Pata solară îndreptată spre Pământ s-a dublat din nou, dar „nu e motiv de panică”, spun cercetătorii

Experții în vreme spațială monitorizează pata solară îndreptată spre Pământ și aceasta este în creștere, dar „nu trebuie să intrăm în panică”, spune un expert.



Nu se întâmplă absolut nimic ieșit din comun, spun oamenii de știință. Petele solare se formează atunci când activitatea magnetică de la suprafață nu mai lasă căldura să ajungă la suprafață. În general, petele solare cresc în timp și se degradează, scrie Futurism.



Dar acestea au fost asociate și cu o șansă mai mare de erupții solare, erupții de radiații electromagnetice care pot ajunge în atmosfera Pământului și pot afecta semnalele radio cu unde scurte, comunicațiile prin satelit și chiar rețeaua electrică.



Pata solară îndreptată spre Pământ face ceea ce fac în general petele solare



Pata solară îndreptată spre Pământ și-a dublat dimensiunea în fiecare zi în ultimele 3 zile, ajungând la aproximativ de 2,5 ori dimensiunea Pământului; ceea ce nu înseamnă mult, având în vedere că ai avea nevoie de 1,3 milioane de Pământuri pentru a umple volumul Soarelui.



Din fericire, în ciuda dimensiunii sale, „nu are complexitatea celor mai mari erupții”, a declarat Alex Young, director asociat pentru știință la Goddard Space Flight Center al NASA.



De fapt, experții au anticipat faptul că pata va crește.



„Asta fac petele solare. De-a lungul timpului, în general, vor crește. Trec prin etape, apoi se degradează”, a declarat Rob Steenburgh, lider interimar al Biroului de prognoză meteorologică spațială al National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), din SUA.



Erupțiile solare



În ciuda asigurărilor, erupțiile solare pot avea consecințe reale, în special asupra obiectelor artificiale aflate pe orbită. În februarie, erupțiile solare de clasa M au provocat o furtună geomagnetică, făcând ravagii printre 49 de sateliți SpaceX Starlink care tocmai fuseseră lansați.



De curând, erupția a lansat alte două erupții de clasă C (clasa X este cea mai mare, urmată de M, C, B și A, în ordine descrescătoare). În luna mai, NASA a reușit să captureze imagini ale primelor erupții din clasa X observate în acest an, care au fost mult mai puternice.



Se așteaptă mai multă activitate solară, pe măsură ce ciclul solar actual de 11 ani al Soarelui, care a început în decembrie 2019, se apropie de stadiul cel mai activ la mijlocul acestui deceniu.



Dar asta nu înseamnă că „trebuie să ne pierdem somnul din cauza asta”, spune Muñoz-Jaramillo, cu excepția cazului în care doriți să surprindeți aurorele minunat de strălucitoare cauzate de creșterea activității solare.