Ce spun astrele azi, 13 iulie

Berbec

O Luna Plina plasata in zona carierei, care vorbeste despre un posibil succes profesional, despre atingerea unui obiectiv sau culegerea primelor roade dintr-un proiect initiat recent. Insa este foarte important cum gestionezi evenimentele de astazi, cum faci alegerile, cat de flexibil esti in fata un pas pe care trebuie sa-l faci. Incearca sa gandesti si sa actionezi altfel decat ai facut-o in trecut, adica sa renunti la unele obiceiuri care nu ti-ai adus nimic bun pana acum. Fii diplomat si receptiv la parerile un sef.



Taur

Este necesar sa fii prudent, mai ales daca te afli in situatia de a impartasi niste informatii unei persoane sus- puse. De corectitudine, moralitate si dreptate depind astazi cursul evenimentelor si rezultatele obtinute. Daca ai de semnat un act oficial, daca ai de sustinut un examen sau un interviu in fata unei comisii, daca ai o intalnire importanta cu un sef, sfatul meu este sa asculti cu atentie, sa intelegi bine ce se asteapta de la tine si abia apoi sa te pronunti. Ai ocazia acum sa-ti demonstrezi cunostintele si sa castigi respectul unor persoane importante.



Gemeni

Poti sa beneficiezi de un castig financiar, daca esti dispus sa renunti la ceva. Poate la punctul tau de vedere in favoarea celui al partenerului, poate la un obicei, sau un mod constant de a gestiona banii. Practic, este momentul sa schimbi ceva in viziunea despre bani, sau chiar sa schimbi ceva in modul de a-I castiga. Iar la aceasta schimbare, contribuie cu varf si indesat partenerul de viata, care iti reproseaza unele decizii, sau o anumita atitudine pe care o adopti fata de el cand vine vorba de bani. Fii flexibil, recunoaste-ti greselile, renunta sa pasezi responsabilitatea banilor si vei avea numai de castigat.



Rac

Esti direct vizat de influentele Lunii Pline din Capricorn, iar segmentul de viata care primeste cele mai mari influente este cel relational, partenerial si conjugal. S-ar putea ca experientele de astazi sa-ti arate, intr-un fel sau altul, unde gresesti in relatia cu cineva, ce asteptari ai de la acea persoana si care sunt plangerile pe care le exprimi fata de ea in mod constant. Si devii constient ca numai renuntand la aceste tipare de comportament, poti construi o relatie armonioasa de acum incolo. Cu atat mai mult daca este vorba despre un parteneriat de afaceri, poti avea un succes, dar numai daca esti dispus sa accepti si conditiile sau viziunea celuilalt.



Leu

Ziua de astazi poate fi delicata din punct de vedere al sanatatii sau dificultatii cu care te achiti de sarcinile de serviciu. Probabil ca toate eforturile sustinute din ultima vreme isi spun cuvantul si fie te confrunti cu o problema de sanatate, care se acutizeaza pe fondul stresului si a unui stil de viata dezechilibrat, fie te simti foarte obosit si fara chef de munca. Oricum, este totusi un moment foarte important, pentru ca aceasta stare fizica vine sa te atentioneze ca ceva trebuie schimbat. Poate programul de lucru, poate prioritatile, alimentatia sau grija fata de tine.



Fecioara

La fel ca si ieri, zona iubirii este cea care iti capteaza cea mai mare parte din energie. Insa nu numai energie pui acolo, ci si foarte multa emotie, foarte mult suflet. Practic, te identifici cu relatia de iubire, traiesti pentru si prin ea. Este posibil chiar sa faci niste compromisuri, sa renunti la unele principii, doar pentru a-I face pe plac persoanei dragi sau pentru a evita o posibila fisura. Insa si latura profesionala merita la fel de multa atentie si as spune ca discretia nu isi are locul aici, pentru ca afirmarea si succesul depind suta la suta de felul in care iti etalezi si promovezi aptitudinile, experienta si pregatirea.



Balanta

Astazi s-ar putea sa analizezi mai indeaproape care sunt beneficiile si care sunt costurile succesului si afirmarii profesionale. Pentru ca desi faci fata foarte bine in cariera si chiar te intalnesti cu oportunitati de evolutie si afirmare, totusi realizezi ca sunt lucruri importante in viata ta, care ar merita mai multa atentie, cum ar fi sanatatea si familia, pe care le-ai cam neglijat in ultima vreme. Prin urmare, este o zi in care poti lua niste decizii radicale in privinta gestionarii timpului si energiei pe viitor.



Scorpion

Daca lucrezi cu documente, daca ai de semnat un act oficial, ai de dat un examen sau de facut declaratii publice, sunt foarte importante rigurozitatea si responsabilitatea cu care te ocupi de toate aceste lucruri. De asemenea, este necesar sa te informezi foarte bine inainte sa dai un raspuns important unui sef sau unei persoane cu putere de decizie. Asuma-ti doar ceea ce esti sigur ca poti duce la indeplinire si merita implicarea ta.



Sagetator

Luna plina in Capricorn, plasata in zona finantelor, te poate ajuta sa duci la indeplinire un proiect, cu rezultate foarte bune si beneficii materiale, insa nu inainte de a constata unele greseli sau unele excese pe care le-ai facut pe parcurs, fie in privinta resurselor consumate, fie in privinta gestionarii bugetului. Probabil ca astazi vei vedea foarte clar care sunt acele greseli si ce anume poti corecta la tine, astfel incat raportul munca/bani sa fie mult mai rentabil de aici incolo. O solutie ar fi sa inveti sa-ti pui mai bine in valoare aptitudinile si talentele.



Capricorn

Pentru tine, ziua de astazi are o semnificatie aparte, in primul rand pentru ca este singura Luna Plina din an in Capricorn si in al doilea rand, pentru ca are un mare impact asupra personalitatii tale si EU-lui interior. S-ar putea ca astazi sa descoperi noi valente in fiinta ta, sa ai acces la puterea interioara altfel decat pana acum, sa simti ca ai depasit unele inhibitii, blocaje si limitari. Se poate spune ca atitudinea ta se va schimba fundamental incepand de astazi si ca esti pe cale sa devii mult mai puternic si increzator.



Varsator

Vrei, nu vrei, se pare ca trebuie sa te ocupi de o lucrare cu care oricum esti in intarziere, chiar daca nu-ti place deloc ce ai de facut. Totusi, acest efort pe care il faci, poate sa-ti aduca beneficii materiale solide sau te ajuta sa-ti imbogatesti cunostintele si experienta, iar asta te va ajuta pe viitor. Pe de alta parte, s-ar putea ca astazi sa inveti o lectie foarte importanta si anume aceea a altruismului. Probabil ca cineva va apela la ajutorul tau si va trebui sa te dai peste cap, sacrificand timp si alte resurse, pentru a fi langa ea. Desi te mobilizezi greu, in final te vei bucura ca ai facut acest gest.



Pesti

Evenimentele de astazi tind sa se concentreze in zona prietenilor. S-ar putea sa-ti schimbi parerea despre unii prieteni, in sensul ca, fie realizezi ca ai gresit judecandu-I pe unii dintre ei si acum vrei sa indrepti situatia, fie iti dai seama ca ai investit incredere in cine nu trebuia. Este vorba practic, despre o analiza mai atenta a oamenilor din jurul tau si despre revizuirea atitudinii fata de ei. In acest context, s-ar putea sa primesti o lectie dura de la o cunostinta pe care nu puneai prea multa baza, dar care se dovedeste a fi de incredere si ajutor, intr-un moment important.