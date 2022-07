Troleibuze de zeci de mii de euro, prezentate cu mult fast de primarul Ceban, se prăfuiesc în depouri

Cele două troleibuze italiene, procurate la inițiativa primarului capitalei, Ion Ceban, provoacă mai multe controverse. Activistul civic Mihail Bagas i-a adresat edilului câteva întrebări, la care nu a primit încă răspuns. Una dintre ele se referă la prețul de piață al acestor vehicule, care se ridică, potrivit lui, la aproximativ 700 de mii de euro, în timp ce Primăria spune că a plătit pentru ele câte 50 de mii de euro. Mai mult, Bagas se arată nedumerit de faptul că, deși au fost prezentate publicului încă acum un an și jumătate, noile troleibuze se prăfuiesc în depouri.



„Săptămâna trecută, am adresat o întrebare simplă – de ce troleibuzele procurate în urmă cu un an și jumătate și ne-au fost prezentate cu mare tam-tam, încă nu au ajuns să circule? Două troleibuze italiene, super moderne, care costă câte 700 de mii de euro fiecare, au fost procurate de Ceban contra sumei de 50 de mii de euro. Cel puțin nouă așa ni s-a spus, pentru că nimeni nu a văzut prețul lor real”, scrie activistul, într-o postare pe Facebook.



Astfel, el se arată surprins de faptul că vânzătorul a făcut o reducere de 14 ori.



„Cine este cel care le-a cumpărat cu 700 de mii, iar apoi le-a vândut cu 50 de mii, fără ca măcar să le testeze? După mai bine de un an de când se află în Moldova, unul dintre ele este, în sfârșit, pus în uz. Înseamnă că i-au făcut ceva ca să-l facă funcțional, respectiv s-au mai cheltuit nu știu câți bani ca să-l adapteze la rețeaua din Chișinău. Despre ce sumă este vorba și pentru cât timp vor ajunge aceste cheltuieli? Și, în general, cât ne va costa întreținerea acestor super-mașini?”, întreabă Bagas.



Activistul mai atrage atenția că, timp de mai bine de un an, cât au fost ținute în depou, noile troleibuze ar fi produs în jur de un milion de lei fiecare, respectiv s-ar fi răscumpărat deja.



„Cine va răspunde pentru ratarea acestor venituri? Domnule Ceban, am impresia că cineva ne are de proști. Data trecută, ați adus troleibuze Scoda și le-ați lansat cu mult fast pe strada Albișoara, ca să constatați că acestea nu sunt autonome și că fostul propietar a scos de pe ele motoarele Diesel. Ne-ați spus povești jumătate de an și, până la urmă, am rămas tot la varianta vehiculelor autonome produse în Belarus. Acum, iarăși, alte două achiziții cu semne de întrebare. Poate răspundeți totuși la aceste întrebări și ne spuneți cine va purta răspundere pentru asta”, mai spune Bagas în postarea sa.



Deocamdată, primarul capitalei, Ion Ceban, nu a venit cu explicații în legătură cu problema sesizată.