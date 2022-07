Șor: Din cauza refuzului Partidului „ȘOR” de a renunța la proteste și critici la adresa autorităților, PAS ne amenință cu arestări, planificate pentru săptămâna viitoare

Regimul de guvernământ, la ordinele directe ale Maiei Sandu, pregătește un atac dur la adresa Partidului „ȘOR”. În următoarele zile, reprezentanții conducerii formațiunii „ȘOR” vor fi supuși unor presiuni severe și vor fi efectuate percheziții în birourile și locuințele acestora. În campania de discreditare de amploare vor fi implicate Poliția, Procuratura, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție. Declarațiile au fost făcute de liderul Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, într-o înregistrare video, pe pagina sa de Facebook. El a mai adăugat că actuala guvernare va recurge la astfel de acțiuni dictatoriale din cauza refuzului Partidului „ȘOR” de a renunța la proteste și critici la adresa PAS și a șefului statului. Prin urmare, Ilan Șor îi îndeamnă pe susținătorii partidului să se mobilizeze, să-și unească și mai mult eforturile, dar, în același timp, să-și păstreze calmul.



„Nu ne speriați, noi nu suntem de speriat. Noi deja am demonstrat că suntem în stare să răspundem pe măsură. În consecință, am fost amenințați că săptămâna viitoare, la ordinul direct al conducerii PAS, Procuratura Generală, împreună cu alte instituții de drept, va efectua zeci de percheziţii şi arestări legate de Partidul „ȘOR”. Acesta este răspunsul lor la refuzul nostru de a renunța la principii și de a continua să protejăm interesele oamenilor. Altfel spus, vor merge la atac folosind toată mașinăria puterii. În Moldova a fost instituit un regim totalitar căruia nu-i pasă de lege”, a declarat liderul Partidului „ȘOR”.



Totodată, Ilan Șor a spus că el și echipa sa nu vor renunța la convingerile și intențiile de a susține dorințele majorității cetățenilor, care sunt nemulțumiți de acțiunile actualei guvernări. El a mai menționat că motivul pentru care Maia Sandu și actuala guvernare recurg la astfel de acțiuni ieftine este unul evident, se tem de furia poporului și de potențialul Partidului „ȘOR” de a scoate în stradă un număr mare de oameni, pentru a da jos actualul regim.



„Am demonstrat că suntem în stare de asta, inclusiv la protestul din 19 iunie, din Piața Marii Adunări Naționale. Vă mai spun următoarele: ticăloșilor, nu ne este frică de voi! Am trecut prin multe și vom trece și peste asta. Vă mulțumim foarte mult pentru că ne ajutați să devenim și mai puternici. Vă mulțumim că ne demonstrați că suntem pe drumul cel drept și că este timpul să tăiem această tumoare putredă. Trebuie să scăpăm de această ciumă galbenă din Moldova! Nouă nu ne este frică de Procuratura voastră capturată, nu ne este frică SIS-ul vostru, de Ministerul de Interne și de toate celelalte instituții pe care le controlați! Nu ne este frică, pentru că am trecut prin toate acestea și nu ne vom abate de la principiile noastre! Vom continua să protejăm interesele cetățenilor”, a mai spus Ilan Șor.



Ilan Șor face apel către misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova să acorde atenție la intimidările la adresa opoziției și să discute despre acestea cu reprezentanții partidului de guvernământ. Potrivit lui Șor, oamenii au votat pentru promisiunile goale ale Maiei Sandu anume pentru faptul că diplomații occidentali au garantat pentru acestea. În același timp, Ilan Șor a accentuat că se va adresa și instituțiilor de drept, dar numai atunci când acestea vor fi libere și nu vor fi influențate politic de actuala guvernare.