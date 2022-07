Ce spun astrele azi, 15 iulie

Berbec

Tu dispui de un mare grad de optimism, generozitate si veselie pe care le transmiti cu placere si succes prietenilor tai. Te manifesti original si ingenios. Atentie la masura caci este posibil sa fii prea ingaduitor cu prietenii iar la un moment dat sa devina dificil sa echilibrezi emotiile si ratiunea. Drumurile pe distante mici sunt la ordinea zilei si necesita prudenta.



Taur

Luna in Varsator iti lumineaza zona carierei, a prestigiului si a puterii. Nu iti este foarte clar cine iti este cu adevarat prieten sau care iti sunt protectorii pe care te poti baza. Esti prudent, diplomat, iti duci sarcinile la implinire cu seriozitate, rabdare si responsabilitate. Esti un leader carismatic,inpirat si ingenios sustinut de colegi si subalterni.



Gemeni

Tie Luna din Varsator iti aduce nevoia de a-ti pune cunostintele si filosofia de viata in slujba celorlalti. Esti in armonie si tratezi oamenii de pe picior de egalitate. Te dedici cu iubire si generozitate formarii, instruirii celorlalti. Ii inspiri sa se simta bine cu ei insisi si chiar sa se integreze in echipa, grupul din care fac parte. Meritele iti sunt recunoscute pe deplin.



Rac

Pentru tine, Luna in Varsator favorizeaza meditatia, solitudinea, introspectia. Azi ai capacitati psihice deosebite. Poti vedea tipare mentale care te-au limitat in trecut, simti emotii puternice si este posibil sa pui la indoiala viziunea ta. Ai incredere in intuitia ta si poti aduce aceste trairi in lumina constientei spre vindecare.



Leu

Tie, Luna in Varsator iti activeaza zona parteneriatelor, a modului in care te raportezi la ceilalti. Esti optimist, generos, plin de umor. Beneficiezi de sprijin si simpatie din partea prietenilor si tinzi sa ii protejezi sub aripa ta. Manifesti iubire, tact, diplomatie, cinste. Planurile de calatorie este posbil sa sufere modificari si se recomanda prudenta la drum.



Fecioara

Cu Luna in Varsator, tu iti folosesti talentele si capacitatile intelectuale dobandite in timp pentru a munci temeinic, cu rabdare si spor. Esti creativ si inovator si iti mobilizezi cu succes colegii. Unele surse de venit mult asteptate incep sa se materializeze si sunt posibile castiguri financiare din munca proprie.



Balanta

Desi unii te pot percepe ca fiind tacut sau retras, Luna in Varsator te sprijina sa iti manifesti emotiile cu intelepciune si originalitate fata de partenerul de viata si fata de copii. Esti direct, sincer si devotat. Ai chef de distractie, iubesti arta, esti foarte creativ si poti organiza chiar tu o petrecere. Unele proiecte demarate in trecut incep sa prinda contur.



Scorpion

Este posibil sa simti nevoia de a te izola si de a-ti incarca bateriile departe de ochii lumii. Intuitia si emotivitatea sunt la cote foarte inalte, esti sensibil si preiei vibratiile mediului exterior. Te simti in siguranta in sanul familiei, alaturi de cei dragi si poti trage invataminte din experiente mai vechi in urma unei discutii cu un parinte sau o persoana mai in varsta.



Sagetator

Luna in Varsator iti activeaza nevoia de comunicare si dezbatere. Esti jovial, curios, vorbaret, intri in vorba cu oricine si nu este exclus sa discuti probleme politice chiar cu vecinii. Primesti sprijin din partea unei persoane mai in varsta in realizarea unor proiecte. Planurile tale de calatorie capata forma si se pot concretiza.



Capricorn

Luna in Varsator iti activeaza zona finantelor, a castigurilor din munca proprie. Se pot concretiza unele surse de venit care se lasa asteptate de ceva vreme. Te bucuri de sprijinul si aprecierea unui superior ierarhic, ca rezultat al felului diplomat, cinstit si responsabil in care ai tratat indatoririle de serviciu.



Varsator

Avand Luna in zodia ta, astazi esti original, nonconformist, inovativ si ai o imaginatie debordanta orientata catre viitor. Unele planuri legate de strainatate sau calatoriile peste hotare se pot concretiza. Poti simti o mare atractie catre filosofie sau domenii oculte, avangardiste sau care folosesc tehnologie de ultima generatie.



Pesti

Pentru tine, Luna in Varsator incheie un ciclu de evolutie. Simti nevoia de a te dedica unei cauze nobile si poti atrage unele castiguri provenite de la altii: mosteniri sau cadouri. Indiferent daca primesti sau nu daruri materiale, Universul te rasplateste cu o generoasa doza de intelepciune pe care o poti transmite prin scris, oratorie sau printr-o forma artistica.