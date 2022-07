Un producător din Drochia a implementat tehnologii moderne şi a accesat mai multe pieţe externe

Un agricultor din raionul Drochia, care administrează livezi de cireș, cais, măr și prun, a afirmat că, datorită instruirilor și asistenței oferite de experții naționali și internaționali, a reușit să recolteze fructe de calitate, competitive pe piețele internaționale, transmite MOLDPRES.



Afacerea fraților Burlacu a început în anul 2018, cu o livadă de prun și vișin. „Am făcut o greșeală, pentru că am plantat fără să fiu informat. Apoi, am văzut că poți avea succes doar dacă implementezi tehnologii moderne și am început să plantăm caiși la modul intensiv. Soiul Kyoto este unul foarte bun, l-am ales corect și sunt foarte mândru de asta. Este transportabil, are aspect atractiv, putem să îl depozităm la frigider, ceea ce ne oferă un răgaz pentru a negocia și a vinde la preț mai bun”, susţine Maxim Burlacu.



Pentru că fructele de calitate produse în Republica Moldova sunt tot mai solicitate pe piața europeană, cu sprijinul proiectului Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Agricultura Performantă în Moldova (APM), agricultorul implementează standardele GLOBALG.A.P., care confirmă calitatea și inofensivitatea fructelor și bunele practici agricole respectate de gospodăria agricolă.



Calitatea livezii pe care o dețin frații Burlacu a fost apreciată și de expertul internațional Samuele Caroli, care, în cadrul proiectului USAID, oferă periodic asistență în îngrijirea livezii. „Această livadă a fost înființată după toate cerințele și exigențele unei plantații corecte. Este o livadă cu o intensitate înaltă”, conform lui Samuele Caroli, expert italian de producere a caiselor.



În prezent, caisul reprezintă circa 3,2% din suprafața livezilor din Republica Moldova și constituie în jur de 4,6 mii hectare. Cele mai favorabile condiții de cultivare a caisului în Moldova sunt înregistrate în zona de sud, sud-est și centru ale țării. În ultimii ani, se înregistrează penetrarea culturii caisului și în zona de nord.



În 2021, Republica Moldova a exportat 4.782 tone de caise. În comparație cu câțiva ani în urmă, destinațiile exporturilor s-au diversificat numărând 15 țări, dintre care 12 sunt membre ale Uniunii Europene. Totuși, cele mai mari exporturi au fost în Ucraina și Federația Rusă, constituind 64,7% din total, chiar dacă aceste destinații au oferit prețuri mai mici. Cel mai mare preț l-au obținut producătorii moldoveni pe piața Germaniei - 2,01 USD/ kg, fiind urmată de Franța, Lituania și Olanda.



În luna iunie a anului curent, care este începutul sezonului caiselor, au fost exportate 1,202 tone, dintre care 291 au ajuns în țări UE ca Germania, România, Polonia, Lituania. Sezonul caiselor în Republica Moldova va continua până la finele lui iulie.