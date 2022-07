Ce spun astrele azi, 2 iulie

Berbec

Veselia si cheful de aventuri te va face remarcat printre cei din jur în acest weekend. Relatiile sentimentale sunt tensionate, insa daca iti inviti persoana iubita la o serata romantica totul se va rezolva excelent. Pentru altii, copiii si problemele lor sunt la ordinea zilei. Prudenta la prieteni si protectori! Se pare ca revin in discutie unele conflicte vechi.



Taur

Astrele iti recomanda la sfarsitul acestei saptamani, treburile gospodaresti. Sunt momente bune de a te ocupa de curatenii generale, reamenajari interioare sau de mici reparatii. Relatiile cu membrii familiei sunt destul de tensionate, insa sunt momente pasagere. In domeniul profesional in care activezi se pot reedita situatii vechi ce nu au fost intelese sau rezolvate corespunzator.



Gemeni

Se pare ca vei fi mai mult pe drumuri in acest weekend. Ai multe de rezolvat in interes de serviciu, dar si in plan personal. Fii prudent, intrucat sanatatea este vulnerabila. Selecteaza prioritatile si rezerva timp si pentru sufletul tau. Un prieten apropiat iti poate face destainuiri surprinzatoare legate de viitorul locului tau de munca. Nu lua de bun chiar tot ce auzi.



Rac

Cadourile si recompensele te pot surprinde foarte mult la finalul acestei saptamani. Pot fi mărunte, dar încântătoare. Apar si cheltuielile cotidiene. Energia viatala este la cote minime, asa incat dozeaza-ti eforturile. Se pot repune in discutie aspecte legate de taxe, impozite sau datorii ce nu au fost achitate la timp. Se recomanda verificarea atenta a documentelor financiare.



Leu

Esti o mica vedeta la finalul acestei saptamani. Ai energie, dorinta de a te avânta in tot si toate, fiind un exemplu bun pentru ceilalti. Relatiile parteneriale sunt destul de tensionate, dar cu prudenta si discernamant vei reusi sa depasesti totul cu succes. Evita discutiile in contradictoriu. Mergi la un salon de intretinere corporala sau invita-ti prietenii la o sueta.



Fecioara

Dorinta de a sta doar cu tine insuti va fi evidenta in acest weekend. Sunt posibile insomnii, vise premonitorii sau revelatii legate de evenimentele si oamenii din preajma ta. Sanatatea este vulnerabila. Exista varianta recidivării unor afectiuni, mai vechi. Plimbarile in aer liber te linistesc si te ajuta sa privesti totul in mod obiectiv.



Balanta

Acest final de saptamana este important la capitolul prieteni. Sunt posibile intalniri si dialoguri interesante. Relatiile sentimentale vor intra intr-un con de umbra si acolo ar trebui sa ramana pentru o vreme. Se vor relua unele conflicte cu cei dragi, deoarece nu au fost solutionate corect mai demult. Selecteaza cu atentie informatiile pe care le spui altora despre tine.



Scorpion

Cariera si imaginea ta in ochii celorlalti sunt domeniile carora ar fi bine sa le acorzi atentie la sfarsitul acestei saptamanii. Un sef iti poate reprosa faptul ca iti neglijezi indatoririle de la locul de munca in favoarea intereselor personale. Incearca sa iti justifici actiunile in cuvinte putine, dar esentiale. Sunt momente pasagere si le vei depasi cu succes.



Sagetator

Relatiile cu strainatatea si studiile pe termen lung sunt subiectele principale ale acestui final de saptamana. Te-ai putea gandi la calatorii in tinuturi indepartate, insa se pare ca ai mai multe sanse la unele in apropierea casei. Pentru altii se pot pune probleme legate de formele de scolarizare necesare unui domeniu profesional in care ar dori sa activeze.



Capricorn

Chestiunile financiare legate de banii si bunurile altora le poti rezolva in acest weekend. Ai putea descoperi ceva nereguli in documentele financiare specifice taxelor, impozitelor sau creditelor bancare, insa se pot remedia usor. Este posibil sa primesti un cadou surpriza de la un autor necunoscut. Evita speculatiile financiare si cheltuielile nefondate.



Varsator

Finalul acestei saptamani este propice relatiilor parteneriale si colaborarilor in care esti implicat sau vrei sa te implici. Partenerul de viata iti poate face reprosuri si bine ar fi sa-i asculti doleantele. Se pare ca va trebui sa-ti remodelezi personalitatea vizavi de modul de perceptie al celorlalti. In cazul proiectelor la care lucrezi, verifica etapele si colegii implicati.



Pesti

Influentele astrale de la sfarsitul acestei saptamani iti aduc in atentie treburile de la locul de munca. Nu prea ai tu chef de lucru, colegii iti pun bete in roate, iar sefii parca nici nu exista. Nu raspunde la provocari si ocupa-te doar de activitatile tale. Atentie ca sanatatea este vulnerabila pe segmentele aparatului renal si secundar pe segmentele capului. Dozeaza-ti eforturile!