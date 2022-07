Ce boli ascund cearcănele și din ce cauze apar

Cearcănele sînt definite ca fiind coloraţia negricioasă a tegumentului de sub ochi.



Pielea din jurul ochilor are nişte caracteristici structurale aparte, fiind foarte subţire, lipsită de glande sebacee ceea ce favorizează apariţia ridurilor prin lipsa de hidratare superficială a pielii. Află care sînt cauzele principale ale apariției și ce boli pot să ascundă acestea.



Cearcănele apar ca urmare a oxidării hemoglobinei şi a ruperii vaselor capilare precum şi din cauza unei circulaţii deficitare a sîngelui. La nivelul tegumentului din jurul ochilor, capilarele sînt foarte mici, ceea ce face ca celulele roşii (eritrocite) să se alinieze în şir indian, ulterior fiind degradate de către enzime.



În urma degradării enzimatice a hemoglobinei rezultă culoarea albăstrui-negricioasă a acestor tegumente. Totodată, circulaţia deficitară a sîngelui pe circulaţia venoasă de întoarcere, crează stază locală ducînd la apariţia cearcănelor. Desigur unul dintre factorii implicați în apariția cearcănelor este moștenirea genetică.



Iată care sînt cauzele principale ale apariției cercănelor:



- lipsa somnului;

- fumatul;

- consumul de alcool;

- afecțiuni ale glandelor suprarenale;

- hiperpigmentarea genetică.



În funcţie de culoarea cearcănelor ne putem gîndi la unele afecţiuni determinante:



- albastre = posibil să existe o problemă la nivelul circulaţiei sanguine – boli cardiace sau pulmonare;

- roșii = poate fi vorba despre o vascularizare intensă(hipertensiune);

- cenușii = pot indica prezența unei anemii sau a unei boli de sistem.



Excepţiile de la regulă sînt persoanele cărora li s-au transmis cearcănele pe cale genetică şi care se vor confrunta mereu cu această problemă.



Test clinic de stabilire a etiologiei: se apasă cu degetul pe cearcăne; dacă zona se albeşte la digitopresiune înseamnă că este vorba despre o circulaţie deficitară cu degradarea hemoglobinei; dacă nu se albeşte atunci se datorează hiperpigmentării (exces de melanină).



Cearcănele-şanţuri: reprezintă o formă particulară de cearcăne, care dincolo de culoarea negricioasă a tegumentelor din jurul ochilor, se găsesc sub ochi şi nişte zone depresionale (şanţuri), practic pielea ajungînd să se aşeze aproape pe periost.



Cearcănele-pungi: reprezintă asocierea dintre cearcăne şi pungile de sub ochi. Aceste pungi pot fi edematoase sau pot fi determinate de scăderea rezistenţei SMAS cu protruzia grăsimii orbitare. În aceste cazuri tratamentul de elecţie este blefaroplastia inferioară asociată cu cantoplastie laterală.



Conform arestetic.ro, pentru a diminua accentul de cearcăne, este necesar să ai un consum de lichide minim 2 litri/ pe zi, un somn de 7-9 ore pe noapte, deoarece în timpul somnului se produce o vasodilataţie locală, cu ameliorarea circulaţiei locale, fără abuz de cafea și alcool, creme cu hidroxialfa acizi, acid kojic, retinol, vitamina C şi vitamina K, măşti cu castraveţi, cofeină şi ceai verde, comprese cu apă rece, reducerea aportului de sare, o dietă sănătoasă cu fructe şi legume crude și masaj local.



În cazul în care dorești să scapi de acestea prin intermediu medical, este necesar să te duci la un medic specialist ca acesta să facă o evaluare pentru stabilirea schemei de tratament individualizată.