Un oraş din Grecia a fost evacuat din calea unui incendiu de vegetaţie necontrolat

Un amplu incendiu de vegetaţie a scăpat de sub control în nordul Atenei luni, iar autorităţile au fost nevoite să dispună evacuarea unui oraş de coastă din apropiere ca măsură de precauţie, relatează Reuters.



Pompierii români aflaţi în Grecia participă, luni după amiază, alături de salvatorii eleni, la stingerea incendiului scăpat de sub control la nord de Atena.



„Modulul naţional specializat de stins incendii de pădure acţionează pentru lichidarea unui incendiu, în zona regiunii Schimatari, situată la Nord de Atena. 28 de pompieri români, 3 maşini de stingere incendii de pădure şi 1 cisternă de mare capacitate intervin pentru localizarea şi lichidarea incendiului care afectează o suprafaţă considerabilă de vegetaţie uscată. Un rol foarte important pe timpul misiunii este reprezentat de cisterna de mare capacitate, utilizată pentru alimentarea cu apă a dispozitivelor de stingere. Autospeciala poate transporta 30.000 litri apă şi este utilă în zonele unde nu există surse suplimentare de alimentare (hidranţi, râuri, lacuri sau alte surse de apă)”, informează, luni după amiază, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.



Intervenţia modulului are loc la solicitarea ofiţerului elen, delegat în asistarea şi buna desfăşurarea a întregii misiuni derulate de salvatorii români.



Incendiul a izbucnit din cauza vânturilor puternice în zona Schimatari, la aproximativ 50 de km depărtare de capitală, pe fondul temperaturilor ridicate.



Autorităţile elene le-au cerut rezidenţilor să părăsească oraşul Dilesi şi au oprit funcţionarea unui tren local. Peste 100 de pompieri, susţinuţi de patru avioane şi două elicoptere, încearcă să stingă acest incendiu.



Echipaje de intervenţie au fost trimise pentru a stinge şi un incendiu din regiunea Ahaia, în nordul Peninsulei Peloponez, unde patru sate au fost evacuate, transmite Reuters, potrivit Agerpres.



În 2021, incendiile de vegetaţie au distrus peste 120.000 de hectare de păduri şi tufişuri, după ce Grecia s-a confruntat cu cel mai grav val de căldură înregistrat în ultimii 30 de ani.



În urma criticilor aspre privind reacţia autorităţilor, Guvernul de la Atena a promis că va spori capacităţile de intervenţie ale pompierilor eleni.