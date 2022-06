Ce spun astrele azi, 25 iunie

Berbec

Cheltuielile necesare traiului cotidian reprezinta tema principala a acestui weekend. Este bine sa te rezumi la strictul necesar, deoarece veniturile tale sunt fluctuante si chiar se pot diminua in viitorul apropiat. De retinut ca sfaturile sau indemnurile prietenilor ar trebui evitate, intrucat te conduc spre cheltuieli nefondate sau pierderi serioase de bunuri. Foloseste ceea ce ai si mai ales multumeste-te cu ceea ce ai.



Taur

Zilele acestui weekend sunt potrivite numai pentru a te ocupa de tine si planurile tale de viitor. Analizeaza pe indelete punctele tari si punctele slabe din situatiile in care esti implicat. Vei fi surprins de cele descoperite! Acum ai sanse minunate de a gasi rezolvari la toate neplacerile. Provocarile celorlalti sunt majore, insa tempereaza-ti reactiile si intoarce lucrurile in favoarea ta.



Gemeni

Odihna ar trebui sa fie ocupatia de baza la sfarsitul acestei saptamani. Energia vitala este la cote joase, asa incat fii prudent si dozeaza-ti eforturile. Meditatiile interioare, desprinderea de cotidian si zonele linistite te ajuta mult. O discutie de taina cu cineva din familie iti aduce informatii utile fie in plan personal, fie in plan profesional. Totusi fereste-te de a vorbi prea mult!



Rac

Sunt posibile intalniri si dialoguri cu prieteni, dar si cu persoane din anturajul profesional. Rezuma-te la discutii banale, de larg interes. Este pagubos acum sa vorbesti despre tine sau sa incerci sa dai sfaturi. Riscul de a te pierde in actiuni inutile, consumatoare de energie si bani este mare. Rezerva-ti momente pentru a contempla viata si minunatiile ei. Asta te linisteste si te bucura deopotriva.



Leu

Cu toate ca esti orientat spre tine si doleantele tale personale, la finalul acestei saptamani vei fi nevoit sa participi la tot soiul de evenimente fie acasa, printre neamuri, fie in domeniul profesional printre sefi si colegi de munca. Multi te vor baga in seama, vor dori sfaturi si-ti vor aduce laude. Altii insa vor incerca sa te provoace ori din amuzament, ori din dorinta ascunsa de a-ti strica reputatia publica.



Fecioara

Profita de zilele acestui weekend si rafineaza-ti mintea si sufletul cu actiuni culturale, de genul vizionarea unor spectacole de teatru, concerte de muzica, vizite la targuri de sezon sau participand la seminarii filozofice de scurta durata. Tensiunile interioare vor disparea ca prin minune daca depui eforturi serioase de a te cufunda numai in ganduri pozitive si a vedea numai partea plina a paharului vietii tale.



Balanta

Posibil sa te preocupe in mod special aspectele materiale ale vietii cotidiene. Cu toate ca dispui de suficiente surse de trai, din cand in cand te cuprind framantarile sufletesti vizavi de bani, bunuri administrate si folosite in comun cu altii. Priveste dincolo de aparente, deoarece exista detalii importante care ti se vor revela numai in acest fel. Insa, restrictioneaza-ti cheltuielile si bucura-te de ceea ce ai.



Scorpion

Priveste la felul in care se desfosoara relatiile cu ceilalti. Posibil sa descoperi neplaceri, scopuri ascunse sau sa-ti dai seama ca de fapt ai nevoie de alti oameni alaturi de care sa-ti duci la bun sfarsit planurile de viata. Totusi, deocamdata aduna informatii, stai de vorba cu tine insuti si abia apoi decide in consecinta. Vorbeste putin, selecteaza actiunile comune cu ceilalti si rezerva-ti momente de solitudine.



Sagetator

La finalul acestei saptamani se pare ca ti-ai propus sa rezolvi treburi de rutina fie acasa, fie la locul de munca. Este dificil sa te concentrezi mult sau sa depui eforturi fizice, de aceea fii ingaduitor cu tine insuti. Se pot accentua neplaceri legate de sanatatea sistemului respirator, a bratelor sau ficatului. Foloseste principii naturiste pentru a te ingriji si evita pe cat posibil consultatiile si analizele medicale.



Capricorn

Se intrezaresc activitati amuzante alaturi de cei dragi, la finalul acestei saptamani. Persoana iubita sau copiii iti pot face tot soiul de reprosuri sau pur si simplu vor dori sa iasa in evidenta ceva mai mult decat de obicei. Asculta-le doleantele, dar nu te lasa impresionat de mofturile sau capriciile lor. Orienteaza-ti atentia si spre activitatile specifice unui hobby. Astea te-ar relaxa mult si bine.



Varsator

Sunt zile bune pentru a sta acasa, alaturi de membrii familiei si de rude. Pe langa treburile gospodaresti ce vor fi desfasurate cu elan este rost si de discutii ample vizavi de bani si bunuri patrimoniale. Chiar daca este dificil de a ajunge la un consens agreat de toata lumea, macar se pun bazele unor viitoare actiuni si discutii care vor avea succes la momentul potrivit. Evita cheltuielile nefondate!



Pesti

Comunicarea cu persoanele din anturajul apropiat este frecventa la finalul acestei saptamani prin diverse mijloace mai mult sau mai putin conventionale. Fii prudent pentru ca tendinta de a exagera este greu de gestionat. Pastreaza-ti calmul, detasarea de problemele altora si fereste-te de a da sfaturi. Iti sunt favorabile calatoriile pe distante scurte, fie in vizita la rude si cunoscuti, fie pentru plimbari usoare.