Insula din Europa care trece de la o țară la alta de două ori pe an

Insula Fazanilor, situată între Franța și Spania, trece în mod bizar de la o țară la alta de două ori pe an, relatează BBC.



Aflată pe râul Bidasoa, la granița dintre Hendaye, Franța și Irun, Spania, insula este controlată de fiecare țară timp de șase luni și este o dovadă istorică a rivalității dintre cele două țări.



Ciudățenii legate de frontiere se găsesc în întreaga Europă și în lume, dar o insulă lungă de 200 de metri care schimbă țara semestrial este ceva cu totul neobișnuit. Iar multă lume nici măcar nu a auzit despre Insula Fazanilor.



Insula are o formă eliptică și este acoperită de copaci. Se află la doar 10 metri de malul spaniol al râului și la 20 metri de cel francez. Este de o importanță istorică atât de mare, încât este deschisă rar vizitatorilor. În centru este un monolit enorm, inscripționat, care comemorează întâlnirea la care a fost negociat Tratatul Pirineilor în 1659



„E aproape o insulă fantomă”, spune Pía Alkain Sorondo, arheolog și ghid turistic.



Până și numele e ciudat, pentru că nu există fazani pe Insula Fazanilor. La acest lume - Isla de los Faisanes în spaniolă, Faisai Uhartea în bască, Île des Faisans în franceză – s-a ajuns de fapt dintr-o greșeală.



În epoca romană, insula era cunoscută sub numele de „Pausoa”, cuvântul basc pentru trecere sau pas. Apoi francezii au tradus cuvântul prin „Paysans”, adică țărani, înainte de a-l transpune prin „Faisans”, pentru fazani. De-a lungul timpului, i-a rămas numele de Île des Faisans.



Mica insula a devenit importantă în 1648, în urma armistițiului de la sfârșitul Războiului de 30 de ani dintre Franța și Spania, când a fost aleasă ca spațiu neutru pentru a delimita noile zone de graniță. De fapt, au avut loc 24 de întâlniri, cu escorte militare în așteptare în cazul în care discuțiile se întrerup. Unsprezece ani mai târziu, a fost încheiat acordul de pace din Tratatul Pirineilor.



Pentru a onora această ocazie, a fost negociată o nuntă regală și, în 1660, regele francez Ludovic al XIV-lea s-a căsătorit cu fiica regelui Filip al IV-lea, Maria Tereza a Spaniei, chiar pe această insulă. Au fost construite poduri de lemn pentru a ușura trecerea, invitații regali au sosit în șlepuri și trăsuri și au fost comandate tapiserii și picturi. Diego Velázquez, pictor de curte al lui Philip și a cărui operă principală rămâne Las Meninas (un portret al Mariei Tereza cu domnișoarele ei de onoare) a fost însărcinat cu aranjarea festivităților.



Atât de importantă era Insula Fazanilor ca simbol al păcii, încât s-a decis că ambele țări vor avea custodia comună a teritoriului. Spania deține administrația între 1 februarie și 31 iulie în fiecare an, în timp ce Insula Fazanilor devine parte oficială a Franței în celelalte șase luni.