De ce au oamenii buze roșii?

Le folosim în fiecare zi, dar te-ai întrebat vreodată dacă buzele tale nu arată, simt sau acționează ca alte părți ale corpului tău? De ce sunt atât de roșii, atât de sensibile și atât de predispuse la uscăciune? Și de ce au evoluat oamenii pentru a avea buze, în timp ce alte creaturi – păsări și țestoase, spre exemplu – se descurcă foarte bine și fără?



„Buzele sunt indispensabile pentru alimentație, respirație și vorbire”, spune Noel Cameron, profesor de biologie umană la Universitatea Loughborough din Marea Britanie.



Buzele sunt, completa profesorul, foarte sensibile. Potrivit Spitalului din Jamaica, buzele conțin aproximativ un milion de terminații nervoase, care sunt afectate de atingere, dar și de schimbările din temperatură și umiditate.



Care este rolul buzelor?



„Pielea buzei formează granița dintre pielea exterioară a feței și membrana mucoasă interioară a interiorului gurii”, a spus Cameron. „Membrana mucoasă este reprezentată de o zonă mare în cortexul senzorial al creierului și, prin urmare, este foarte sensibilă”. Cameron a remarcat că, din această cauză, buzele sunt capabile de mișcări musculare fine și brute, potrivit Live Science.



Capacitatea de executare de mișcări delicate și precise – furnizată de cinci mușchi pentru ridicarea buzelor, mișcarea în sus și patru pentru deprimarea buzelor, mișcarea în jos – le permite oamenilor să comunice în modul specific. Buzele sunt vitale pentru „sunetele consoanelor bilabiale și labiodentare, precum și rotunjirea vocalelor”, a spus Cameron. Sunetele bilabiale pot fi create numai prin utilizarea ambelor buze – litera „p” în picnic, de exemplu, în timp ce sunetele labiodentare necesită utilizarea buzelor și a dinților – litera „f” în fructoză.



Fără să-ți folosești sau să-ți miști buzele, a adăugat Cameron, este incredibil de dificil să creezi niște sunete sau să pronunți anumite litere. Încearcă să vocalizezi literele M, W sau B fără să-ți folosești buzele, de exemplu, pentru a-ți face o idee despre dificultățile cu care se confruntă un ventriloc.



Pata roșie de culoare



Dar de ce arată buzele așa cum arată? De ce sunt atât de roșii, mai ales în comparație cu alte părți ale feței? „Pielea buzei, cu trei până la cinci straturi celulare, este foarte subțire în comparație cu pielea tipică a feței, care are până la 16 straturi”, a spus Cameron. „Cu o culoare deschisă a pielii, pielea buzelor conține mai puține melanocite – celule care produc pigmentul melanină, care dau culoarea pielii. Din această cauză, vasele de sânge apar prin pielea buzelor, ceea ce duce la colorarea lor roșie notabilă”.



Cameron a adăugat că, cu o culoare mai închisă a pielii, efectul este mai puțin proeminent deoarece „pielea buzelor conține mai multă melanină și astfel este vizual mai închisă”. Există și alte diferențe între buze și alte părți ale feței umane, a subliniat Cameron. Pielea buzelor este foarte subțire, nu este păroasă și nu are glande sudoripare. Prin urmare, este relativ fragilă, uscată la atingere și se desprinde ușor.



Nu are stratul de protecție obișnuit de transpirație și uleiuri corporale, care păstrează pielea netezită, inhibă agenții patogeni și reglează căldura. Prin urmare, buzele se usucă mai repede și devin crăpate mai ușor. Buzele, ca și tălpile și palmele, nu au foliculi de păr, de aceea părul nu poate crește acolo. Acest lucru se datorează faptului că aceste părți ale corpului sunt mai eficiente fără păr – ar fi mult mai dificil să apuci obiectele dacă palmele noastre ar fi păroase, în timp ce buzele noastre ar fi mai puțin capabile să vorbească clar dacă ar fi împodobite de păr.



O introspecție asupra buzelor



Desigur, deși sunt vitale pentru vorbire și mâncare, buzele sunt folosite frecvent și pentru sărut. „Acţionează ca o zonă erogenă şi ca o zonă de atracţie”, a spus Cameron.



Într-o cercetare publicată în 2010 în revista Perception, participanții albi ar putea ajusta culoarea și contrastul buzelor din fotografii pentru a îmbunătăți anumite calități.



Cercetătorii au descoperit că participanții aveau mai multe șanse să crească roșeața buzelor pentru a spori feminitatea și atractivitatea fețelor femeilor. Chiar și așa, cercetările sunt alambicate pe ideea că „roșul” sau buzele roșii reprezintă un semn al atractivității sexuale.