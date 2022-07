3 moduri surprinzătoare în care să folosești sarea în bucătărie

Scoate chiar si cele mai discrete arome la suprafata. Este un conservant excelent. Este un mineral esential. Iata cateva moduri inedite prin care mai poti sa folosesti sarea in bucatarie.



1. La copt: Sarea, amestecata cu albusul de ou, creeaza o minunatie de crusta crocanta, in timp ce interiorul ramane moale si suculent. Fie ca gatesti peste, pui sau cartofi, aceasta tehnica se lasa cu farfurii goale in bucatarie.



2. La curatat: Nu-ti curata niciodata tigaia din fonta cu lichid de vase, pentru ca ii strici tocmai ceea ce o face deosebita. In schimb, lasa sarea sa-si faca treaba. Pune un strat de sare kosher la fundul tigaii, sterge-o cu un burete uscat, clateste-o si apoi usuc-o.



3. La scos petele: Daca ai varsat vin rosu pe fata de masa, pe canapea sau pe covor, grabeste-te si pune niste sare peste pata. Aceasta va absorbi vinul si nu-l va lasa sa se imprastie prin tesatura. Cand se usuca sarea, scoate-o de acolo.