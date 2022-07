Ce spun astrele azi, 5 iulie

Berbec

Luna plasata in Fecioara, in zona muncii, te ajuta sa fii tipicar, orientat catre detalii si organizat, mai ales la serviciu. Activitatile profesionale cer mai multa atentie decat de obicei si o atitudine plina de intelepciune si rabdare. Asta ca sa eviti strecurarea unor greseli sau discutiile aprinse cu colegii.



Taur

Chiar cu riscul de a-ti subtia bugetul, astazi ti-ar prinde bine sa-ti satisfaci un capriciu sau sa faci ceva ce doreai de mult timp sa faci. De asemenea, este o zi potrivita pentru activitati creative si pentru petrecerea de timp impreuna cu persoana iubita. Pe de alta parte, speculatiile financiare ar trebui evitate.



Gemeni

Cu Luna plasata in zona familiei si caminului, astazi e posibil ca o problema a celor dragi sau legata de locuinta sa te faca sa-ti schimbi programul. In orice caz, sfatul meu este sa le iei pe toate usor, sa le faci pe rand si sa primesti tot ce vine, fara sa te opui. Deciziile importante legate de investitii ar fi bine sa fie amanate.



Rac

In cazul tau, Luna in Fecioara inteteste comunicarea, schimburile, deplasarile. Totusi, este posibil ca astazi sa se strecoare indoiala in mintea ta, cu privire la unele relatii sau legat de informatiile care ajung la tine. Exista destul de multa confuzie, insa tot ce poti sa faci este sa fii discret, sa pastrezi pentru tine vestile primite sa raspunsurile aflate, pana cand vei avea toate detaliile si vei putea decide ce sa faci cu ele.



Leu

Banii si posesiunile materiale sunt astazi in centrul atentiei. Faci calcule, dramuiesti banii in functie de prioritati, gasesti solutii pentru a-ti administra resursele cat mai eficient. Orice cheltuiala nejustificata este evitata, iar capriciile si placerile personale pot sa mai astepte. Astazi esti hotarat sa schimbi ceva in relatia cu banii, de exemplu sa devii mai prudent si cumpatat, lucru care nu-ti sta in fire.



Fecioara

Pe parcursul intregii zile, Luna se va afla in zodia ta. Aspectele tensionate cu planetele din zona carierei si autoritatii sugereaza ca ai nevoie de diplomatie si flexibilitate, pentru a gestiona eficient relatia cu un sef si pentru a fi eficient in zona profesionala. Pe de alta parte, astazi se pot naste pasiuni amoroase inedite.



Balanta

Asculta-ti corpul, fii atent la sanatate si la starea ta emotionala. Asta incearca sa-ti sugereze Luna in Fecioara. Cu alte cuvinte, astazi ti-ar prinde bine un program de lucru mai lejer si dedicarea unei perioade de timp doar pentru tine si sufletul tau. Meditatia, introspectia, gesturile generoase te pot ajuta foarte mult.



Scorpion

Luna in Fecioara te plaseaza astazi in mijlocul prietenilor si cunostintelor. Pot aparea si neintelegeri, mai ales daca sunt bani la mijloc. Exista posibilitatea ca in unele relatii sa te simti manipulat sau mintit, ceea ce te face sa pornesti o adevarata "ancheta". Si adevarul este ca nimic nu-ti poate sta in cale cand iti propui sa afli ceva.



Sagetator

Luna in Fecioara activeaza zona carierei si puterii, ambitionand-te sa iei niste masuri pentru a-ti imbunatati rezultatele, mai ales financiare. Atentie insa, ai tendinta sa-ti urmaresti doar scopurile proprii si sa fii rigid in relatia cu partenerii, colaboratorii sau sefii. Asadar, incearca sa fii ceva mai flexibil si sa nu fortezi lucrurile.



Capricorn

E posibil ca astazi sa te preocupe in mod special viitorul tau profesional. Simti ca ceva iti ia din putere si nu stii ce. Tocmai de aceea, e momentul potrivit pentru a te intreba daca ceea ce faci acum iti place cu adevarat, daca esti inspirat in fiecare zi sa aduci ceva nou acolo, daca esti multumit de rezultatele tale.



Varsator

In ce te priveste, Luna activeaza zona banilor altora si vorbeste despre dorinta ta puternica de a-ti asigura un anumit confort casnic si familial sau de a-ti satisface niste placeri personale sau capricii. Chiar daca nu vezi prea multe posibilitati, uita-te cu atentie in jur si identifica resursele nelimitate care-ti stau la dispozitie.



Pesti

Astazi tinzi sa fii destul de sensibil la tot ce vine din exterior, la vibratia mediului in care te afli, la vestile sau observatiile primite. Este o zi care te provoaca sa fii intelept, dincolo de orice reactie a celor din jur. Totusi, este un moment bun pentru a afla cum te priveste lumea si cum stau lucrurile cu adevarat in relatiile tale.