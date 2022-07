Ilan Șor, către electoratul de dreapta: Unde este Europa acum, când cetățenii moldoveni o duc greu și au nevoie de ajutor?

Președintele Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, vine cu un mesaj către electoratul de dreapta pe care îl îndeamnă să analizeze foarte bine ce au făcut partidele proeuropene și așa-zișii politicieni de dreapta, în ultimii zece ani. Potrivit lui Ilan Șor, în tot acest timp, viața moldovenilor a devenit din ce în ce mai grea și nimeni nu le acordă vreun ajutor. Mai mult, spune Ilan Șor, politicienii care au venit la putere sub lozinci proeuropene huzuresc în țări europene cu capital obținut în Moldova.



„În ultimii zece ani, ați preferat să susțineți așa-numitele partide proeuropene. Ați votat începând cu Filat și terminând cu fiica sa pe linie politică - Maia Sandu, în speranța că ei vor integra Moldova în UE și viața voastră va deveni cu adevărat europeană. Analizați la rece și vedeți ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani. Viața a devenit mai grea. Din Europa a rămas doar lozinci și promisiuni deșarte că Moldova va fi integrată în UE. Ultima perioadă a devenit și mai grea, datorită votului vostru și acțiunilor Maiei Sandu, care a scuipat spre vecinii din Est. În prezent, avem cele mai mari prețuri din istoria Republicii Moldova pentru energie, care au atras după sine o inflație sălbatică, și care vor face imposibilă viața în țara noastră, la iarnă. Cu toate acestea, actuala guvernare continuă să strige că vrea în Europa. Dar unde este Europa acum când cetățenii au mare nevoie de ajutor? Guvernarea încearcă din răsputeri să ne demonstreze că noi suntem prietenii Europei. De ce acum când prețurile pentru energie sunt exagerat de mari nu vedem niciun sprijin din partea UE? Nu vedem compensații pentru facturile de întreținere, nu vedem soluții. Ce-i drept, ei nu ne sunt datori cu nimic, noi singuri vrem acolo, noi strigăm că vrem în Europa, iar pentru asta, primim lovituri dureroase peste cap”, a declarat Ilan Șor, într-o înregistrare video pe pagina sa de Facebook.



Ilan Șor a vorbit și despre așa-zișii politicieni de dreapta care au promis multe, dar care au uitat de promisiuni imediat ce au ajuns la putere.



„Înțeleg că așa-zișii politicieni de dreapta sunt pentru voi mai rafinați, decât mine, de pildă. Eu sunt un om venit din business. Politicienii de dreapta vi se par mai onești, mai frumoși, corecți, care au lozinci frumoase, dar în realitate sunt niște nulități. Concret, ce au făcut pentru voi, pentru cetățenii Moldovei, în ultimii zece ani? Nimic! Eu, în schimb, am cu ce mă mândri. Am reușit să transform și să modernizez aeroportul. Terminalul Aeroportului Chișinău este unul dintre cele mai bune din regiune. În calitate de primar de Orhei, am reușit să fac așa încât acest oraș să devină cel mai bun din țară. Am construit parcul OrheiLand unde totul este gratuit pentru toți. Am construit drumuri. Am adus lumina pe străzile a peste 100 de localități. Eu am făcut tot ce îmi stă în putință pentru ca viața cetățenilor dragi ai Moldovei să devină mai bună. Cât despre faptul că la vârsta de 24 de ani am furat miliardul cred că mulți ați înțeles că sunt povești”, a accentuat Ilan Șor.



Potrivit liderului Partidului „ȘOR”, Europa trebuie construită acasă și cetățenii nu trebuie să creadă în lozinci proeuropene, care sunt deșarte.



„Drag electorat de dreapta, vreți în Europa? Și eu vreau! Doar că eu îmi doresc să construiesc Europa cu propriile mâini, aici, acasă, în Republica Moldova. Pentru mine, Europa înseamnă drumuri bune, pensii și salarii decente, locuri de muncă, condiții de viață civilizate. Repet, nimeni nu va face nimic pentru noi, nimeni nu are nevoie de noi, atât timp cât noi singuri nu vom pune umărul și vom construi tot ce avem nevoie acasă. Partidele de dreapta vor veni la putere cu lozinci frumoase, vor țipa că vor în Europa, iar noi o vom da în bară și ne vom alege cu prețuri mari și lipsa piețelor de alternativă, iar după ce vor pierde alegerile, vor face la fel cum au făcut-o mulți foști PLDM-iști, își vor lua valizele și se vor muta cu traiul în Europa, unde trăiesc în case frumoase, la Viena, București etc. Ei sunt sinceri cu voi, vă spun că vor în Europa, apoi vin la putere, își construiesc relații politice în UE, își fac capital și apoi se mută în Europa. Dar voi, dragi cetățeni, rămâneți să trăiți în Moldova, cu prețuri nebune la gaz, curent electric, fără locuri de muncă. Iată ce ne-au adus partidele de dreapta”, a menționat Ilan Șor.



De asemenea, liderul Partidului „ȘOR” a reiterat că Moldova trebuie să aibă relații bune cu toți partenerii, pentru a deveni prosperă.



„Eu niciodată nu am fost și nici nu voi fi categoric pro VEST sau pro EST. Întotdeauna am spus că vectorul pentru care pledez este pro Moldova. Țara noastră trebuie să-și urmeze propriile interese, mai exact, ale cetățenilor ei. Este singura modalitate de a face din Moldova o țară bogată și dezvoltată. Este necesar să avem relații bune atât cu Estul, cât și cu Vestul. Și asta pentru a avea prețuri normale pentru energie și alte produse și servicii. Noi avem demnitate, cultură și alte lucruri pozitive cu care ne putem mândri și împărtăși”, a conchis Ilan Șor.