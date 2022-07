Cum poți obține un vin mai aromat? Secretul stă în boabele de struguri

Cercetătorii de la Universitatea din Adelaide, Australia, au analizat datele despre cele mai bune metode de a întârzia coacerea strugurilor în vița de vie, care duce la un vin mai aromat și de o mai bună calitate.



„Cercetarea noastră s-a concentrat pe trei tehnici obișnuite folosite pentru a întârzia maturarea strugurilor”, a declarat dr. Pietro Previtali, autor principal al studiului.



„Acestea sunt: utilizarea de antitranspiranți, tăierea târzie și limitarea târzie a surselor”, a enumerat el.



Este complicat să obții un vin mai aromat?



„Antitranspiranții sunt compuși aplicați pe frunzele plantelor pentru a reduce transpirația. Am descoperit că aplicarea antitranspiranților atunci când strugurii au început să-și schimbe culoarea a cauzat întârzieri mai mari ale coacerii, iar întârzierea a fost mai mare atunci când au existat aplicări la începutul și la sfârșitul sezonului”, spune Previtali.



„Tăierea târzie este atunci când tăierea este amânată până după ce s-au deschis mugurii apicali. Am constatat că a existat o întârziere mai mare a maturării atunci când vița de vie a fost tăiată mai târziu în sezon; totuși tehnica este mai puțin eficientă la vița de vie cu randament ridicat”, explică cercetătorul.



„Limitarea târziei a sursei, în cadrul căreia se elimină o porțiune din suprafața frunzelor tinere care acumulează zahăr în timpul coacerii, este probabil să fie mai potrivită pentru soiurile de struguri roșii cu niveluri mai mari de zahăr, în timp ce soiurile de struguri albi sunt recoltate prea devreme pentru ca acest tratament să fie eficient”, adaugă el.



„Am observat, de asemenea, că s-au înregistrat întârzieri mai mari de coacere la viile cu randament ridicat în care zahărul se acumulează mai lent”, spune Previtali.



Ce factori influențează calitatea vinului?



Coordonatorul de doctorat al lui Previtali, profesorul asociat Chris Ford, de la Departamentul de Știință a Vinului și Institutul de Cercetare Waite al Universității din Adelaide, a spus că o serie de factori pot duce la concentrații mai mari de zahăr în struguri.



„Nivelurile crescute de dioxid de carbon din atmosferă, creșterea temperaturilor globale și scăderea precipitațiilor pot duce la coacerea strugurilor mai repede decât în mod normal”, a spus profesorul Ford.



„Acest lucru are ca rezultat niveluri mai ridicate de alcool, eliminând echilibrul vinului și scăzând calitatea produsului, în timp ce cultivatorii ar putea fi nevoiți să amâne cu totul recolta”, spune acesta.



Un ajutor pentru cei care cultivă struguri



„Sperăm că această cercetare îi poate ajuta pe cultivatori să ia decizii care vor genera producții mai mari și un vin mai aromat și de o calitate mai bună”, a adăugat profesorul.



Potrivit Phys.org, cercetătorii au examinat rezultatele a 43 de studii folosind tehnici de modelare statistică utilizate în mod tradițional în cercetarea medicală și psihologică.



Lucrarea de cercetare a fost publicată în Horticulture Research.