5 alimente cu potențial ucigător

Printre fructele sau legumele pe care mulți le consumăm zilnic sînt cateva care ne pot pune viața în pericol. Asta pentru că ele conțin anumite toxine ce pot ucide.



Nu intrați în panică! Efectul devastator apare doar dacă sînt consumate în cantități mari. Revista Bon Appetit a făcut lista lor și ne spune de ce sînt periculoase.



Cireșe, piersici, prune, caise – conțin cianură



Nu intra in panica daca inghiti o cireasa cu tot cu sambure. Rareori sînt otravitori cand sînt ingerati intregi, dar nu manca un sambure de cireasa spart. Nu numai ca e amar, dar samburii cireselor, piersicilor, caiselor sau prunelor contin cianura de hidrogen. E nevoie de 1.52 miligrame pe kilogram din aceasta toxina pentru a fi letala. Adica, 0.1 grame pot deveni periculoase pentru cineva care cantareste in jur de 70kg. O singura cireasa contine in samburele ei 0.17g din substanta letala pe fiecare gram de sambure. Asa ca, in functie de cat de mare e samburele acesta poate ucide.



Orez - conține arsenic



Ininate sa iti arunci orezul din casa, citeste cu atentie. Cel crescut in statul american Texas s-a dovedit ca are un continut de arsenic, care poate provoca dureri abdominale sau vertij atunci cand e consumat in cantitati mari. Si chiar si in cazul acestui tip de orez ar fi putin probabil sa te otravesti. E nevoie de 290 kg de orez ca sa ajungi la o cantitate de arsenic atat de mare incat sa ucida un adult cu o greutate de 70kg.



Rubarba – conține acid oxalic



Tulpinile de rubarba atat de apreciate in placinte pot ramane in continuare favoritele tale, dar evita frunzele acestei plante. Ele contin acid oxalic, un compus chimic pe care il gasesti si in produsele de curatere pe care le folosesti prin casa. Nici macar daca gatesti frunzele nu vei scapa de compusul periculos din ele, care iti da senzatii de arsura, greata sau convulsii. Totusi, un studiu facut de Collegiul Hampshire a descoperit ca e nevoie de 5kg de frunze de rubarba ca sa produca efecte ucigatoare asupra unui adult cu o greutate medie de 60kg.



Cartofi – conțin solanină



Solanina este un pesticid natural care este toxic pentru oameni. Apare mai ales in coaja cartofilor care incep sa incolteasca. Poate cauza stari de voma si uneori probleme cardiace. Vestea buna este ca nu te poti otravi asa usor la o masa. Un studiu facut de Universitatea din New Mexico arata ca un adult cu greutatea in jur de 70 de kg ar trebui sa consume in jur de 750g de cartofi verzi (incoltiti) ca sa prezinte astfel de simptome, iar asta nu se poate intampla din greseala.



Mere – conțin cianură



In samburii de mere si pere se gasesc compusi capabili sa se transforme in cianura atunci cand sînt ingerati. Din fericire, chiar si aceia care obisnuiesc sa manance marul cu tot cu cotor nu au de ce sa isi faca griji. Ar trebui sa pasezi bine semintele pentru ca acei compusi sa aiba efect. In plus, ar fi nevoie de 100g de seminte de mar ca sa doboare o persoana de 70kg.