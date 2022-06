Ce se va întâmpla cu omenirea dacă polii magnetici ai Pământului se vor inversa?

Una dintre cele mai interesante descoperiri despre Pământ din ultimele decenii se referă la polii săi magnetici. Înregistrările arată că polii s-au inversat de 183 de ori în ultimii 83 de milioane de ani. Asta înseamnă, în medie, cam la fiecare 450.000 de ani, deși în cel puțin două cazuri au trecut zece milioane de ani între răsturnări.



Câmpul magnetic al Pământului se confruntă în prezent cu unele schimbări rapide, dar oamenii de știință spun că acest lucru nu are nicio legătură cu răsturnarea polilor.



Atunci când polii se inversează, oamenii de știință numesc acest lucru o inversiune geomagnetică, iar ultima a avut loc în urmă cu aproximativ 780.000 de ani. Este nevoie între 2.000 și 7.000 de ani pentru ca polii să se inverseze. Dovezile sunt conținute în mineralele magnetice din interiorul rocilor.



Mineralele magnetice înregistrează intensitatea și direcția câmpurilor magnetice ale Pământului atunci când sunt blocate în loc, fie ca sedimente, fie în magmă. În prezent, există o regiune din Atlanticul de Sud în care câmpul geomagnetic slăbește rapid. Se numește Anomalia Atlanticului de Sud (SAA) și a dus la întrebări cu privire la rolul său în inversarea geomagnetică, dacă există.



Oamenii de știință știu despre SAA de ceva vreme. Ceea ce nu știau cu siguranță era dacă anomalia semnifică o inversiune geomagnetică iminentă. Cercetătorii din spatele unui nou studiu au analizat dovezi care datează de mii de ani pentru a determina dacă SAA anunță o viitoare inversare.



În ultimii 180 de ani, intensitatea câmpului magnetic al Pământului a scăzut cu aproximativ 10%. În același timp, dimensiunea SAA a crescut. Oamenii de știință au speculat că aceste evenimente ar putea fi legate de o inversiune geomagnetică.



Un nou studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences a căutat o legătură între SAA, scăderea intensității câmpului și inversiunile geomagnetice. Autorul principal este Andreas Nilsson, un geolog de la Universitatea Lund din Suedia.



„Am cartografiat schimbările din câmpul magnetic al Pământului din ultimii 9.000 de ani, iar anomaliile precum cea din Atlanticul de Sud sunt probabil fenomene recurente legate de variațiile corespunzătoare ale intensității câmpului magnetic al Pământului”, a declarat Nilsson într-un comunicat de presă.



Cercetătorii au examinat trei tipuri de dovezi: probe vulcanice solidificate, carote de foraj de sedimente și artefacte arheologice arse. Toate cele trei tipuri de dovezi acționează ca niște capsule ale timpului care captează o imagine instantanee a magnetismului Pământului la un moment dat.



„Am dezvoltat o nouă tehnică de modelare care conectează aceste observații indirecte din diferite perioade de timp și locații într-o singură reconstrucție globală a câmpului magnetic din ultimii 9.000 de ani”, a declarat Nilsson.



Astfel, potrivit autorilor, SAA nu sugerează o viitoare inversare a polilor magnetici ai Pământului. „Pe baza similitudinilor cu anomaliile recreate, preconizăm că Anomalia Sud-Atlantică va dispărea probabil în următorii 300 de ani și că Pământul nu se îndreaptă spre o inversare a polarității”, a declarat Nilsson.



Așadar, starea actuală a geomagnetismului Pământului nu indică o inversare iminentă. Dar va veni una, iar când se va produce, va fi prima dată când civilizația umană va trebui să se confrunte cu una. Ce va însemna pentru noi și pentru civilizația noastră?



Ce cauzează inversiunea geomagnetică?



Nu este clar ce cauzează inversiunea geomagnetică. Unele cercetări arată că este o consecință naturală a naturii schimbătoare a interiorului Pământului.



Experimentele de laborator întăresc aceste inversiuni spontane. Alte cercetări științifice sugerează că evenimentele externe pot declanșa inversiuni. Un eveniment de impact ar putea crea o inversiune sau o placă continentală care se subduce în manta ar putea să le declanșeze prin întreruperea convecției.



Există incertitudine cu privire la efectele unei inversări. Unii oameni de știință au emis ipoteza că inversările ar putea declanșa extincții. Dacă scutul magnetic al Pământului slăbește suficient de mult în timpul unei inversări, creșterea radiațiilor solare ar putea avea consecințe grave pentru viața de pe Pământ.



Dar dovezile arată că scutul nu dispare în timpul unei inversări și s-ar putea să nu slăbească suficient pentru a avea consecințe majore. În general, dovezile nu susțin o legătură între inversiuni și extincții.



Forțați să ne adaptăm în moduri pe care încă nu le înțelegem



Nu se știe ce s-ar întâmpla cu civilizația noastră în timpul unei inversări. Atunci când Soarele emite o explozie de energie suficient de puternică către Pământ, aceasta poate deforma magnetosfera Pământului și poate provoca pagube asupra navigației, a sistemelor electronice și a rețelei electrice. O inversare poate dura câteva mii de ani. În acest timp, există haos înainte ca polii să se aranjeze singuri.



Cu toate acestea, anomalia este îngrijorătoare, iar câmpul magnetic slăbit îngreunează viața sateliților. Prin urmare, ori de câte ori un satelit care orbitează în jurul Pământului trece deasupra Atlanticului de Sud, acesta se confruntă cu o perioadă de radiații crescute, scrie Inverse.



Dacă omenirea va fi încă în viață în timpul următoarei inversări geomagnetice, vom fi forțați să ne adaptăm în moduri pe care încă nu le înțelegem pe deplin.