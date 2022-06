Suplimentele alimentare sunt inutile pentru majoritatea oamenilor, spun cercetătorii

Dacă nu ești însărcinată sau nu ai deficiențe ale vreunei vitamine, suplimentele alimentare sunt inutile și singurul lucru pe care îl creează este o urină foarte scumpă.



Aproape trei din cinci adulți din SUA au raportat că au folosit un fel de supliment alimentar în 2021, iar piața din America de Nord valora aproximativ 50 de miliarde de dolari pe an, la cele mai recente estimări.



Asta înseamnă o mulțime de bani cheltuiți pe ceva ce nu aduce beneficii clare, dar conform unui nou editorial, scris de oamenii de știință de la Universitatea Northwestern și publicat în JAMA, asta este exact ceea ce facem cu toții.



Suplimentele alimentare sunt inutile sunt, în mare parte, inutile



„Dacă [multivitaminele] ar fi cu adevărat bune, am ști până acum”, a spus coautorul Jeffrey Linder, șef de medicină internă generală în cadrul departamentului de medicină de la Northwestern University Feinberg School of Medicine.



Editorialul vine în sprijinul noilor recomandări din partea United States Preventive Services Task Force (USPSTF), care a efectuat recent o meta-evaluare a 84 de studii privind eficacitatea suplimentelor alimentare. Concluzia lor: există „dovezi insuficiente” că administrarea de multivitamine, suplimente asociate sau suplimente unice poate ajuta la prevenirea bolilor cardiovasculare și a cancerului la adulții altfel sănătoși, care nu sunt însărcinați.



Mențiunea din urmă este importantă: „Persoanele însărcinate ar trebui să țină cont de faptul că aceste linii directoare nu li se aplică”, a avertizat coautorul Natalie Cameron, medic la Northwestern Medicine și instructor de medicină internă generală la Feinberg.



„Anumite vitamine, precum acidul folic, sunt esențiale pentru femeile însărcinate pentru a sprijini dezvoltarea sănătoasă a fătului. Cel mai comun mod de a satisface aceste nevoi este prin administrarea prenatală a vitaminei. Sunt necesare mai multe date pentru a înțelege modul în care suplimentarea cu vitamine specifice poate modifica riscul de rezultate adverse ale sarcinii și complicații cardiovasculare în timpul sarcinii”, a spus Cameron.



Cu alte cuvinte, pentru majoritatea oamenilor, suplimentele alimentare sunt inutile.



Ne fac rău suplimentele alimentare?



Dar dacă nu există nicio dovadă reală că vitaminele ajută, asta nu înseamnă că ne fac rău, nu? Poate că oamenii ar trebui lăsați să-și primească aportul de vitamine, chiar dacă mic, și doar să elimine o urină foarte scumpă ca rezultat? Se întreabă IFL Science.



Dar, potrivit medicilor de la Northwestern, nu este totul atât de simplu, scrie același site.



„Pacienții întreabă tot timpul: ‘Ce suplimente ar trebui să iau?’ Ei pierd bani și se concentrează pe gândul că trebuie să existe un set magic de pastile care să-i mențină sănătoși atunci când ar trebui să urmăm cu toții practicile bazate pe dovezi de a mânca sănătos și de a face mișcare”, a spus Linder.



Bineînțeles, „este mai ușor de spus decât de făcut, în special în rândul americanilor cu venituri mai mici”, a spus coautorul Jenny Jia, care studiază prevenirea bolilor cronice în familiile cu venituri mici prin intervenții în stilul de viață.



„Mâncarea sănătoasă este scumpă, iar oamenii nu au întotdeauna mijloacele pentru a găsi medii în care să facă exerciții. Poate că în aer liber este nesigur sau nu își permit un loc”, a explicat ea.



Mâncare sănătoasă și exerciții fizice



Dar dacă poți să mănânci sănătos și să faci sport în mod regulat, merită: suplimentele alimentare sunt inutile, deși se laudă adesea că conțin tot ce are nevoie un organism sănătos; echipa subliniază că fructele și legumele întregi conțin aceiași nutrienți și mulți alții: vitamine, fibre, fitonutrienți, toate probabil acționând împreună într-un mod care pur și simplu nu poate fi reprodus sub formă de pastile.



„Grupul de lucru nu spune ‘nu luați multivitamine’, dar […] răul este că vorbim cu pacienții despre suplimente în timpul foarte limitat în care ajungem să îi vedem și nu mai avem când să îi consiliem despre cum să reducă cu adevărat riscurile cardiovasculare, cum ar fi prin exerciții fizice sau prin renunțarea la fumat”, a explicat Linder.