Festivalul Ia Mania este la cea de-a opta ediţie.