Ce spun astrele azi, 12 iulie

Berbec

Luna in Capricorn, plasata intr-o zona a puterii, prestigiului si carierei, prin aspectele formate, iti poate aduce stres, emotii si griji legate de o problema profesionala sau de un raspuns pe care-l astepti. Ai tendinta sa despici firul in patru, sa-ti faci griji uneori nejustificate si sa transferi aceste tensiuni in familie. Poate exista o discrepanta intre ambitiile uriase pe care le ai si posibilitatea de a le materializa. Recomandarea Astrocafe este sa nu fortezi lucrurile, sa te detasezi pe cat posibil si sa apelezi la sprijinul unui coleg sau al unei rude.



Taur

Ziua de astazi poate aduce emotii puternice si ingrijorare in ce priveste o calatorie, o veste din partea unei persoane cu autoritate sau a unei institutii de stat, un examen sau o evaluare. Tendinta este sa te agati de situatii si experiente din trecut, sa-ti faci tot felul de scenarii care nu au nicio legatura cu realitatea si sa te incapatanezi sa-ti mentii aceasta stare de spirit, in pofida sfaturilor pe care le primesti de la cei din jur. Partea buna este ca in urma acestor framantari, ai sansa de a transforma multe dintre credintele si principiile care te-au limitat pana acum.



Gemeni

Luna in Capricorn, in zona banilor si resurselor altora, te poate face destul de posesiv si iti confera o anume duritate, daca te afli in situatia de a scoate un profit de pe urma calitatilor cuiva, de a recupera o suma de bani de la o intitutie de stat, sau de a obtine un imprumut. Impasul financiar in care te afli este real, insa nu este atat de grav pe cat il faci tu sa para astazi. Prin urmare, incearca sa-ti indrepti atentia catre solutii si nu catre problema in sine. Ai capacitatea de a gasi sprijin prin puterea de convingere, abilitatile de negociere si farmecul personal.



Rac

Probabil ca astazi se accentueaza niste nemultumiri legate de un parteneriat sau de relatia conjugala. Ai senzatia ca esti nedreptatit, ca ti se reproseaza gesturi care nu-ti apartin, ca tensiunile pe care le resimti sunt datorate celor din jur si nu tie. Adevarul este ca ai o tendinta accentuata de a te victimiza, de a-ti face griji si de a te raporta la emotii si experiente din trecut, pe care le readuci in prezent si le lasi sa-ti dicteze deciziile si gesturile. Pe de alta parte simti nevoia unei schimbari radicale intr-un parteneriat, a unei trieri riguroase a relatiilor din viata ta.



Leu

O zi axata pe munca si pe asumarea de noi responsabilitati, care mai de care mai dificile. S-ar putea ca astazi sa simti sarcinile profesionale ca pe o corvoada si asta pentru ca te solicita si te obosesc foarte mult. Adevarul este ca ti-ar placea mai degraba sa lasi totul balta, sa evadezi cu prietenii si sa te distrezi, onorand o invitatie la un eveniment. Din pacate, problemele profesionale se pare ca te tin la serviciu pana mai tarziu sau iti acapareaza total atentia. Pe de alta parte, e bine ca astazi sa te ingrijesti in mod special de sanatate, pentru ca unele probleme digestive pot reveni in prim plan.



Fecioara

Este posibil sa apara tensiuni in relatia sentimentala, din cauza asteptarilor foarte mari pe care le ai de la partener, simtului critic accentuat, posesivitatii si rigiditatii cu care abordezi lucrurile. In spatele acestei atitudini este posibil sa stea niste temeri pe care le ai in legatura cu viitorul relatiei, iar in acest caz, cel mai bine ar fi sa initiezi o discutie sincera si onesta cu persoana draga, prin care sa-ti recunosti aceste temeri si sa-ti exprimi sentimentele.



Balanta

Luna in Capricorn, plasata in zona sufletului, tihnei si familiei, te poate face destul de anxios si ingrijorat in privinta bunului mers al lucrurilor in sfera profesionala. Se pare insa ca ai nevoie de odihna si de mai mult timp pe care sa-l petreci in familie, asa ca s-ar putea sa lasi cariera in planul secund. De fapt, cea mai buna solutie in acest moment este sa gasesti persoane de incredere pe care sa le delegi sa se ocupe de anumite sarcini in locul tau. Pe de alta parte, aceasta zi poate aduce griji legate de sanatatea unui membru al familiei, insa acestea se vor dovedi nejustificate.



Scorpion

In prima parte a zilei, este posibil sa adopti o atitudine radicala in raport cu colegii sau cu o ruda, in sensul ca vii cu pretentii foarte mari, cu impuneri sau unele schimbari in privinta regulilor de cooperare si relationare. In a doua parte a zilei, poti primi vesti care nu-ti convin sau care te ingrijoreaza, legate de un contract, un examen sau o calatorie. Vestile pot veni din sfera profesionala sau din strainatate. Recomandarea mea este, ca orice s-ar intampla, sa eviti deciziile radicale, pentru ca emotiile sunt mult prea intense si ai putea gresi.



Sagetator

Zona finantelor este puternic activata astazi, astfel ca iti creste interesul pentru siguranta materiala si pentru gasirea unor noi mijloace prin care sa-ti conservi veniturile sau sa le sporesti. In acest context, probabil ca astazi vei lua niste masuri radicale, vei sista niste cheltuieli si investitii, sau vei incerca sa eviti niste plati, contestandu-le. Cel mai indicat este sa asculti parerile partenerului de viata sau ale unui partener de afaceri, care se pare ca are solutia pentru impasul in care te afli.



Capricorn

Luna tranziteaza semnul tau zodiacal, intensificandu-ti emotiile si ambitonandu-te in privinta unei transformari pe care simti sa o faci. Poate fi vorba despre o schimbare a atitudinii fata de cei din jur si fata de partenerul de viata in special, sau poate fi vorba de o schimbare de imagine. De asemenea, astazi te poti decide pentru niste demersuri in sensul evolutiei personale. In orice caz, iti doresti mai multa putere, mai multa credibilitate, mai mult respect.



Varsator

Probabil ca astazi iti vei duce cu greu sarcinile profesionale la bun sfarsit si asta pentru ca te simti obosit, esti lipsit de energie, sau ai o problema de sanatate care iti da de furca. De fapt, s-ar putea chiar sa fii nevoit sa inchizi usa biroului mai devreme decat de obicei, tocmai din cauza ca nu te simti in forma sau pentru ca ai de facut niste investigatii medicale pentru tine sau pentru cineva din familie. Sfatul Astrocafe este sa incetinesti viteza de lucru oricum si sa te bazezi pe sprijinul unei persoane dragi.



Pesti

S-ar putea sa te incerce un sentiment de nesiguranta in ce priveste sentimentele persoanei dragi sau sa apara tot felul de rivalitati, invidii si gelozii din partea unei cunostinte. Si oricat ar fi de neinsemnate toate evenimentele din aceste zile, tu tinzi sa le dai o amploare mult prea mare. Incearca sa aplanezi orice conflict si sa nu dai curs tensiunilor care apar, mai ales daca acestea vizeaza relatia sentimentala. Pentru ca orice conflict inceput astazi, poate atinge cote mult mai mari maine.