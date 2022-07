Ce spun astrele azi, 9 iulie

Berbec

Accentele acestui weekend sunt pe domeniul financiar. Se recomandă achitarea taxelor, impozitelor sau datoriilor de orice fel. Pe căi mai puțin obișnuite primești idei bune legate de investitii, rezolvari legate de institutiile financiare sau mosteniri. Totusi, fii prudent, verifica orice document și evită speculațiile financiare. Poti primi un cadou surpriza de la cineva drag.



Taur

Relatiile parteneriale sunt răscolite la sfârșitul acestei săptămâni. Sunt posibile controverse, reprosuri, insa si lamuriri ale unor nemultumiri mai vechi. Se intrezareste ruperea unor colaborari care nu iti mai sunt pe plac. Atentie la partenerul de viata, deoarece relatia cu acesta poate cunoaște turnuri deosebite. Fii deschis la schimbări și acceptă oameni si colaborări noi in viata ta!



Gemeni

Treburi de rutină la finalul acestei săptămâni. Oboseala este accentuată, de aceea evită suprasolicitarea nervoasă. Ocupa-te doar de activitatile usoare si gândeste-te pe indelete daca esti multumit de munca pe care o desfasori. Astrele te ajuta sa inchei o etapa la acest capitol si iti deschid alte cai interesante. Fii atent la informatiile primite zilele acestea, pentru ca le vei folosi la momentul potrivit!



Rac

Situații deosebite în plan amoros la finalul acestei săptămâni! Esti pus pe șotii, cheful de aventuri este ridicat, iar amorul te interesează cel mai mult. Apar elemente noi intr-o relatie sentimentala sau cu copiii. Totuși, o relatie se poate sfarsi irevocabil, dar se face loc pentru altele noi. Cei care au copiii se pot bucura pe indelete de realizarile acestora, chiar daca izul conflict este pe aproape.



Leu

Zile potrivite activitatilor gospodaresti si relatiilor cu membrii familiei. Îți sunt favorizate curateniile generale, reparatiile curente sau inceperea zugrăvelilor de anvergură. Schimbarea atitudinii fata de familie si implicatiile ei este o alta tema propusa de astre. Asta datorita faptului ca eforturile tale sunt indreptate catre domeniul profesional în dauna vieții private.



Fecioara

Dialogurile cu cei apropiati sunt astazi și iti vor aduce vesti interesante. Influențele astrale te indeamnă sa faci curatenie in randul apropiatilor si chiar al rudelor. Este bine sa te debarasezi de unele persoane pentru a face loc altora noi si benefice. Pe de alta parte sunt momente propice pentru implicarea in studii si cercetari pe diverse domenii. Atentie la comunicare!



Balanta

Interesante zile la capitolul financiar. Se întrezăresc noutăți in acest sens si anume imbunatatirea salarizarii la un loc de munca, recompense, cadouri sau lămuriri necesare pentru a câștiga bani mai multi si mai comod. Ți se pot înlesni anumite câștiguri sau favoruri de catre persoane necunoscute. Verifica cu atentie totul si evita speculațiile de orice fel.



Scorpion

Primești multa energie la finalul acestei săptămâni. Sunt momente delicate si ar trebui sa fii atent. Stările tale de spirit pot fluctua destul de mult. Concentrează-ți eforturile si atentia doar pe propria-ti persoană. Mergi la un salon de intretinere corporala, la un magazin cu lucruri deosebite sau pur si simplu plimba-te in aer liber. Trasează noi planuri de viitor!



Sagetator

Sunt zile in care ar trebui sa te ocupi doar de activitatile usoare si să-ți acorzi clipe de solitudine. Energia înconjurătoare te poate obosi destul de mult. Evita provocarile si fii cât mai discret. Poti descoperi unele neplaceri legate de locul de munca, dar cu prudenta si discernamant vei depasi totul. Nu se recomanda consultatii, analize medicale sau interventii chirurgicale. Foloseste doar remedii naturiste si detaseaza-te de forfota vietii.



Capricorn

Subiectele principale ale sfârșitului acestei săptămâni sunt relațiile cu prietenii și protectorii. S-ar putea să constați că unele persoane din anturajul tau iti pun bete in roata destinului si mai bine te-ai indeparta de ei. Primești informații prețioase lagate de alte persoane dornice să-ți fie alaturi si sa te protejeze. Șuetele cu cei dragi sunt utile, fructuoase și amuzante.



Varsator

Influențele astrale din acest weekend îți aduc in atentie relatiile cu sefii si imaginea in ochii celorlalti. S-ar putea ca in urma unor discutii aprinse să-ți schimbi părerea despre cineva cu care lucrezi demult. Fii prudent, evită provocarile si nu îți divulga planurile de viitor. Familia te sustine cu sfaturi si idei excelente. Alocă momente pentru a le petrece cu cei dragi.



Pesti

Sfârșitul acestei săptămânii îți aduce dorință de rafinare sufletească. Activitatile culturale sunt bine sustinute si de influențele astral deosebite. Sunt posibile vesti de la persoane aflate departe de granitele tarii. Studiile universitare sau pe termen lung sunt o alta tema importanta la care astrele te indeamna sa te gandesti. Invită-ți prietenii la o mică petrecere.